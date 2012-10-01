Выборы-2012: кто поможет Тимошенко

1 октября 2012, 15:10

Одинокий голос Юлии Тимошенко, призывающей мировое сообщество признать предстоящие парламентские выборы нелегитимными, после 28 октября может поддержать хор мажоритарщиков.

Как известно, в ряде округов за депутатский мандат сражаются несколько сильных претендентов, располагающих хорошими ресурсами. У большинства из них нет запасного аэродрома, и они многое поставили на кон. Некоторые из таких кандидатов прописаны в парламенте уже несколько созывов и не представляют себе будущего без депутатского значка, другие просто сильно хотят туда попасть. И многие готовы использовать любые средства для достижения цели, включая опротестование результатов выборов. Хотя согласно закону окружкомы обязаны установить результаты голосования при любой погоде, а признание выборов в округе недействительными не допускается, кандидаты старательно запасаются аргументами для убеждения общественности и судебных инстанций в том, что допущенные в ходе избирательного процесса нарушения существенно повлияли на волеизъявление граждан и исказили его итог.

В распоряжении кандидатов два основных инструмента: фиксация нарушений закона конкурентами по округу и контроль за действиями избирательных комиссий с максимально широким информированием общественности о выявленных фактах. На нынешних выборах именно кандидаты-мажоритарщики выступают главными стражами демократических процедур в отдельных регионах, забрасывая суды и ЦИК жалобами на противозаконные действия соперников и ответственных за подсчет голосов. В то время как лидеры политических партий на этот счет ограничиваются чаще всего лишь громкими заявлениями и обещаниями на бигбордах их остановить.

Правда, по мнению представителя ЦИК Михаила Охендовского, правом жаловаться на нарушителей избирательного закона нынешние претенденты на мандаты не злоупотребляют. По его данным, численность поступивших в Центризбирком кляуз рекордно низкая. Впрочем, как и сама эффективность данного механизма. Ведь нарушителю в самом худшем случае грозит лишь вынесение предупреждения. На данный момент его получили уже десяток кандидатов. Причем двоих из них предупредили даже дважды – Николая Кучера, баллотирующегося в Винницкой области, и Анатолия Дырива, выдвинутого «Батькивщиной» на Ивано-Франковщине. На прошлых выборах проштрафившихся дважды снимали с предвыборной дистанции, на нынешних «рецидивисты» имеют все шансы оказаться в парламенте. Стоит отметить, что среди имеющихся штрафников есть не только представитель «сердечных», но выдвиженцы и других политических сил, в том числе «Свободы». Что лишь подтверждает – отсутствие законодательных ограничителей оказывает одинаково разлагающее действие на кандидатов независимо от их партийной принадлежности.

Гораздо тщательнее будущие мажоритарщики следят за работой избиркомов. Проведенная неделю назад жеребьевка по членам участковых комиссий во многих округах прошла с нарушениями, о чем кандидаты информировали не только региональные и центральные СМИ, но и судебные инстанции. И хотя проведение пережеребьевки законом не предусмотрено, вынесение судом решения в пользу истца в отдельных регионах не исключено. Команды юристов у многих кандидатов достаточно сильные, а борьба за представительство в участковых комиссиях стоит свеч. По оценкам экспертов, именно на уровне УИК происходит основная масса фальсификаций результатов голосования. И за контроль над их составом кандидаты-одиночки готовы сражаться гораздо решительнее, чем оппозиционные партии, проигравшие окружкомы. По крайней мере, все серьезные претенденты на победу заблаговременно запаслись парой-тройкой технических кандидатов, чтобы иметь больше возможностей завести в комиссии своих представителей.

В составе участковых комиссий редко встречаются люди с юридическим образованием, а проведение необходимого обучения законом не предусмотрено. Отыскать нарушения в работе УИК для специалистов не составит труда. Равно как и поддерживать членов комиссии в состоянии перманентного стресса регулярными напоминаниями об уголовной ответственности за подобные действия. И если делегировавшие их политические силы и кандидаты не обеспечат оперативный юридический ликбез, лойеры соперников успешно выполнят поставленные задачи.

Оставшийся до выборов месяц пройдет под аккомпанемент многочисленных локальных юридических войн, победы и поражения в которых кандидаты будут приводить в качестве доказательств нарушения чистоты избирательной процедуры в случае победы конкурента. Самыми ожесточенными они будут в тех регионах, где отсутствует явный  фаворит, а основные соперники располагают относительно равными ресурсными возможностями. Да и мини-майданы организовать в отдельных случаях для многих состоятельных претендентов не составит труда. Вложившие в округ и избирательную кампанию немало личных средств, особенно за последние пару месяцев, кандидаты в выборе способов получения депутатского мандата ограничены лишь собственными возможностями.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять