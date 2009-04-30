Константин Елисеев: Есть опасность, что Украину из автомобиля класса «люкс» пересадят в малолитражку

Пока Евросоюз готовится «запаковать» Украину вместе с пятью другими постсоветскими странами в амбициозный, на его взгляд, проект«Восточного партнерства», в Киеве делают все возможное, чтобы новая инициатива, которая официально будет стартовать 7 мая в Праге, не стала утонченным способом, с помощью которого Брюссель попытается уравнять Украину с партнерами по «шестерке».

Об этом и других евроинтеграционных делах Киева в интервью «Главреду» рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев.



Константин Петрович, объясните популярно: почему восточным партнером ЕС быть лучше, чем европейским соседом ЕС?



Выдвижение инициативы «Восточного партнерства» — это, по сути, признание со стороны Европейского Союза несовершенства и ограниченности Европейской политики соседства. Как раз в том и состоит принципиальное отличие между «Восточным партнерством» и Европейской политикой соседства, что эта инициатива строится не по принципу географического расположения, а по принципу политической и экономической взаимной заинтересованности. Это для нас принципиально.



Во-вторых, мы выступаем за то, чтобы «Восточное партнерство» все-таки интерпретировалось как восточноевропейское партнерство. Ведь очевидно, что восточным партнером ЕС может считаться и Китай. Именно поэтому исходим из того, что инициатива «Восточного партнерства» должна надлежащим образом учитывать слабые стороны и недостатки Европейской политики соседства. Важно, что новая инициатива идентифицирует нас – шесть стран-участниц - как действительно партнеров, а не как географических соседей ЕС.



Однако, было бы, наверное, наивно полагать, что «Восточное партнерство» — это лишь плюсы и позитивы. Конечно, есть и определенная опасность. Например, опасность, что данная инициатива будет использоваться ЕС как средство для укрощения европейских амбиций Украины. То есть в качестве отправной точки будет браться не позиция страны-лидера «Восточного партнерства», а позиция наиболее осторожного и неторопливого в отношениях с ЕС государства. Мы понимаем такую опасность и стремимся избежать подобного сценария развития событий.



То есть может оказаться так, что поляки и шведы - инициаторы «Восточного партнерства» - на самом деле сделают нам медвежью услугу: по их замыслу новая инициатива должна была бы помочь Украине получить членство в ЕС, но, «запаковав» нас с другими постсоветскими странами, Евросоюз лишь поставит всех в равные условия, невыгодные Украине...



Такая вероятность существует, и именно поэтому мы настаиваем, что двусторонние отношения Украины с ЕС имеют приоритет над форматом «Восточного партнерства». Мы выступаем против того, чтобы все документы, под которыми мы поставим подпись в рамках «Восточного партнерства», не использовались отдельными странами-членами Евросоюза для того, чтобы приостановить прогрессивное развитие отношений Украины с ЕС. Идет речь о политической ассоциации, безвизовом режиме и прочем. И как раз на этом мы явственно настаиваем в наших отношениях.



Так или иначе, выходит, что для Украины, которая является своеобразным примером для всей «шестерки» в плане развития отношений с ЕС, фактически отсутствует в рамках «Восточного партнерства» какой бы то ни было стимул двигаться вперед. Это ведь то же самое, что, например, десятиклассника уравнять с семиклассником?



На самом деле все зависит от того, как Украина будет действовать в дальнейшем. Если плыть по течению, то, конечно, есть опасность, что нас, условно говоря, из автомобиля класса «люкс» насильно пересадят в малолитражку, а для компенсации неудобств заправят лучшим бензином. Но затем мы сейчас и проводим активную работу, и берем на себя инициативу, чтобы действительно взять из проекта ЕС лучшее для себя.



Какие же проекты нам выгодны?



Я бы хотел выделить несколько таких проектов. Первый — это создание интегрированной системы управления границами. Не секрет, что для Украины подобающее обустройство границы по всему ее периметру очень больной вопрос. Рамками «Восточного партнерства» предусмотрена реализация соответствующего проекта, который нам поможет в этом вопросе.



Во-вторых, инициатива, направленная на выравнивание социально-экономического развития регионов государства-партнера. Не секрет, что регионы Украины отличаются по уровню экономического развития. Следовательно, речь идет о проектах, которые способствовали бы такому выравниванию. Как вариант, обсуждается проект поддержки социально-экономического развития и процветания Крыма.



Третье — это помощь в создании институционно-административной способности Украины осуществлять реформы и воплощать в жизнь необходимую законодательную базу. Проектом предусмотрены механизмы, которые помогут нашим чиновникам действовать и мыслить по европейским стандартам.



Следующая тема хорошо известна – это энергетическая проблематика. Предусматривается помощь в модернизации, повышении уровня рентабельности украинской газотранспортной системы. Идет речь и о такой программе, как внедрение инновационных и так называемых смарт-технологий в области энергетики.



Еще раз подчеркиваю, там, где Украине это будет невыгодно, никто нас не будет заставлять принимать участие. В отличие от Европейской политики соседства, которая была односторонней политикой ЕС, «Восточное партнерство» будет строиться на принципах добровольности, дифференциации и общей ответственности за реализацию тех или иных проектов.



По вашим словам получается, что нас в «Восточном партнерстве» интересуют исключительно деньги ЕС, но так, чтобы от нас ничего взамен не требовали?



«Восточное партнерство» строится по принципу взаимной выгоды. Сотрудничество в энергетической сфере, создание интегрированной системы управления границами, как эффективного средства противодействия нелегальной миграции, в равной степени отвечают интересам европейских партнеров.



Что касается финансирования, то главное, чтобы были соответствующие проекты. Сегодня четко идет речь о 250 млн. евро, которые будут выделяться в рамках инструментов Европейского соседства, еще 350 млн. евро будут дополнительно предоставлены за счет реструктуризации или перераспределения финансовых ресурсов из других программ, и они будут выделяться под программу «Восточного партнерства».



В то же время ощутимый дисбаланс в финансировании мероприятий и программ в рамках Средиземноморского союза и «Восточного партнерства» будет сохраняться. По состоянию на сегодняшний день приблизительно две трети идет на Средиземноморье, одна треть — на «Восточное партнерство». Но наша задача совместно с партнерами из Европейского Союза этот дисбаланс постепенно нивелировать и привести к более-менее рациональным и справедливым пропорциям.



Согласны ли вы с мнением, что «Восточное партнерство» - это инициатива, которая больше направлена на сам ЕС, чтобы он мог лучше разобраться со своими восточными соседями, чем на самих участников программы?



Я думаю, лучше этот вопрос задать нашим партнерам. Со своей стороны хочу поблагодарить польских и шведских коллег за то, что среди многих соседей ЕС они выделили шесть стран, на которых будут сконцентрированы усилия европейских партнеров.



Стоит ли рассматривать «Восточное партнерство» как главный на сегодняшний день внешнеполитический проект Польши?



Не только Польши, но и Швеции. Я бы добавил также Литву. И это еще одно доказательство того, насколько активно указанные страны пытаются способствовать европейской идентификации соседей Европейского Союза, выделяя важную роль непосредственных соседей Европейского Союза: Украины, Беларуси, Республики Молдова.





Вы считаете корректными популярные в последнее время сравнения «шестерки» восточных партнеров с «Вышеградской четверкой»? Намерения относительно ЕС у всех, в действительности, разные...



Я бы сказал, что это не очень корректно. Я участвовал во многих переговорных процессах, и когда мы начинаем, в частности в Украине, говорить об амбициозных требованиях, интеграции в ЕС, перспективах членства, то некоторые партнеры в ЕС говорят, что они даже не готовы признать нашу европейскую идентичность. Это во-первых. Во-вторых, у них (других участников «Восточного партнерства». – Ред.) совсем другие цели и внешнеполитические, и государственного развития. Именно поэтому мы закладываем принцип разноскоростного сотрудничества. То есть идея какая? Если страна готова идти дальше, она идет независимо от того, готовы или не готовы другие страны.



Это мы закладываем или Европейский Союз?



Мы закладываем.



А ЕС?



Евросоюз пока размышляет над этой идеей. Однако очевидно, что ЕС осознает тот факт, что шесть стран так называемого постсоветского пространства существенно отличаются стратегическими целями развития.





Чем вы лично объясните такую жесткую реакцию России на «Восточное партнерство»? Не кажется ли вам, что в Евросоюзе недооценили, как поведет себя РФ в этом вопросе?



Я хочу сказать одно: Европейский Союз предлагал России присоединиться к этой инициативе, но получил отказ. Поэтому мы работаем в формате «шестерки», но ни в коей мере этот формат не является антироссийским, как это интерпретирует российская сторона. Согласно инициативе, до сих пор сохраняется возможность привлечения третьих стран, в частности Турции, России, Канады, Соединенных Штатов Америки к осуществлению тех или других проектов.



Допускаю, что российская сторона болезненно воспринимает любые попытки ЕС предложить европейскую альтернативу социально-экономического и политического развития странам бывшего постсоветского пространства. И, возможно, это противоречит доктринальным подходам Российской Федерации в отношении этих стран. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что позиция Украины ни в коей мере не антироссийская. Напротив, мне кажется, что создание вокруг России пространства благосостояния, стабильности и демократии отвечает интересам Российской Федерации. Уверен, что все излишние эмоции, которые сейчас сопровождают Восточное партнерство, вскоре утихнут. Когда россияне сами убедятся в прагматичном, лишенном какой бы то ни было политики характере инициативы, решение России об участии в Восточном партнерстве не заставит себя долго ожидать.



Не подтверждает ли такая реакция России тезис о том, что для России нежелательна не только интеграция Украины в НАТО, но и в Европейский Союз?



Я не ставил бы так вопрос.



Но так ставят вопрос в некоторых столицах «старой Европы», считая, что ЕС должно сделать на постсоветском пространстве намного больше, поскольку он вроде бы не вызывает аллергию у России, а НАТО как можно меньше...



Я знаю, что в последнее время среди отдельных партнеров Евросоюза звучит такой лозунг — «большее ЕС, меньше НАТО». Но я считаю, что всего должно быть достаточно. И, кстати, важным принципом «Восточного партнерства» как раз и является идеология: ни одна страна не имеет права вето на сотрудничество другой страны в той или иной сфере. Поэтому я думаю, что такая концепция не отражает настроений подавляющего большинства государств - членов Евросоюза. Потому что в основу и интеграции в ЕС, и интеграции в НАТО положены реформы...



Очень схожие, кстати, реформы...



Да, и это демократические реформы, что очень важно. Где-то процентов на семьдесят эти реформы действительно совпадают. Я думаю, что если мы будем двигаться одновременно по двум направлениям, это нам поможет скорее провести реформы и осуществить демократизацию общества, обеспечить верховенство права, соблюдение прав человека и прав национальных меньшинств. Все это критерии и принципы, на которых строится сотрудничество и в рамках Европейского Союза, и в рамках НАТО.



После того как Россия развернула такую «антивосточнопартнерскую» кампанию, европейские страны - члены ЕС смогут убедиться в том, что формула «большее ЕС, меньше НАТО» не срабатывает на постсоветском пространстве? Или они останутся при своем мнении?



Думаю, что нам нужно положить начало этой инициативе, и если она покажет свою производительность и эффективность, то и реакция наших российских партнеров непременно изменится. Если в рамках этой инициативы нам удастся, в частности, обеспечить надежность границы и провести ее демаркацию (в том числе и между Россией и Украиной), польза от такой инициативы будет очевидной.



То есть вы считаете, что Россия не станет вставлять «палки в колеса» этой инициативе? Не будет пытаться ее ослабить так, как она пыталась ослабить, скажем, ГУАМ за счет Молдовы?



Существует пословица: не плюй в колодец, пригодится воды напиться. «Восточное партнерство» будет выгодным всем нам, региону в целом, и Российской Федерации в частности. На сегодня реакция России - это защитная реакция, которая основана только на эмпирическом, эмоциональном восприятии этой инициативы.



Насколько эгоистичен сегодня ЕС в своем желании заниматься постсоветским регионом, не отдавая его под «крыло» НАТО или какой-то другой международной организации?



Я думаю, что этот интерес вполне объективен и естественен. Считаю, что Европейский Союз целиком и полностью понимает, что, во-первых, есть европейские соседи, которые однажды могут стать членами Европейского Союза. Так, как, например, Украина. И потому уже теперь нужно туда инвестировать и делать все возможное, чтобы на границе с ЕС был стабильный и предсказуемый партнер.



А что вы отвечаете тем своим собеседникам в ЕС, которые вам объясняют, что членство Украины в Евросоюзе поддерживают только те страны-члены, которые желают видеть максимально расширенный, а следовательно, на их взгляд, ослабленный Европейский Союз?



Действительно, дискуссия об усталости от Украины имеет место, и звучат призывы к свертыванию процесса расширения ЕС. Я предлагаю европейским коллегам посмотреть на это с другой стороны. Предлагаю представить Украину без европейской перспективы. Это сделать очень трудно, потому что европейская перспектива, на мой взгляд, это то кольцо, которое помогает хоть как-то объединить пеструю политическую элиту и мобилизовать и народ, и власть на проведение соответствующих реформ. С другой стороны, последующее расширение Евросоюза и приобретение Украиной членства — это очень большой геополитический плюс для Европейского Союза, поскольку в условиях роста глобальной конкуренции, в частности в лице стран Южной Азии, Украина является как раз той силой, которая может увеличить влияние ЕС на вызовы глобализации. В прошлом году, например, активно муссировался тезис о том, что, мол, Европе грозит продовольственная проблема. Но как раз членство Украины в Евросоюзе могло бы раз и навсегда эту проблему решить.



Именно поэтому Украина должна восприниматься не как какое-то бремя, а как шанс для построения процветающей, неделимой и стабильной Европы.



Более того, европейские ученые, исследователи и эксперты сделали вывод, что расширение ЕС в 2004 году было на пользу социально-экономическому развитию Евросоюза. Согласитесь, что это более весомый аргумент, чем голословные заявления отдельных европейских политиков.



Вы согласны с мнением, что после вступления Румынии и Болгарии цена членства в ЕС выросла в несколько раз?



Абсолютно согласен. После последней волны расширения раз и навсегда была поставлена точка на политически мотивированном расширении Евросоюза. Теперь к расширению ЕС будут относиться более придирчиво, будут повышены требования с точки зрения полноценной имплементации известных Копенгагенских критериев. Нам нужно всем набраться терпения и путем малых, но конкретных шагов, приближаться к их выполнению. Одним рывком или прорывом реализовать идею членства Украины в ЕС не удастся.



Что Украина хочет увидеть в общем документе по результатам Пражского саммита?



Мы хотим получить гарантию, что, несмотря на участие Украины или другого государства в «Восточном партнерстве», двусторонние отношения с ЕС будут оставаться приматом.



Я хотел бы, чтобы в нем были отражены такие принципы, как дифференциация, общая ответственность за выполнение обязательств. Мы также отстаиваем принцип добровольности и принцип разноскоростного сотрудничества. То есть, если страна-партнер хочет участвовать в том или ином проекте, она участвует. Если не хочет - имеет право отказаться. Я думаю, что в этом как раз и будет заключаться демократизм этой программы.



Но отказаться могут себе позволить страны, которые не желают вступить в ЕС, а поскольку Украина стремится к членству, вы не думаете, что она должна играть по тем правилами, которые ей навязывает Евросоюз?



Мы будем руководствоваться теми правилами, которые будут заложены нашими двусторонними отношениями об ассоциации. Это для нас приоритет.



То есть праздник на улице украинской дипломатии наступит

тогда, когда будет подписано соглашение об ассоциации, а не инициатива «Восточного партнерства»?



Конечно. К членству нас приблизит кропотливая работа на двустороннем треке, и тут основой является соглашение об ассоциации, текст которого мы сейчас согласовываем в ходе переговорного процесса. «Восточное партнерство» - это просто дополнительная возможность выполнить или реализовать проекты, в которых заинтересовано Украинское государство.



Сколько стран-членов ЕС разделяют мнение, что ключевым должно быть двустороннее направление между Украиной и ЕС, а не «Восточное партнерство»?



Последующее развитие «Восточного партнерства» это продемонстрирует. И я надеюсь, что уже во время саммита мы услышим позицию государств - членов Евросоюза по этому поводу. На мой взгляд, именно соглашение об ассоциации, его заключение и имплементация позволят нам приблизиться к Европейскому Союзу и создать предпосылки для следующего этапа отношений – переговоров о вступлении в ЕС.



И все же: насколько высока вероятность, что в том же диалоге о безвизовом режиме или в других вопросах, в которых Украина продвинулась дальше остальных восточных партнеров, не произойдет определенный откат, чтобы приравнять нас к остальным пяти постсоветским странам?



Одним из ключевых сигналов, которые мы подадим во время саммита «Восточного партнерства», будет следующий: проекты в рамках „Восточного партнерства” должны быть ориентированы на наиболее прогрессивную страну, которой на сегодня является Украина. Я не помню никаких переговоров, особенно за последние полтора года, когда бы к нам не обращались наши партнеры из остальных пяти стран с просьбой помочь в том или ином вопросе, или проконсультироваться по той или иной проблеме в отношениях с ЕС. Они повторяют тот путь, который в свое время уже прошла Украина.



То есть отката по безвизовому режиму не может быть, с вашей точки зрения?



Абсолютно исключенно, поскольку, я подчеркиваю, что приматом остаются двусторонние отношения. А двусторонний диалог с ЕС по визовой проблематике уже зашел достаточно далеко. Как вы знаете, начат безвизовый диалог. Мы исходим из того, что 18 мая в Брюсселе состоится встреча на уровне высоких должностных лиц, во время которой будет рассмотрен проект документа, который определит критерии введения относительно Украины безвизового режима. На 6 мая в Киеве запланировано заседание Общего визового комитета, на котором будут обсуждаться последующие пути упрощения визового режима. К концу этого года планируем принять документ, так называемую «дорожную карту», по условиям и критериям введения безвизового режима с ЕС.



Вы все еще видите 2012 год правдоподобной датой для введения безвизового режима между Украной и ЕС?



Я вижу ее реальной при двух условиях. Первое, что на реализацию этой «дорожной карты» будут выделены подобающие финансовые ресурсы. И второе, что будет политическая воля и синергия всех ветвей украинской власти на реализацию этих критериев, поскольку речь идет не только о работе МИД, а о работе всего государственного аппарата, и плюс Верховной Рады, которая должна ратифицировать соответствующие конвенции Совета Европы и Организации Объединенных Наций. И конечно, я очень надеюсь, что некоторые скептически настроенные страны ЕС все-таки снимут свои оговорки в отношении перспективы введения безвизового режима для Украины.