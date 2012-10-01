Из-за клеветы под Радой поставили гильотину

«В случае невыполнения требований мы будем вынуждены донести максимум информации о такой позиции каждого из этих депутатов, которые не поддерживают отзыва законопроекта Журавского, до их избирателей и объявить о журналистской забастовке», - говорится в заявлении участников.

В руках протестующие держали белые – пустые – транспаранты. Участники акции также принесли под парламент гильотину «для свободы слова» и скандировали: «Украине – свободу слова», «Тюрьмы – бандитам, а не журналистам».

Напомним, скандальный законопроект авторства регионала Виталия Журавского, предусматривающий лишение свободы за клевету, Верховная Рада приняла в первом чтении 18 сентября. Неделей позже в интернете стартовала всеукраинская акция протеста «Защити свое право знать. Скажи «нет» закону о клевете», к которой присоединились многие СМИ.

В понедельник, 1 октября, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция, «учитывая мнение Президента Виктора Януковича, скорее всего, поддержит решение о снятии с рассмотрения законопроекта о криминализации клеветы».

фото: УНИАН

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