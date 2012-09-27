Новый скандал вокруг русского языка: бутафория или государственный статус

Вот уж поистине, что позволено Юпитеру, то не дозволено быку. Один закон об основах государственной языковой политики принимается, вопреки категорическому несогласию части парламента, общественным протестам и даже показательному демаршу спикера. На фоне возмущений доброй половины населения Украины Президент подписывает закон, принятый депутатами с применением находчивости, смекалки и ловкости руки Михаила Чечетова.

Другой же неравнодушный к языковому вопросу регионал из-за проявленной инициативы лишился членства в партии. Член фракции ПР Александр Черноморов, не подозревая, чем ему это грозит, 21 сентября зарегистрировал в ВР законопроект с названием точь-в-точь повторяющим вступивший в силу закон - «Об основах государственной языковой политики».

Бывшие однопартийцы Черноморова изо всех сил убеждают общественность в своей непричастности к законотворческому сумасбродству коллеги, не забывая упомянуть о том, что и не коллега он им уже вовсе. Кстати, сам экс-регионал об изгнании из родной партии, возможно, даже еще не знает, так как по уважительной причине до вторничного заседания парламента находится «вне зоны доступа».

Интересно, что, со слов помощника депутата, впервые весть об отлучении Черноморова от ПР прозвучала от председателя Совета министров АР Крым Анатолия Могилева. Из его заявления прессе следует, что исключен Черноморов за несанкционированное партией самовыдвижение по одномандатному округу в Крыму. Это означает, что собрание партячейки должно было состояться, как минимум, месяц назад, и нарушителю партийной дисциплины следовало бы на нем присутствовать. Но ни приглашения, ни уведомления о решении партсобрания Черноморов, по свидетельству его помощника, не получал.

Собственная инициатива

Исходя из мнений коллег и оппонентов депутата Черноморова, а также независимых экспертов, создание очередного законопроекта на тему языка – это личная инициатива его автора. «Народные депутаты являются самостоятельными субъектами законодательной деятельности, - комментирует член фракции Партии регионов, автор недавно принятого резонансного языкового закона Вадим Колесниченко. - Фракция никому не дает рекомендации, что писать, а что нет. Это полет творчества, фантазии и заинтересованности конкретно депутата. Я, как заместитель председателя фракции по законотворческой работе, выдаю заключения, что нам нужно первоочередно, что может подождать, а что мы вообще не имеем права принимать».

В отношении этого законопроекта Вадим Колесниченко дает однозначное заключение: «Могу одно сказать: он не имеет перспективы, потому что противоречит действующей Конституции».

Эксперты советуют верить словам Колесниченко. «Регионалы, которые опровергают свою причастность к законопроекту Черноморова, абсолютно искренни», - говорит директор Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко.

Эксперт Института Евро-Атлантической интеграции Владимир Горбач предполагает, что это и в самом деле личная инициатива депутата Черноморова, которая направлена прежде всего на избирателей Севастополя, где он баллотируется как неофициальный, не утвержденный Партией регионов кандидат. «Но, поскольку законопроект был зарегистрирован в парламенте, тема эта, конечно, вышла далеко за пределы Севастополя», - отмечает он.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, утверждает, что «со стороны Александра Черноморова это просто попытка вскочить на подножку поезда имени Кивалова-Колесниченко, который давно уже ушел. За этим ничего не стоит». По его мнению, «человек просто пошел правильным политтехнологическим путем. Уже почти неделю он не сходит со страниц газет и интернет-сайтов и потирает руки от удовольствия, наблюдая за происходящим».

«Черноморов не получил места в партийном списке и не был назначен на округ. Видимо, с помощью этой инициативы он пытается завоевать популярность избирателей по принципу «я святее папы Римского», я отстаиваю русский язык лучше всей Партии регионов, - комментирует действия Черноморова Владимир Фесенко.

По мнению политолога, законотворец, выдвигая «радикальный» языковой законопроект, страхуется. «Регионалы объявили о том, что они хотят наказать всех самовыдвиженцев из их рядов. Но ему некуда деваться. Он и Василий Горбаль, не будучи уполномоченными ПР на участие в выборах, решили отправиться в самостоятельное плаванье в надежде на то, что они выиграют выборы, а дальше, по факту избрания, предъявят большим партийным начальникам свою победу и скажут: ребята, вы не на тех поставили. Это игра ва-банк, но другого выхода нет».

Фесенко говорит, что изначально ход с языковым законопроектом был бутафорским.

«Инициатива депутата Черноморова – это такая игра в телеблеф: я инициативу выдвигаю, но подавляющее большинство симпатиков не догадываются, что реализовать ее невозможно. И не только потому, что нет 300 голосов, - разъясняет политолог. - Чтобы осуществить эту инициативу практически, надо пройти экспертизу в Конституционном суде, – тут поезд уже ушел, на экспертизу нужно время, пока она будет проведена, нынешняя Верховная Рада уже скажет всем «до свиданья». И второй важный момент: голосование должно состояться на двух подряд сессиях одного созыва парламента. Следовательно, законопроект Александра Черноморова всерьез может рассматриваться только новой Верховной Радой, но в ней этого депутата, скорее всего, не будет».

Долгоиграющая перспектива

В связи с новой языковой инициативой, исходящей от регионала, пусть и недоисключенного из партии, возникает вопрос, не рассчитан ли шаг Черноморова на долгоиграющую перспективу в намерениях Партии регионов.

Депутат от фракции НУ-НС Юрий Стець не верит в стратегические способности оппонентов по парламенту. «Анализировать логику действий и решений Партии регионов – напрасный труд. Они не делали попыток выстраивать сложные комбинации шахматных партий. Поэтому в поисках логики «регионов» можно совершенно лишиться рассудка. За последние несколько недель это не первая инициатива представителя большинства, которая не имеет ничего общего с логикой», - утверждает он.

Однако Владимир Горбач считает, что закулисная возня вокруг языкового закона имеет место. «У пророссийской части украинского политикума есть планы о признании русского вторым государственным, и это они используют как козырь в предвыборной борьбе. Довольны ли они в полной мере нынешним законом? Думаю, нет. Но до выборов никаких изменений в нем не появится, будут только спекуляции вокруг закона. Однако не стоит забывать и о том, что голубая мечта российской колонны в Украине – это изменение Конституции и внесение в нее статьи о русском как втором государственном. По аналогии с Белоруссией. Это даже не скрывается. Самые откровенные из них говорят об этом прямо», - рассуждает эксперт. Опасность, по его мнению, таится не в такого рода законопроектах, которые регистрируют отдельные депутаты в период избирательной кампании. Она таится в возможности формирования пропрезидентского большинства в будущем парламенте, что позволит менять Конституцию.

Косвенно слова эксперта подтверждает резюме Вадима Колесниченко. Констатируя бесперспективность законопроекта Черноморова, депутат отмечает: «Его написание и регистрацию в ВР надо оценить позитивно, потому что этот законопроект отражает настроения в обществе. Мы должны понимать, что на подобную идею – о придании русскому статуса второго государственного – есть запрос. Учитывая, что Черноморов представляет Крым, где у нас собрано более 400 тысяч подписей «за» придание русскому языку статуса государственного. Поэтому как законопроект он рассматриваться не будет, мы не имеем на это права. Но идея придания русскому языку статуса второго государственного присутствует и является программным пунктом лозунга Партии регионов. Только это делается не законом, а конституционными изменениями, которые можно одобрить только на всеукраинском референдуме, после того, как 300 депутатов проголосуют в парламенте».

Сейчас законопроект отложен на потом ввиду его несвоевременности. Однако события получат свое развитие. «Регионалы идеологически поддерживают тему русского как второго государственного языка, но сейчас они эту тему форсировать не хотят, им достаточно пока закона Кивалова-Колесниченко, - говорит Владимир Фесенко. - Тезис о русском как втором государственном есть в программе Партии регионов. Но регионалы действуют гораздо гибче и рациональнее депутата Черноморова».

Политолог отмечает, что неизвестно, каким будет расклад в следующем парламенте. Если там не сложится провластное большинство, необходимое для принятия изменений в Конституцию, регионалы, по его словам, будут играть этой темой в рамках Конституционной ассамблеи. «Возможно, это начнется ближе к президентским выборам. Все нужно делать своевременно. У регионалов более серьезные расчеты, они играют «в долгую», им, в отличие от Черноморова, спешить не нужно», - резюмирует Фесенко.