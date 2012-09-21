Как Янукович и Коморовский почтили память жертв сталинизма: цветы и польские солдаты

Главы государств возложили цветы к мемориалу жертвам репрессий, к памятному знаку польских захоронений и к братской могиле.

«Совместно изобличая и осуждая преступления сталинизма, восстанавливая историческую справедливость, мы не только выполняем свой долг перед погибшими, мы выполняем свой долг перед будущими поколениями», - сказал в своем выступлении Виктор Янукович. По его словам, память о страшных годах террора объединяет польский и украинский народы.

Бронислав Коморовский поблагодарил своего украинского коллегу за поддержку работы польской стороны по восстановлению исторической памяти и отметил, что поляки долго ждали этой минуты. «Здесь, в Быковне, как нигде в другом месте, мы ощущаем единство наших польской и украинской судеб», - отметил президент Польши.

В церемонии открытия мемориала принимали участие представители власти, многих общественных организаций Украины и Польши, а также посол США в Украине Джон Теффт. Венки к мемориалу возложили украинские и польские солдаты.

Напомним, в Быковнянском лесу в Киеве в 1936 году был создан спецобъект НКВД. В 1994 году на месте захоронений тысяч расстрелянных открыли мемориальный комплекс «Быковнянские могилы». В ноябре 2011-го, во время визита Коморовского в Украину президенты Украины и Польши заложили на месте нынешнего мемориала капсулы и 6 урн с землей с тех мест, где были арестованы польские граждане.

фото: Владислав Мусиенко / Главред, УНИАН