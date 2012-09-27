Визовые проблемы: куда сложнее всего поехать украинцам

27 сентября 2012, 14:35

Украинцев стали охотнее пускать в Европу. Но не всех, не везде и не всегда…

В Украине опубликовано ежегодное исследование о визовой политике стран ЕС. Эксперты Общественной инициативы «Европа без барьеров» говорят, что в ходе работы им удалось определить не только лояльно настроенные к украинцам страны, но и отметить, что ряд консульств намеренно избегают разговоров о проблемах в работе. Среди последних – дипломатические представительства Бельгии и Франции. По словам координатора проектов «Европа без барьеров» Марьяны Кузьо, первое вообще отказалось даже в письменной форме мотивировать свой отказ сотрудничать, второе – слишком закрыто в своей работе.

Италия, Чехия и Великобритания дружат против украинцев

Эксперты назвали страны, которые неохотно выдают украинцам визы. В число недружественных стран попали Италия, Чехия и Великобритания. Именно к консульствам этих стран у украинских заявителей больше всего вопросов.

По словам руководителя Общественной инициативы «Европа без барьеров» Ирины Сушко, эксперты независимого мониторинга визовой практики стран ЕС и Шенгена (а они опросили 1380 респондентов в Киеве и 900 в других городах Украины – заявителей 23-х консульских служб стран ЕС и Шенгенской зоны) сгруппировали консульские службы стран ЕС в четыре условные группы.

«Дружественной» является визовая практика Венгрии, Польши, Словакии и Эстонии, – говорит госпожа Сушко. – Консульские учреждения этих стран демонстрируют наилучший результат по всем содержательно важным параметрам визовой практики. Это и срок действия пребывания, и количество отказов, и количество выданных многоразовых виз, бесплатных. И, конечно же, продолжительность визовой процедуры».

К «проблемной» группе эксперты отнесли тех, у кого наихудший результат по вышеперечисленным параметрам. Визовой практикой Италии, Чешской Республики и Великобритании украинцы недовольны более всего.

Так, практика консульства Италии вызывает обеспокоенность, поскольку совокупность времени и усилий, необходимых для получения итальянской визы, является наибольшей. Италия такую позицию занимает уже не первый год. «И мы не видим каких-либо стремлений к изменениям», – констатирует Ирина Сушко. Что же касается Великобритании, то визовая политика этой страны такова, что она, по словам экспертов, избегает системных шагов в направлении упрощения визовых требований и проводит наиболее закрытую и непрозрачную визовую политику среди стран-членов ЕС. Чехия же ведет визовую политику, достаточно нетипичную для стран Центральной и Восточной Европы (если сравнивать с Польшей и Венгрией): с высоким уровнем отказов, длительностью рассмотрения заявлений.

«Нейтральными» считаются Латвия, Литва, Испания, Финляндия, Швеция, Австрия, Португалия, Дания. Консульства этих стран за минувший год не продемонстрировали никаких сдвигов.

«Контрастной» названа визовая практика таких стран, как Германия, Франция, Бельгия, Финляндия, Греция, Словения, Нидерланды. «Их визовая практика, на наш взгляд, характеризуется определенной противоречивостью. Плюсы компенсируются минусами. Примером может быть работа консульства Франции. По нашим данным, оно может рассматривать документы в довольно короткий срок, но при этом перечень самих документов – один из самых обременительных», – говорит Ирина Сушко.

Более дружелюбно к украинцам стали относиться греки и испанцы. Эксперты констатируют значительное увеличение количества выдачи виз консульскими службами Испании и Греции, а также резкое сокращение уровня отказов. К слову, туристические операторы отмечают, что во второй половине лета консульство Греции начало открывать полугодовые Шенгенские визы и для туристов, которые единожды отправлялись на отдых в эту страну. Выходит, консульства Греции и Испании, с одной стороны, прислушивались к рекомендациям украинской стороны, с другой – их лояльность, скорее всего, обусловлена экономической ситуацией в этих странах.

Долгосрочный пропуск в Европу

По данным общественного мониторинга, растет вообще количество выданных украинцам многоразовых долгосрочных виз. Так, в 2011 году впервые количество виз категории «365 дней и больше» вышло за пределы статистической погрешности и сейчас равно 3,7%.

Наибольшее количество долгосрочных виз выдают консульства Венгрии в Украине: 58,1% из всех – сроком более шести месяцев, 22,5% виз со сроком действия более двух, трех и пяти лет. Далее в списке лидеров Эстония – она выдает 15% виз сроком действия более двух лет. На третьем месте – Германия с 10,3%.

Наименьшее количество многоразовых виз эксперты зафиксировали при исследовании визовой практики Италии. Но этот показатель не соответствует уровню интенсивности поездок граждан Украины в эту страну. При этом эксперты отмечают довольно лояльную политику итальянского представительства в России к ее гражданам. Так же скупы на долгосрочные визы консульства Дании, Греции, Финляндии, Испании и Словении.

По статистике, приблизительно 35% полученных украинцами виз – мультивизы. «И это позитив, – говорит научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. – Еще пять лет назад такой показатель был в районе 10%, если не меньше. Можно было бы радоваться. Но, если мы посмотрим на общемировую статистику выдачи Шенгенских виз, то мультивиз выходит 38%. Следовательно, Украина, несмотря на наличие соглашения об упрощении оформления виз, на самом деле находится в середине списка. И никаких особенных привилегий мы не отмечем».

По словам Александра Сушко, есть еще один тревожный момент: официальная статистика показывает только процент многоразовых виз. Но эти многоразовые визы не всегда являются продолжительными. Очень часто они имеют короткий срок действия: не всегда дотягивают даже до нижней планки, установленной визовым кодексом ЕС, – шесть месяцев. И фактически гражданин использует ее только один раз. Но в статистике они фигурируют как многоразовые.

При этом Иоанна Фомина, координатор программы «Открытая Европа» (Польша), говорит, что в частности официальная Варшава на вопрос организации Фундации Стефана Батория, с чем связана выдача малого количества многоразовых и долгосрочных виз, отвечает, что украинцы часто не знают и не пользуются своим правом на получение таких виз.

Но больше всего вопросов и жалоб в визовой практике по отношению к украинцам вызывают количество и характер необходимых для подачи визового заявления документов. Их численность колеблется от четырех до девяти в среднем, а иногда доходит до шестнадцати. «Это говорит о том, что применяются совсем разные стандарты требований. И если, например, консульству Польши достаточно, в среднем, четырех документов, Германии – пяти, то Португалия, Италия от своих заявителей требуют, в среднем, по девять документов».

Путь к лояльности

«У нас есть такие консульства, которые стандартно попадают в «лояльные». А есть такие, которые меняются (даже несмотря на то, что все руководствуются в своей работе единым Шенгенским законодательством. - Авт.), – говорит Александр Сушко. – И именно это очень важно, ведь есть  потенциал для изменений. И ныне действующее Шенгенское право дает консульствам достаточно большое пространство для маневра, для выявления определенной политической воли, для собственной политики, направленной на удовлетворение запросов граждан относительно поездок. Невзирая на то, что мы очень позитивно отмечаем и приветствуем усилия дипломатии с обеих сторон, где пытаются улучшить существующее правовое поле. В частности в этом году были подписаны дополнения к соглашениям про упрощение оформления виз. Но главное не то, какие акты были приняты и какие нормы существуют, а то, как они внедряются».

Когда речь идет о «маневрах» визовых учреждений, то можно говорить о том, что сегодня в Украине лидерами по лояльности являются венгерские консульства в Закарпатье. Да и вообще в работе консульств Венгрии эксперты отмечают очень хорошие показатели. Венгры выдают большой процент долгосрочных виз, но в первую очередь их либеральная политика направлена на удовлетворение интересов местного венгерского этнического меньшинства. То есть мотивы двойственные. При этом венгерская сторона показывает, что есть поле для маневров, было бы желание и политическая воля. Тем более что подобных примеров в мире достаточно. Например, польская визовая практика в консульствах Западной Украины. Или австрийцев в Турции. А консульства Италии и Испании проводят вообще невероятно фантастически либеральную визовую политику в России.

А вот политическая атмосфера в Украине на количество выданных Шенгенских виз не влияет. Более того, количество продолжает расти – каждый год приблизительно на 10%. Но вот что действительно ухудшается, так это условия для дальнейшей либерализации новых визовых соглашений. И этот процесс можно проследить на примере соседней Белоруссии, где отношения с ЕС вообще заморожены, а количество Шенгенских виз на душу населения выдается больше, чем в Украине (в Белоруссии одна виза на 16 граждан страны, в России – одна на 28, в Украине – одна на 41). Но это не дает никаких оснований говорить о перспективах безвизового режима.

Стоить отметить, что в 2012 году снизился уровень отказов – до 2,05%. По данным ЕС, в 2011 году он составлял 3,3%. Эти цифры свидетельствуют о том, что Украина практически достигла неофициального «безопасного» уровня по показателю отказов в выдачи виз. Таким считается граница в 3%. Больше всего украинцам отказывают  консульства Италии, Чехии, Нидерландов – по данным экспертов, процент отказов у них превышает 5%.

фото: euromag.ru 

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