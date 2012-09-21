Долги ЕЭСУ: расплатится ли Украина с Россией

Хозяйственный суд Киева 19 сентября этого года рассмотрел иск министерства обороны России к Кабинету министров Украины по долгу корпорации ЕЭСУ. Согласно решению суда, из госбюджета Украины в пользу Минобороны РФ необходимо выплатить 405 млн долл.

Истории о долгах ЕЭСУ уже 15 лет, и в какие-то моменты казалось, что она утратила актуальность. Однако эта история получила продолжение, которое удивило очень многих – не исключено, что и самих истцов по делу. Теперь всех интересует вопрос, действительно ли из украинского бюджета по долгам частной фирмы будет выплачена такая огромная сумма.

Кабмин уже отреагировал на решение, и, как следует из заявления пресс-службы Минюста, собирается обжаловать его в апелляционном порядке.

Большинство экспертов, с которыми пообщался «Главред», отказываются верить в то, что Украина заплатит эти деньги России.

Сергей Власенко, народный депутат и адвокат Юлии Тимошенко, считает дело ЕЭСУ политическим и сфабрикованным с целью в очередной раз опорочить его подзащитную.

Эксперт Института Евро-Атлантической интеграции Владимир Горбач предполагает, что решение Хозсуда отразится на деле Тимошенко, которое сейчас рассматривается в суде Харькова. По его мнению, приговор Тимошенко по ЕЭСУ прозвучит в аккурат «до момента рассмотрения Страсбургским судом обжалования Юлией Тимошенко предыдущего приговора с таким прицелом, чтобы она не успела ни на один день выйти на свободу».

Политолог Виктор Небоженко видит в этом судебном деле гораздо больше, чем долговые претензии. Он уверен, что это апробация способов давления на Украину извне.

И только Андрей Ермолаев, директор Национального института стратегических исследований, говорит, что деньги надо отдавать, потому что таково решение суда.

Сергей Власенко, народный депутат Украины (БЮТ), адвокат Юлии Тимошенко:

Ситуация очень простая: в Украине нет ни одного независимого судьи, в Украине судьи боятся выносить законные решения даже на 1 грн. против «задрипанного» сельсовета. Почему вдруг гордый судья, не имеющий для этого никаких оснований, вынес против государства в лице Кабинета министров решение по взысканию денежной суммы в таком размере? Для меня это очевидное свидетельство того, что он получил команду сделать это из Администрации Президента.

Какие игрища вокруг этого устроит власть, я не знаю, но мне кажется, что она готова заплатить любые деньги, только чтоб в очередной раз доказать вину, так называемую, Юлии Тимошенко.

Кстати, представитель Кабмина на заседании сказал, что никаких гарантий нет и быть не может. И это правильно, потому что никакие гарантии не выдавались. В полусумасшедшего судью я не верю. Я верю в то, что это спецоперация Администрации Президента. Поэтому спрогнозировать, как дальше будут развиваться события в полностью контролируемой Януковичем ситуации, крайне сложно. Я не знаю, что он еще придумает. Сам факт рассмотрения этого иска Хозяйственным судом – это абсурд, потому что отношения по гарантиям, даже если бы они были, это не хозяйственные отношения, а межгосударственные или, как говорят юристы, публично-правовые. Это примерно то же самое, как если бы Хозяйственный суд вдруг начал бы рассматривать уголовные дела.

Есть специальные процедуры, как взыскиваются государственные долги, там судебных процедур нет. Если государство не возвращает долг, он должен учитываться министерствами финансов двух стран и должен учитываться в государственных бюджетах – в одной стране по активам, в другой по пассивам – в течение всех лет существования такого долга.

Все, что происходит, выглядит детским лепетом на лужайке, каким-то сюрреализмом покруче Сальвадора Дали. Это то же самое, как если бы Германия дала заем Греции, а последняя отказалась отдавать, и Германия пошла бы в хозяйственный суд города Афины взыскивать деньги. Это бред и маразм.

Как это отразится на деле Юлии Тимошенко? Первая неправильная информация, которую тиражируют СМИ, - в деле Тимошенко, что рассматривается в Харькове, нет эпизодов с так называемыми государственными гарантиями. В нем есть только эпизоды, когда Юлия Владимировна, будучи народным депутатом, якобы давала устные указания главному бухгалтеру ЕЭСУ, как заполнять декларацию по НДС. Это и есть весь состав преступления, который они придумали в Харькове. Никаких госгарантий там нет. У нас есть другое дело, возбужденное по госгарантиям, и я уверен, что все, что делается в Хозяйственном суде, делается для этого, второго, дела.

Это решение Хозяйственного суда нужно для того, чтобы принести его в наше уголовное дело и сказать: смотрите, мы уже судом установили, что есть госгарантии, Украина якобы должна Российской Федерации, и поэтому мы этот эпизод в уголовном деле доказывать не будем. То есть они взяли очередного мальчика, теперь уже в Хозяйственном суде, который написал какой-то набор слов и который не понимает элементарных вещей. Повторюсь: он бы уголовными делами лучше занимался, оно было бы даже логичней. Поэтому прогнозировать сюрреализм крайне сложно.

По закону, во-первых, не должны были принимать в производство этот иск. Во-вторых, если бы компетентный орган рассматривал эту претензию, он вынужден был бы установить, что никакие гарантии никогда не выдавались, а уголовное дело, возбужденное против Юлии Тимошенко в этой части, должно быть закрыто.

Сюр этого действа в том, что государство Украина в лице СБУ возбуждает дело в отношении Тимошенко на основании того, что якобы есть госгарантии. В это же время государство Украина в лице Кабинета министров в суде говорит, что никаких гарантий нет. О чем вообще тогда идет речь? Это дело, как и все остальные, должно быть закрыто в связи с отсутствием состава преступления, самого события преступления. Даже если проанализировать те письма, которые представляются как якобы гарантии, так они даже по содержанию не гарантии. С таким же успехом можно привлечь к ответственности любого члена Кабмина, находящегося в то время на должности, который, так же как и Юлия Тимошенко, не участвовал в голосовании.

Андрей Ермолаев, директор Национального института стратегических исследований:

Я не думаю, что решение, принятое судом, является какой-то сенсацией. Мы уже на протяжении добрых 5-6 лет следим за тем, как одна из украинских корпораций после известной сделки с российской стороной вынуждена оправдываться и прикрываться государством в отношении накопившегося долга. Поэтому суд, рассмотрев суть дела, принял вердикт, который во многом был ожидаем. Это обязательство государства теперь – выполнить роль плательщика за корпорацию, которая просто оказалась за пределами закона.

Если это решение будет подтверждено, не будет оспорено в судебном порядке, то обязательства придется выполнять. Деньги это, безусловно, огромные, но думать надо было раньше, тогда, когда заключались и не выполнялись договора, когда пытались прикрыться государственной властью, когда думали, что время все спишет. Но время не списывает.

Повлияет ли это решение на дело Тимошенко? Скорее психологически, потому что это еще один аргумент в пользу того, что у судебного процесса, связанного с договором 2009 года по газу, есть теневые стороны, которые нам до сих пор неизвестны. Речь идет о тех условиях, в которых экс-министр Украины пошла на сомнительные соглашения относительно цены на газ. С чем связана такая уступчивость экс-премьера? Возможно, история ее собственной корпорации и ее обязательства и были одной из таких мотивационных причин. Во всяком случае, теперь есть основания об этом думать.

Сложно предположить, какие аргументы использовались в ходе переговоров для того, чтобы убедить украинскую сторону пойти на такие странные, жесткие условия. В свое время целый ряд экспертов высказывали мнение, что, возможно, были аргументы, которые экс-премьер вынуждена была учесть.

Решение суда по поводу признания долга говорит о том, что действительно украинская сторона была ослаблена в этих переговорах как раз потому, что у российской стороны могли быть не только дипломатические, но и другие аргументы. Во всяком случае, после этого решения, я думаю, будет много оснований для пересмотра всей этой истории.

Владимир Горбач, эксперт Института Евро-Атлантической интеграции:

Считаю решение абсурдным, поскольку государство, по моим сведениям, нигде и никогда не признавало долг частной корпорации государственным долгом и никогда не давало государственных гарантий конкретно в этом деле. Это не есть долговые отношения между государствами.

Потому мне кажется, что суд вынес политическое решение, причем формально даже невыгодное своему собственному государству, но, очевидно, выгодное кому-то из тех людей, которые смогли повлиять на суд. Были ли это российские граждане или украинские, судить не берусь.

Я не верю в то, что украинское государство заплатит эти деньги, это решение суда первое, и оно может быть обжаловано. Понятно, что так просто делиться деньгами никто не будет, но саму тему, как сенсацию, подхваченную медиа, будут использовать для дальнейшей дискредитации Юлии Тимошенко и подогревания интереса к ее новому делу – уже по ЕЭСУ, решение по которому, как мне видится, планируют вынести до момента рассмотрения Страсбургским судом обжалования Юлией Тимошенко предыдущего приговора с таким прицелом, чтобы она не успела ни на один день выйти на свободу.

Виктор Небоженко, политолог:

Предполагаю, что решение Хозяйственного суда по делам ЕЭСУ не повлияет на ситуацию с Тимошенко. Разве что косвенно.

Так как тут большая цена вопроса: либо надо платить 400 млн долл., либо отпускаете Тимошенко. Но прямо на ней это никак не отражается и хуже от этого ей не становится. Если не это дело ей поставят в вину, значит, будет новое. Прокуратура приняла «концепцию» в отношении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко – выдвижение каждые несколько месяцев новых обвинений и открытие новых дел. Они не остановятся. Уже говорится о том, что она избила начальника тюрьмы, что издевается над сокамерницей, и, наконец, что она убила Евгения Щербаня. Понятно, что когда человек сидит в тюрьме, он не может нормально защищать себя и доказывать свою правоту в суде или в средствах массовой информации. То есть мы имеем дело с тем, что человека не просто задерживают, но и уничтожают его имя.

И дело здесь даже не в Тимошенко, это правило распространяется на всех.

Но прошу обратить внимание: за то, за что посадили Тимошенко, теперь можно посадить и Азарова. Если Тимошенко сидит за то, что она ослушалась Кабмин и сама назначила цену на газ, то теперь Азаров не может ослушаться решения Кабмина 12-летней давности и не отдать эти деньги. Иначе его можно сажать по той же статье, что и Юлию Владимировну.

Впрочем, ему, возможно, и отдавать их не придется – Россия может забрать их сама. Между нашими странами ведутся экономические расчеты, в том числе и за энергоносители, они просто перепишут эту сумму в счет долга. Если есть госгарантия…

И вот еще какая примечательная вещь: суд по долгу ЕЭСУ состоялся именно в тот день, когда в США была выдвинута резолюция об освобождении Тимошенко.

Суд находится под жесточайшим контролем власти, в этом мы уступаем разве что Камбодже, Бирме и тому подобным странам. И телефонное право у нас действует очень жестко. Почему бы вдруг городской суд ослушался Администрацию Президента?

Случайное противодействие Москвы и Вашингтона – это редкое астрономическое попадание. Считаю, что по отношению к Украине начаты совместные способы давления, и каждый использует свои инструменты.

России эти деньги не очень-то и нужны, она страна богатая. Зато она покажет всем, что Украина не выполняет обязательства по долгам, а первый показатель инвестиционного климата – это гарантия сделки. Если окажется, что Украина по одному случаю откажется выполнять гарантии высшего исполнительного органа, то завтра можно разорвать и любые другие отношения.

Наконец, Россия может просто подать иск в Стогкольмский суд и внимательно следить, как Украина не только выплатит деньги, но еще и заплатит за работу Стокгольмского суда, а это будет недешево.

Все это уже не связано с делом Тимошенко, это скорее повод. Определяются сейчас способы давления на сегодняшнее политическое руководство страны.

Фото: pravo-znaty.org.ua