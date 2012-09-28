Визит Виктора Януковича в США: главные итоги

28 сентября 2012, 09:57

США критикуют политическую ситуацию в Украине, однако не прочь сотрудничать с ней в экономической сфере и сфере безопасности, отмечают эксперты.

Сразу отметим, что Виктор Янукович совершил визит не в Соединенные Штаты Америки, а на заседание Генеральной ассамблеи ООН, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Дорога  в Америку, например, закрыта для президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, но на заседания ООН он свободно приезжает. Более того – выступает с пламенными речами, в которых всячески клеймит США. К слову, в этот раз иранский лидер выдал перл о том, что «повелители» мира отдались во власть дьяволу. Но, пожалуй, главным ньюсмейкером 67-й сессии Генассамблеи ООН стал Эмир Катара. Он потребовал разобраться с ситуацией в Сирии силами арабских стран без помощи США и Турции.

Без изюминки

Украинский лидер эпохальных речей в этот раз не произносил. Выступая с трибуны ООН, он предложил украинские самолеты и корабли для эвакуации мирного населения из горячих точек. А также озвучил ключевые темы, на которых Украина будет акцентировать особое внимание в 2013-м, во время своего председательства в ОБСЕ. Это урегулирование конфликтов в Приднестровье и Нагорном Карабахе, а также повышение энергобезопасности и противодействие распространению ядерного оружия.  

По мнению экспертов, таким образом Янукович продемонстрировал, что, несмотря на определенные сложности, связанные с делом Тимошенко, все-таки готов оставаться партнером для Запада.

Впрочем, для мировой прессы выступление украинского Президента осталось практически не замеченным. Да и в дипломатических кругах особого резонанса не возымело.

«Никакой изюминки в выступлении Виктора Януковича не было. Все обсуждали несколько арабских выступлений, - делится с «Главредом» своими впечатлениями депутат Тарас Чорновил. - Это был выстрел в холостую. Да и сам визит – ничего особенного. Этого визита могло бы и не быть. Никто бы этого не заметил».

Зато политолог Михаил Погребинский считает поездку Виктора Януковича вполне удачной. Особо эксперт отметил, что Президент проигнорировал диаспору. «Учтены недостатки предыдущих подобных визитов. Раньше приезжал Янукович и шел на встречу с диаспорой, потом выслушивал всякие гадости в свой адрес. Пусть диаспора встречается с Яценюком… Они там себе живут и рассказывают, какие они большие патриоты. Нужно себя уважать. Мне кажется, что Президент продемонстрировал, что он себя уважает».  

Полезные контакты

И все же рискнем не согласиться с некоторыми экспертами: бесполезной эту поездку назвать никак нельзя. Во-первых, был проведен ряд двухсторонних встреч - кроме непродолжительной беседы с Бараком Обамой - в частности с президентом Финляндии Саули Нийнисте и с генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Безусловно, очень важными были встречи с представителями американских энергетических компаний. Киев уже в ноябре рассчитывает заключить контракты о сотрудничестве в сфере разведки и добычи традиционного и сланцевого газа с американскими компаниями «Шеврон» и «Экссон-мобил». Речь идет о разработке глубоководного шельфа Черного моря на границе с Турцией и Румынией, а также Олешской площади на Прикарпатье. По некоторым прогнозам, из месторождений Западной Украины можно ежегодно выкачивать около 5 млрд кубов газа.

«Такие контакты, конечно же, очень полезны. Любые попытки какой-то диверсификации и уменьшения зависимости от нашего северо-восточного соседа в сфере энергетики, безусловно, являются очень важными», - отметил в разговоре с «Главредом» экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Политолог Владимир Фесенко отмечает некоторую двойственность в отношении США к Украине. «С одной стороны, имеет место жесткая критика ситуации, сложившейся вокруг Тимошенко, обеспокоенность определенными тенденциями в политической жизни Украины, состоянием правосудия и т.д. Это – критическая линия, которая проявляется все четче и четче: в резолюции Сената, критических заявлениях Госдепартамента. С другой стороны, есть иная линия, более прагматичная. Это – глобальное сотрудничество в экономической сфере и сфере безопасности».

Неприятный вопрос и правильный ответ

В Нью-Йорке Президент Украины не смог избежать неприятных вопросов по поводу резолюции Сената. Надо сказать, Виктор Федорович отреагировал намного профессиональнее, чем украинский МИД. «К любой оценке нужно относиться серьезно. Является она заангажированной или нет, принятой по процедуре или нет, - не нам давать оценку американскому Сенату. Поэтому нужно отнестись серьезно к оценке Сената. Однако в то же время мы знаем оценки Госдепартамента, и Белого дома, которые отличаются от сенатских».

Напомним, МИД Украины удивился тому, что Сенат США принял резолюцию по сомнительной процедуре. Мол, принимали ночью и несколько человек. Следует отметить, что в Америке иная система принятия решений, нежели в Украине. Если ни один сенатор (а об этом специально информируют) не скажет ни слова против, значит, законопроект принят консенсусом. Иными словами, Виктор Янукович в этот раз нивелировал «ляп» МИДа Украины.

«Президент, на мой взгляд, вышел из этой ситуации очень правильно. Мне кажется, вполне адекватный ответ», - подчеркнул Погребинский.

По мнению Тараса Чорновола, после такого заявления Януковича министр иностранных дел Грищенко должен был подать в отставку. «Грищенко сделал провокацию. Может, в Нью-Йорке кто-то Януковичу и объяснил, что это была провокация. Что за такие вещи в культурных домах бьют по морде канделябром. Заявление Грищенко безграмотное, хамское и провокационное, нацеленное на то, чтобы Януковича даже не пустили сфотографироваться с Обамой».

Фото на память

Еще одним примечательным результатом визита Януковича в Нью-Йорк стала история с фото. И ничего, что Виктору Федоровичу пришлось отстоять в очереди, чтобы запечатлеться с Бараком и Мишель Обамами. По мнению экспертов, сам факт совместного фотографирования очень показателен на фоне заявлений об изоляции и санкциях.

«С Обамой стоило  сфотографироваться хотя бы потому, что он первый афроамериканец на таком посту. И потом он действительно реально изменил политику. Это историческая личность. Это не Буш», - отмечает Михаил Погребинский.

Отдаление

Если говорить о глобальном сотрудничестве Украины и США, то все эксперты единодушны: во время президентства Обамы интересы Восточной Европы, в частности и Украины, не являются приоритетными для Америки.

«Украина полностью выпала из стратегических направлений для США. Мы теперь на уровне третьих контактов. Где-то возле Монголии и Намибии», - констатирует Тарас Чорновил.

Политолог Дмитрий  Выдрин также считает, что мы для США где-то в списке целого ряда африканских стран. «Если судить по последним геополитическим движениям, по финансовым ресурсам, по геополитическим устремлениям, то, конечно, для Соединенных Штатов сегодня Северная Африка и Ближний Восток на порядок важнее, чем Украина. На каком месте мы находимся после африканских и ближневосточных стран, мне тяжело сказать. Думаю, все можно оценить по запасам нефти. Чем больше запас нефти, тем почему-то страна интереснее для Соединенных Штатов».

«Дистанция между нашими странами сохраняется и, наверное, она до конца октября останется такой, - прогнозирует Владимир Огрызко. - А дальше все будет зависеть от ситуации  с выборами. Особенно со стороны независимых наблюдателей. Демократические принципы всегда будут оставаться для США на первом плане».

Фото: president.gov.ua

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