Закон о «мирных собраниях»: ограничат ли украинцам право на протесты

25 сентября 2012, 09:40

«Главред» разбирался, так ли страшен закон о мирных собраниях, и какие в нем есть плюсы и минусы.

Нынешнему созыву Верховной Рады осталось работать до выборов всего ничего – фактически два пленарных дня. Маловероятно, что за это время депутаты примут что-то сенсационное или резонансное. Даже бюджет отложили на потом.

Но один резонансный законопроект все-таки может проскочить. Вернее два: основной и дополнительный, оба – о мирных собраниях. №2450 - о порядке организации и проведения мирных мероприятий, инициированный правительством Юлии Тимошенко во главе с самой Тимошенко, и №10569 - «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно свободы мирных собраний» авторства регионала Юрия Мирошниченко.  

Напомним, законопроект Мирошниченко так и не приняли в первом чтении – не хватило 8 голосов. А без него нельзя принять во втором чтении закон о мирных собраниях, потому что эти проекты дополняют друг друга.

«Законопроект №10569 могут вновь внести в повестку дня или повторно зарегистрируют тот же текст, но под другим номером, чтобы быстро прошел все комитеты», - рассказал «Главреду» источник в Партии регионов. Но, похоже, решение, стоит ли будоражить общественность этим законопроектом перед выборами, еще не принято.

Однозначно отложить

В оппозиции это обстоятельство воспринимают как маленькую победу. Говорят, что данные законы никуда не годятся и вовсе не нужны.

«21 год независимости Украины мы как-то просуществовали без этого законопроекта. Что случилось? Для чего это нужно?.. Законопроект Мирошниченко не проголосован в том числе и нашей доблестной руководящей Партией регионов. Как они теперь собираются его второй раз голосовать? Извините за выражение, фигню какую-то напутали с этими законопроектами», - не смог сдержать эмоций в разговоре с «Главредом» депутат Геннадий Москаль

Экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный вообще считает, что законопроект - прямое нарушение норм нынешней Конституции. «Мирные собрания - это абсолютно право граждан. Хочу - надеваю на голову маску Януковича, пишу на козле, например, «Петро» и вожу его по Крещатику. Хочу - собираю людей на митинг. В этом плане граждане имеют абсолютные права».

Наиболее, пожалуй, дебатируемый пункт в законопроекте - это срок уведомления об акции, который составляет два дня. Оппозиционеры и некоторые гражданские активисты считают, что это очень много.

«В Конституции записано, что должны предупреждать заранее. Не установлено – за час, за 15 минут, за день, за два дня, - рассуждает в разговоре с «Главредом» политолог Игорь Жданов. – Я, честно, не знаю, какие для Украины должны быть разумные сроки. Я думаю, что любые ограничения приведут к тому, что просто не будут давать проводить акции».

На самом деле рекомендация Венецианской комиссии была – четыре дня, а не два. В других странах срок уведомления и того больше - 4-5 дней.

Правозащитники за, милиция против

Как ни странно, мнение правозащитников резко разошлось с мнением общественных организаций и представителей оппозиции.

Известный правозащитник Евгений Захаров считает, что лучше опираться на право, чем жить в правовой неопределенности. По его словам, закононопроекты о мирных собраниях №2450 и №10569 надо принимать. Причем одновременно. Один без другого будет иметь ярко выраженную репрессивную направленность.    

«На наш взгляд, там есть много хороших норм. Есть и  недостатки, которые было бы желательно устранить, но они не такие принципиальные…».

Итак, что же это за «хорошие» нормы.

Во-первых, в законопроекте есть норма «о спонтанных собраниях», которые происходят без уведомления, как спонтанная реакция на то, что случилось. 

Во-вторых, есть положение и о контрдемонстрациях, когда две враждующие политические силы объявляют о проведении собраний в одном месте и в одно время. В законе очень четко прописано, как их развести. Сейчас в таких случаях просто запрещают без лишних разговоров и объяснений.

Из этого вытекает третья «хорошая» норма: законопроект Мирошниченко предлагает обязать суд выносить обоснованные постановления. Ныне практически 90% мирных собраний граждан запрещается решениями судов. Часто по совершенно непонятным причинам, хотя причин может быть только две – угроза жизни людей и национальной безопасности.

И наконец, законопроект №10569 изымает норму, согласно которой милиция имеет право проводить административное задержание участников акций в случае нарушения ими порядка проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

Евгений Захаров считает, что законопроект ставит милицию в определенные рамки. «Хочу сказать, что именно милиция была против принятия этих законопроектов. Они за два года привыкли, что имеют большую свободу в отношении участников митингов. Поэтому МВД было против этих законов».

Тотальное недоверие

Примечательно, что и в оппозиции соглашаются, что данный закон не так уж плох, но…  для демократической страны, а Украина, мол, пока таковой не является. По словам Игоря Жданова, здесь ключевое слово - «доверие», никто нынешней власти из оппозиции не верит.

«У нас власть может применить самый лучший закон в свою пользу. Если бы власть была демократической, я бы и слова не сказал. А она, с одной стороны, закупает технику для разгона демонстраций, а с другой – принимает закон, которым регулирует проведение массовых акций. Как-то оно попахивает не очень хорошо….»

Того же мнения придерживается и Геннадий Москаль. «Не может быть таких совпадений: резкое техническое оснащение милиции и тут же одновременное принятие закона».

Напомним, недавно МВД осуществило многомиллионные закупки спецсредств для разгона митингов и демонстраций. Правда, в милиции это с выборами никак не связывают. Дескать, просто совпало – идет плановое оснащение милиции новой техникой.

Однако в подобные совпадения не верит и Евгений Захаров. Но все равно считает, что данные законы надо принимать. Тем более что это одно из требований Европейского Союза относительно либерализации визового режима.

«Сейчас власть напугана. Они боятся активных протестов. Но мне кажется, этот закон устанавливает определенность. Вводит всех в рамки. Я считаю, что его принятие было бы полезно. Конечно, у нас могут злоупотреблять правом и направить этот хороший закон против людей. Но я не думаю, что это повод для того, чтобы отказываться от хороших законов, которые все-таки ставят рамки и дают возможность отстаивать правовую позицию в судах».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять