От субботы до субботы. Заокеанский Янукович, настойчивая Тимошенко и неравнодушные наблюдатели

Сентябрьские полеты в Соединенные Штаты, где на сессию Генеральной Ассамблеи ООН собираются мировые лидеры, для Виктора Януковича стали традиционными. На этот раз с самой высокой политической трибуны в мире украинский Президент сообщил о планах официального Киева на председательствование в ОБСЕ и обеспокоенности экологическими проблемами. Одним из успехов визита стало фотографирование с Бараком и Мишель Обамой.

На хозяйстве в Украине во время президентского отсутствия оставался Николай Азаров. В ставшей уже привычной чиновничьей манере премьер сообщил о начале в первой декаде октября отопительного сезона, пообещав увольнение чиновникам, которые сорвут его старт. Министр топлива и энергетики Юрий Бойко своевременно напомнил о том, что Украина сформировала топливный баланс на предстоящую зиму, что, впрочем, не исключает повторения «газовой войны». Слишком пристально следит за ситуацией в нашей стране Россия, слишком много у нее рычагов влияния.

Другие высокопоставленные чиновники также демонстрируют оптимизм. Например, Сергей Тигипко обещает не снижать социальные стандарты и принять закон о налоге на роскошь, в ходе обсуждения которого еще ни один высокопоставленный ньюсмейкер не давал обязательств его платить. Стороннему наблюдателю не всегда понятно: Сергей Леонидович излучает уверенность в завтрашнем дне как вице-премьер по вопросам социальной политики или как руководитель публичной кампании Партии регионов. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Тем временем не ринувшийся в предвыборную пучину Валерий Хорошковский продолжает обсуждать перспективы евроинтеграции с еврокомиссарами. Хорошая новость – саммит Украина – ЕС состоится, плохая – скорее всего, в начале 2013-го. Старосветские политики оставляют себе временной люфт, чтобы иметь возможность отыграть назад, если парламентская кампания в Украине пройдет с вопиющими нарушениями.

В Европе тем временем разгорелась борьба за право руководить наблюдателями на парламентских выборах в нашей стране. Делегацию Европарламента возглавит Павел Коваль, но польского консерватора «подперли» представителем ЕНП Михаэлем Галером и «зеленой» Ребеккой Хармс, никогда не скрывавшими своего позитивного отношения к Юлии Тимошенко. Главный наблюдатель от ПАСЕ, швейцарский социалист Андреас Гросс и вовсе уверен, что ситуация с демократией в Украине хуже, чем в России. После таких выводов сложно ожидать равноудаленного подхода к оценке избирательного процесса.

Исполнительный директор «Батькивщины» Арсений Яценюк полагает, что партия выиграет выборы, поскольку кроме нее некому остановить Виктора Януковича. Арсений Петрович уверяет, что не рассматривает «план Б» - работу в оппозиции, обещая качественно новую рекламную продукцию. Объединенной оппозиции придется реагировать не только на действия власти, но и на рост популярности «УДАРа», лидер которого Виталий Кличко немногословен, что воспринимается разочарованными демагогией избирателями как новый тренд в украинской политике.

Продолжает привлекать к себе повышенное внимание Юлия Тимошенко, на этот раз устроившая лежачий протест из-за отказа допустить к ней группу соратников. Юлии Владимировне постепенно изменяет чувство меры, хотя ее можно понять: завершение избирательного процесса без ее непосредственного участия может привести к окончательному переходу статуса «лидер оппозиции» к Арсению Яценюку со всеми вытекающими последствиями.