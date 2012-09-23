Сила в простоте. Топ-5 приколов выборов-2012

Нынешнюю избирательную кампанию принято называть скучной. Мол, нет драйва, все уныло, политическая реклама однообразна… Но, справедливости ради, надо отметить, что проблески креатива и просто забавные моменты таки встречаются. «Главред» составил свою пятерку предвыборных курьезов и приколов.

№5 - «Яд для избирателя»

Итак, начинают наш рейтинг сеансы предвыборной щедрости. Назвать это «гречкой» просто язык не поворачивается. Избирателям из Шостки (Сумская область) за то, чтобы они отдали свои голоса за «нужного» кандидата, дарили …яд. Пакетики с отравой против колорадских жуков раздавали прямо на улице. Необычные дары мог получить каждый, заполнив заявление на имя кандидата и оставив там свои ФИО и контактные данные. Ядом задабривали электорат и в поселках Черниговской области.

Нельзя не упомянуть раздачу бесплатных зонтиков от Партии регионов в Мариуполе, которая превратилась в безобразную драку. Хотя это, пожалуй, тот случай, когда было бы смешно, кабы не было так грустно…

И все же, при всей любви нашего народа к «халяве», по последним опросам компании GfK Ukraine, лишь 6,2% украинцев готовы голосовать за тех кандидатов, которые расщедрятся им на подарки. По мнению экспертов, украинцев не так уж просто подкупить – они все равно проголосуют, за кого хотят. И нет никакой гарантии, что мешок яда от колорадского жука или зонтик обеспечат дополнительные проценты.

№4 – «Кличко vs Шевченко»

На четвертом месте нашого рейтинга разместился креатив второго номера избирательного списка партии «Украина - Вперед!» Андрея Шевченко. Бывший футболист предложил лидеру партии УДАР Виталию Кличко устроить дебаты. Увы, состязание в красноречии футболиста и боксера так и не произошло. Кличко отказался принять вызов оппонента, находящегося в другой весовой категории. В пресс-службе УДАРа отметили, что не видят смысла проводить дебаты с политическими силами, которые не преодолевают 5%-ный барьер на выборах в Верховную Раду Украины. Зато новость о возможных дебатах буквально взорвала украинский интернет. На эту тему тут же появилось множество анекдотов и фотожаб.

№3 - «Нормальная баба»

На третьем месте разместилась очаровательная кандидатка от партии УДАР по Львову Оксана Юринец. Интеллигентного вида девушка позиционирует себя как «нормальную бабу». Ролик настолько неожиданный, что даже не сразу осознаешь, насколько это забавно и креативно.

№2 – «Человек-эпатаж»

Второе место мы решили присудить лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко. И не за конкретные действия, а вообще. Как явлению украинской политики!

Недавно Лидер радикальной партии порадовал интернет-общественость талантливыми роликами. Пожалуй, самый удачный из них «Ляшко и крокодил».

«Идейным вдохновителем этого ролика стал Рудьковский (скандально известный экс-министр транспорта. – «Главред»), который приехал 9 мая в город Прилуки в крокодильих туфлях и лил крокодильи слезы. Рассказывал, как он сочувствует ветеранам», - поведал «Главреду» историю создания «шедевра» сам Олег Валерьевич.

Безусловно, достойно нашего рейтинга и то, как лидер Радикальной партии доказывал свою гетеросексуальность. Чтобы отстоять свою честь и честь своей жены Роситы он набил газетой «отвратительный рот» конкуренту по округу Михаилу Голице.

«Я взял свою Роситу, и мы к нему поехали. И я сказал: «Вот, старый козел, смотри. Но только ты на свою жену засматривайся, а не на мою».

Другой вопрос - насколько все это эффективно? Поможет ли вся эта «клоунада» Радикальной партии на выборах? «В политике товар суперсерьезен. И очень мало людей позволяют себе голосовать по приколу», - считает политтехнолог Сергей Гайдай.

№1 – «Бабусикот»

{1-} И вот мы дошли до первого места. Тут безоговорочно побеждает плакат «Бабушка и кот». Напомним, впервые эти герои появились на единичном баннере в провинциальном Днепродзержинске. Местные власти не сразу поняли, что благостная бабушка и очень серьезный кот совсем не прославляют Партию регионов, а как раз наоборот. А когда поняли, решили немедленно снять, запретить, наказать… Это оказалось фатальной ошибкой. Запрет придал плакату публичности. После чего трогательная парочка взорвала Интернет. Миллионы пользователей принялись «постить» на своих страничках в социальных сетях истории о приключениях котэ-домовладельца…

В чем же все-таки феномен этого плаката, почему он стал всеукраинским хитом и, не побоимся этого слова, явлением этой избирательной компании?

Политолог Дмитрий Выдрин пошутил в разговоре с «Главредом», что тут не последнюю роль сыграла магия кота как сакрального животного. «Думаю, если бы была собака, то вряд ли был бы такой эффект».

Этот эффект, говорят специалисты по рекламе и пиару, спровоцирован безликостью и шаблонностью всей остальной политической кампанией. В «бабусикоте» есть юмор и конкретное, всем понятное действие «по завещанию».

«Самая работающая реклама – самая простая, - заверил «Главред» политтехнолог Тарас Березовец. - Это образ, который понятен всем. Не сексапильная Королевская, а обычная бабушка. Такая, какой она должна быть. Подперлась где-то на завалинке и смотрит на всех, хитро прищурясь. Эта простота подкупила и сработала».

Фото, видео: dndz.com.ua, YouTube