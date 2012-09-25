Закон о «мирных собраниях»: ограничат ли украинцам право на протесты

Нынешнему созыву Верховной Рады осталось работать до выборов всего ничего – фактически два пленарных дня. Маловероятно, что за это время депутаты примут что-то сенсационное или резонансное. Даже бюджет отложили на потом.

Но один резонансный законопроект все-таки может проскочить. Вернее два: основной и дополнительный, оба – о мирных собраниях. №2450 - о порядке организации и проведения мирных мероприятий, инициированный правительством Юлии Тимошенко во главе с самой Тимошенко, и №10569 - «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно свободы мирных собраний» авторства регионала Юрия Мирошниченко.

Напомним, законопроект Мирошниченко так и не приняли в первом чтении – не хватило 8 голосов. А без него нельзя принять во втором чтении закон о мирных собраниях, потому что эти проекты дополняют друг друга.

«Законопроект №10569 могут вновь внести в повестку дня или повторно зарегистрируют тот же текст, но под другим номером, чтобы быстро прошел все комитеты», - рассказал «Главреду» источник в Партии регионов. Но, похоже, решение, стоит ли будоражить общественность этим законопроектом перед выборами, еще не принято.

Однозначно отложить

В оппозиции это обстоятельство воспринимают как маленькую победу. Говорят, что данные законы никуда не годятся и вовсе не нужны.

«21 год независимости Украины мы как-то просуществовали без этого законопроекта. Что случилось? Для чего это нужно?.. Законопроект Мирошниченко не проголосован в том числе и нашей доблестной руководящей Партией регионов. Как они теперь собираются его второй раз голосовать? Извините за выражение, фигню какую-то напутали с этими законопроектами», - не смог сдержать эмоций в разговоре с «Главредом» депутат Геннадий Москаль.

Экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный вообще считает, что законопроект - прямое нарушение норм нынешней Конституции. «Мирные собрания - это абсолютно право граждан. Хочу - надеваю на голову маску Януковича, пишу на козле, например, «Петро» и вожу его по Крещатику. Хочу - собираю людей на митинг. В этом плане граждане имеют абсолютные права».

Наиболее, пожалуй, дебатируемый пункт в законопроекте - это срок уведомления об акции, который составляет два дня. Оппозиционеры и некоторые гражданские активисты считают, что это очень много.

«В Конституции записано, что должны предупреждать заранее. Не установлено – за час, за 15 минут, за день, за два дня, - рассуждает в разговоре с «Главредом» политолог Игорь Жданов. – Я, честно, не знаю, какие для Украины должны быть разумные сроки. Я думаю, что любые ограничения приведут к тому, что просто не будут давать проводить акции».

На самом деле рекомендация Венецианской комиссии была – четыре дня, а не два. В других странах срок уведомления и того больше - 4-5 дней.

Правозащитники за, милиция против

Как ни странно, мнение правозащитников резко разошлось с мнением общественных организаций и представителей оппозиции.

Известный правозащитник Евгений Захаров считает, что лучше опираться на право, чем жить в правовой неопределенности. По его словам, закононопроекты о мирных собраниях №2450 и №10569 надо принимать. Причем одновременно. Один без другого будет иметь ярко выраженную репрессивную направленность.

«На наш взгляд, там есть много хороших норм. Есть и недостатки, которые было бы желательно устранить, но они не такие принципиальные…».

Итак, что же это за «хорошие» нормы.

Во-первых, в законопроекте есть норма «о спонтанных собраниях», которые происходят без уведомления, как спонтанная реакция на то, что случилось.

Во-вторых, есть положение и о контрдемонстрациях, когда две враждующие политические силы объявляют о проведении собраний в одном месте и в одно время. В законе очень четко прописано, как их развести. Сейчас в таких случаях просто запрещают без лишних разговоров и объяснений.

Из этого вытекает третья «хорошая» норма: законопроект Мирошниченко предлагает обязать суд выносить обоснованные постановления. Ныне практически 90% мирных собраний граждан запрещается решениями судов. Часто по совершенно непонятным причинам, хотя причин может быть только две – угроза жизни людей и национальной безопасности.

И наконец, законопроект №10569 изымает норму, согласно которой милиция имеет право проводить административное задержание участников акций в случае нарушения ими порядка проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

Евгений Захаров считает, что законопроект ставит милицию в определенные рамки. «Хочу сказать, что именно милиция была против принятия этих законопроектов. Они за два года привыкли, что имеют большую свободу в отношении участников митингов. Поэтому МВД было против этих законов».

Тотальное недоверие

Примечательно, что и в оппозиции соглашаются, что данный закон не так уж плох, но… для демократической страны, а Украина, мол, пока таковой не является. По словам Игоря Жданова, здесь ключевое слово - «доверие», никто нынешней власти из оппозиции не верит.

«У нас власть может применить самый лучший закон в свою пользу. Если бы власть была демократической, я бы и слова не сказал. А она, с одной стороны, закупает технику для разгона демонстраций, а с другой – принимает закон, которым регулирует проведение массовых акций. Как-то оно попахивает не очень хорошо….»

Того же мнения придерживается и Геннадий Москаль. «Не может быть таких совпадений: резкое техническое оснащение милиции и тут же одновременное принятие закона».

Напомним, недавно МВД осуществило многомиллионные закупки спецсредств для разгона митингов и демонстраций. Правда, в милиции это с выборами никак не связывают. Дескать, просто совпало – идет плановое оснащение милиции новой техникой.

Однако в подобные совпадения не верит и Евгений Захаров. Но все равно считает, что данные законы надо принимать. Тем более что это одно из требований Европейского Союза относительно либерализации визового режима.

«Сейчас власть напугана. Они боятся активных протестов. Но мне кажется, этот закон устанавливает определенность. Вводит всех в рамки. Я считаю, что его принятие было бы полезно. Конечно, у нас могут злоупотреблять правом и направить этот хороший закон против людей. Но я не думаю, что это повод для того, чтобы отказываться от хороших законов, которые все-таки ставят рамки и дают возможность отстаивать правовую позицию в судах».