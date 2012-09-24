Резолюция США по Тимошенко: шекспировские страсти

Однако документ не такой однозначный, как он выглядит в некоторых отечественных изданиях. Если использовать терминологию Уильяма Шекспира, то ситуация больше напоминает известное «много шума из ничего».

Не приходится сомневаться, что принятие документа было приурочено к визиту Виктора Януковича на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Иначе сложно пояснить, куда спешили сенаторы перед уходом на полуторамесячные каникулы.

При этом в резолюции Сената нет ничего такого, о чем сенаторы, считающие себя друзьями Украины и политическими поклонниками Тимошенко, не говорили бы ранее. Они призвали украинское руководство освободить лидера «Батькивщины» из заключения, выразили обеспокоенность негативным влиянием ее пребывания за решеткой на украинско-американские отношения и поручили государственному департаменту усложнить процесс получения виз лицами, причастными к преследованию Юлии Владимировны и «десятка лидеров Оранжевой революции», находящихся за решеткой. Трудно понять, как считали американские сенаторы, ведь кроме лидера «Батькивщины» из заметных оппозиционных лидеров в колонии находится только Юрий Луценко. В СИЗО еще пребывает Василий Волга, но его вряд ли можно назвать «полевым командиром» Майдана образца осени 2004-го.

Куда интереснее выше перечисленных пункты, выпавшие из совместного творения сенаторов Джеймса Инхофа и Ричарда Дурбина. Сенатор Инхоф – застрельщик принятия документа – предлагал до освобождения Тимошенко отозвать из Киева посла Джона Теффта, приложить усилия для недопущения председательствования Украины в ОБСЕ в 2013 году и ввести визовые санкции против Виктора Януковича и генерального прокурора Виктора Пшонки. По большому счету, сенатор предлагал заморозить дипломатические отношения между США и Украиной. Роль противовеса сыграло заявление помощника госсекретаря Фила Гордона, отметившего, что США не собираются вводить какие-либо санкции против нашей страны до проведения парламентских выборов. Поэтому по факту вместо анонсированного «Укрощения строптивой» Украина услышала известный всему миру монолог Гамлета «Быть или не быть».

Очевидно, что определяющими событиями в двусторонних отношениях Украины и США станут президентские выборы за океаном и отечественная избирательная кампания. По их итогам можно будет сделать выводы, которые лягут в основу построения двусторонних отношений. С формальной точки зрения, Киев и Вашингтон – стратегические партнеры, но этот формат отношений необходимо по-новому наполнять реальным смыслом.

Чтобы лучше понять, почему появилась резолюция Сената, стоит перечитать бессмертное творение Шекспира «Ромео и Джульетта». Часть западной политической элиты относится к лидеру «Батькивщины», как к пылкой возлюбленной, и Юлия Владимировна не просто хорошо это понимает, но и умело использует столь трепетное отношение. Оно помогает ей оправдывать ее политическую ветреность. Хорошо известно, что в свое время Тимошенко призывала «сдержать Россию», что не помешало ей подписать газовое соглашение с Путиным, она же вела интенсивные сепаратные переговоры с Виктором Януковичем о совместном переписывании Конституции, что отнюдь не стало помехой для недавно прозвучавшего призыва «сломать позвоночник диктатуре в Украине». Последовательность и принципиальность никогда не были сильными сторонами леди Ю как политика, но сегодня ей приходится играть ва-банк.

Обладающая прекрасным политическим чутьем экс-премьер отлично понимает, что проходящая без ее участия парламентская кампания вряд ли прибавит ей очков в персональном рейтинге популярности. Поэтому Юлия Владимировна, фактически потерявшая влияние на Александра Турчинова и Арсения Яценюка, при помощи своих западных союзников пытается торпедировать результаты выборов в Верховную Раду. Для Тимошенко играть на понижение рейтинга Украины путем педалирования темы политических репрессий – привычное дело, она использует этот прием уже не первый раз, не останавливаясь перед негативными последствиями для страны. Противоядием могут выступить только парламентские выборы, к которым не будет вопросов ни у украинских избирателей, ни у иностранных наблюдателей, ни у обладателей эталонов демократии.

фото: rutherfordschools.org