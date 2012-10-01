Выборы-2012: кто поможет Тимошенко

Как известно, в ряде округов за депутатский мандат сражаются несколько сильных претендентов, располагающих хорошими ресурсами. У большинства из них нет запасного аэродрома, и они многое поставили на кон. Некоторые из таких кандидатов прописаны в парламенте уже несколько созывов и не представляют себе будущего без депутатского значка, другие просто сильно хотят туда попасть. И многие готовы использовать любые средства для достижения цели, включая опротестование результатов выборов. Хотя согласно закону окружкомы обязаны установить результаты голосования при любой погоде, а признание выборов в округе недействительными не допускается, кандидаты старательно запасаются аргументами для убеждения общественности и судебных инстанций в том, что допущенные в ходе избирательного процесса нарушения существенно повлияли на волеизъявление граждан и исказили его итог.

В распоряжении кандидатов два основных инструмента: фиксация нарушений закона конкурентами по округу и контроль за действиями избирательных комиссий с максимально широким информированием общественности о выявленных фактах. На нынешних выборах именно кандидаты-мажоритарщики выступают главными стражами демократических процедур в отдельных регионах, забрасывая суды и ЦИК жалобами на противозаконные действия соперников и ответственных за подсчет голосов. В то время как лидеры политических партий на этот счет ограничиваются чаще всего лишь громкими заявлениями и обещаниями на бигбордах их остановить.

Правда, по мнению представителя ЦИК Михаила Охендовского, правом жаловаться на нарушителей избирательного закона нынешние претенденты на мандаты не злоупотребляют. По его данным, численность поступивших в Центризбирком кляуз рекордно низкая. Впрочем, как и сама эффективность данного механизма. Ведь нарушителю в самом худшем случае грозит лишь вынесение предупреждения. На данный момент его получили уже десяток кандидатов. Причем двоих из них предупредили даже дважды – Николая Кучера, баллотирующегося в Винницкой области, и Анатолия Дырива, выдвинутого «Батькивщиной» на Ивано-Франковщине. На прошлых выборах проштрафившихся дважды снимали с предвыборной дистанции, на нынешних «рецидивисты» имеют все шансы оказаться в парламенте. Стоит отметить, что среди имеющихся штрафников есть не только представитель «сердечных», но выдвиженцы и других политических сил, в том числе «Свободы». Что лишь подтверждает – отсутствие законодательных ограничителей оказывает одинаково разлагающее действие на кандидатов независимо от их партийной принадлежности.

Гораздо тщательнее будущие мажоритарщики следят за работой избиркомов. Проведенная неделю назад жеребьевка по членам участковых комиссий во многих округах прошла с нарушениями, о чем кандидаты информировали не только региональные и центральные СМИ, но и судебные инстанции. И хотя проведение пережеребьевки законом не предусмотрено, вынесение судом решения в пользу истца в отдельных регионах не исключено. Команды юристов у многих кандидатов достаточно сильные, а борьба за представительство в участковых комиссиях стоит свеч. По оценкам экспертов, именно на уровне УИК происходит основная масса фальсификаций результатов голосования. И за контроль над их составом кандидаты-одиночки готовы сражаться гораздо решительнее, чем оппозиционные партии, проигравшие окружкомы. По крайней мере, все серьезные претенденты на победу заблаговременно запаслись парой-тройкой технических кандидатов, чтобы иметь больше возможностей завести в комиссии своих представителей.

В составе участковых комиссий редко встречаются люди с юридическим образованием, а проведение необходимого обучения законом не предусмотрено. Отыскать нарушения в работе УИК для специалистов не составит труда. Равно как и поддерживать членов комиссии в состоянии перманентного стресса регулярными напоминаниями об уголовной ответственности за подобные действия. И если делегировавшие их политические силы и кандидаты не обеспечат оперативный юридический ликбез, лойеры соперников успешно выполнят поставленные задачи.

Оставшийся до выборов месяц пройдет под аккомпанемент многочисленных локальных юридических войн, победы и поражения в которых кандидаты будут приводить в качестве доказательств нарушения чистоты избирательной процедуры в случае победы конкурента. Самыми ожесточенными они будут в тех регионах, где отсутствует явный фаворит, а основные соперники располагают относительно равными ресурсными возможностями. Да и мини-майданы организовать в отдельных случаях для многих состоятельных претендентов не составит труда. Вложившие в округ и избирательную кампанию немало личных средств, особенно за последние пару месяцев, кандидаты в выборе способов получения депутатского мандата ограничены лишь собственными возможностями.