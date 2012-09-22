От субботы до субботы. Рада и мораль, непреклонный Янукович и персональная манифестация Тимошенко

Проблема не в том, что украинские парламентарии, «позичивши очі в Сірка», проголосовали за законопроект Виталия Журавского, предусматривающий уголовную ответственность за клевету. И даже не в том, что их многократно предупреждали самые разные общественные организации и зарубежные эксперты, что подобное решение – огромный шаг назад, сажать в тюрьму за клевету - это не по-европейски. Дело в том, что парламентское большинство буквально за несколько часов до принятия этого резонансного решения постановило в пленарные недели до проведения парламентских выборов собираться лишь однажды, для голосования по самым важным вопросам. Почему стратегический вес получила инициатива господина Журавского – доподлинно неизвестно, но уже два с половиной года команда Виктора Януковича всеми силами убеждает общество, что в стране ничего без президентского веления не происходит. Тогда что это было? Отвлекающий маневр? Пас гаранту Конституции для возможности поддержать угасающую веру народа в доброго «царя»? Операция прикрытия грядущих или случившихся экономических проблем? Вариантов масса, и каждый из них имеет право на жизнь.

Интересно, что и оппозиционеры никак не мешали принятию скандального закона. Им, как и «большевикам», некогда, – в стране продолжается избирательная кампания. Это дает основание полагать, что всем политикам выгодно держать прессу либо на цепи, без сантиментов, либо на руках, поглаживая и подкармливая.

Парадоксальным образом «клеветнический» закон корреспондируется с заявлением Николая Мельниченко: самый скандальный майор в Украине заявил, что располагает записями разговоров в кабинете Кучмы, из которых следует, что заказчиком убийства Евгения Щербаня в 1995 году был Павел Лазаренко, а Юлия Тимошенко оплачивала работу киллеров. «Батькивщина» по очевидным причинам очередной порцией откровений Мельниченко возмущена до предела, хотя еще до последнего времени в Николае Ивановиче отдельные украинские политики видели светоч правды. К сожалению, использование известного принципа «мерзавец, но наш мерзавец» зачастую имеет и обратную сторону.

Юлия Тимошенко, похоже, хорошо понимает, что ее ближайшие перспективы трудно назвать оптимистичными в плане осуществления политической карьеры. Вдохновленная решением комитета по международным делам Сената США, принявшего резолюцию с призывом освободить Юлию Владимировну, качановская узница распространила предельно пафосное (положение обязывает) обращение. В нем Тимошенко называет парламентские выборы в Украине «фальсифицированными с самого начала», а развитие событий в нашей стране – трагическим.

Нет оснований полагать, что Виктор Янукович отреагирует на пламенные призывы своей давней политической соперницы. Дело в том, что глава государства продолжает «большую игру» с ЕС, что подтвердили его переговоры с польским коллегой Брониславом Коморовским. Виктор Федорович выразил надежду на подписание Соглашения об ассоциации Украина – ЕС, при этом подчеркивая, что в экономическом смысле Украине интересны и Таможенный Союз, и ШОС, и АСЕАН. Польскому президенту, взявшему на себя роль адвоката Украины в европейских кругах, пришлось без обиняков и публично пояснить, что нашей стране предстоит сделать выбор между ЕС и Таможенным Союзом. Правда, никто не говорит, что это случится в ближайшее время. Пока Янукович, словно назло своим европейским критикам и внутренним политическим оппонентам, дал понять, что процессы по делу Тимошенко не закончились, и после окончания медицинской реабилитации экс-премьера ждут новые свидания со служителями Фемиды.

Зато повод для радости получил Виталий Кличко – социологи из СОЦИСа вывели его на второе место в президентском рейтинге. Не исключено, что такие данные – результаты спортивных успехов главного «ударника» и ожидания украинцами политика нового качества. Самому Кличко не стоит забывать, что головокружение от успехов опасно не только на ринге.