Резолюция США по Тимошенко: шекспировские страсти

24 сентября 2012, 13:53

Резолюция Сената США, призвавшего Украину освободить Юлию Тимошенко и обеспечить ее участие в парламентских выборах, вдохновила украинских оппозиционеров и заставила задуматься представителей власти.

Однако документ не такой однозначный, как он выглядит в некоторых отечественных изданиях. Если использовать терминологию Уильяма Шекспира, то ситуация больше напоминает известное «много шума из ничего».

Не приходится сомневаться, что принятие документа было приурочено к визиту Виктора Януковича на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Иначе сложно пояснить, куда спешили сенаторы перед уходом на полуторамесячные каникулы.

При этом в резолюции Сената нет ничего такого, о чем сенаторы, считающие себя друзьями Украины и политическими поклонниками Тимошенко, не говорили бы ранее. Они призвали украинское руководство освободить лидера «Батькивщины» из заключения, выразили обеспокоенность негативным влиянием ее пребывания за решеткой на украинско-американские отношения и поручили государственному департаменту усложнить процесс получения виз лицами, причастными к преследованию Юлии Владимировны и «десятка лидеров Оранжевой революции», находящихся за решеткой. Трудно понять, как считали американские сенаторы, ведь кроме лидера «Батькивщины» из заметных оппозиционных лидеров в колонии находится только Юрий Луценко. В СИЗО еще пребывает Василий Волга, но его вряд ли можно назвать «полевым командиром» Майдана образца осени 2004-го.

Куда интереснее выше перечисленных пункты, выпавшие из совместного творения сенаторов Джеймса Инхофа и Ричарда Дурбина. Сенатор Инхоф – застрельщик принятия документа – предлагал до освобождения Тимошенко отозвать из Киева посла Джона Теффта, приложить усилия для недопущения председательствования Украины в ОБСЕ в 2013 году и ввести визовые санкции против Виктора Януковича и генерального прокурора Виктора Пшонки. По большому счету, сенатор предлагал заморозить дипломатические отношения между США и Украиной. Роль противовеса сыграло заявление помощника госсекретаря Фила Гордона, отметившего, что США не собираются вводить какие-либо санкции против нашей страны до проведения парламентских выборов. Поэтому по факту вместо анонсированного «Укрощения строптивой» Украина услышала известный всему миру монолог Гамлета «Быть или не быть».

Очевидно, что определяющими событиями в двусторонних отношениях Украины и США станут президентские выборы за океаном и отечественная избирательная кампания. По их итогам можно будет сделать выводы, которые лягут в основу построения двусторонних отношений. С формальной точки зрения, Киев и Вашингтон – стратегические партнеры, но этот формат отношений необходимо по-новому наполнять реальным смыслом.

Чтобы лучше понять, почему появилась резолюция Сената, стоит перечитать бессмертное творение Шекспира «Ромео и Джульетта». Часть западной политической элиты относится к лидеру «Батькивщины», как к пылкой возлюбленной, и Юлия Владимировна не просто хорошо это понимает, но и умело использует столь трепетное отношение. Оно помогает ей оправдывать ее политическую ветреность. Хорошо известно, что в свое время Тимошенко призывала «сдержать Россию», что не помешало ей подписать газовое соглашение с Путиным, она же вела интенсивные сепаратные переговоры с Виктором Януковичем о совместном переписывании Конституции, что отнюдь не стало помехой для недавно прозвучавшего призыва «сломать позвоночник диктатуре в Украине».  Последовательность и принципиальность никогда не были сильными сторонами леди Ю как политика, но сегодня ей приходится играть ва-банк.

Обладающая прекрасным политическим чутьем экс-премьер отлично понимает, что проходящая без ее участия парламентская кампания вряд ли прибавит ей очков в персональном рейтинге популярности. Поэтому Юлия Владимировна, фактически потерявшая влияние на Александра Турчинова и Арсения Яценюка, при помощи своих западных союзников пытается торпедировать результаты выборов в Верховную Раду. Для Тимошенко играть на понижение рейтинга Украины путем педалирования темы политических репрессий – привычное дело, она использует этот прием уже не первый раз, не останавливаясь перед негативными последствиями для страны. Противоядием могут выступить только парламентские выборы, к которым не будет вопросов ни у украинских избирателей, ни у иностранных наблюдателей, ни у обладателей эталонов демократии.

фото: rutherfordschools.org

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять