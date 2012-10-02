Как Рада отменила закон о клевете: опоздавшая оппозиция и новые планы ПР

Свершилось. После двухнедельной кропотливой работы в округах депутаты слетелись в Киев. На работу, что называется, как на праздник. Праздник потому, что выходных у трудящегося народа в месяц аж целых восемь, а рабочих будней у народных избранников – всего два.

Любит, судя по всему, народ своих депутатов, раз так бережет, щедро спонсирует из своего кармана их избирательные кампании. А те и рады стараться, забросили свои должностные обязанности, законотворчеством занимаются эпизодически и все больше округа «окучивают», объясняют народу, в чем сила и в чем правда.

Хотя что лучше получается у наших депутатов – отлынивать от обязанностей или законы писать – это еще вопрос. Последний законодательный, как сейчас принято выражаться, «вброс» сделал депутат от Партии регионов Виталий Журавский, предложивший добавить в Уголовный кодекс статью за клевету и нанесение обиды. Умело выписанный законопроект обещал злостным клеветникам тюремное заключение и отстранение от занимаемой должности. Для кого он был писан, долго гадать не пришлось.

Полмесяца, пока народные избранники, согласно измененного графика работы, в здании под куполом отсутствовали, целевая аудитория их законодательной инициативы пребывала в состоянии шока и протеста.

Несмотря на сокращенный, мягко говоря, график, сегодня парламентарии на работу не торопились. Даже самые пунктуальные из них не все застали голосование по самому резонансному на сегодня законопроекту. Из оппозиционных сил к голосованию успели полсотни бютовцев да около двадцати нунсовцев. Остальные заходили в зал, слегка раздосадованные тем, что не удалось сразиться на баррикадах, и говорили: «А что, уже?..»

Как ни удивительно, на защиту свободы слова встали сегодня те, кто две недели назад собирался с ней расправиться – представители Партии регионов. Что подвигло их кардинально изменить мнение – митингующие под Радой журналисты или выводы Президента о несовершенстве предлагаемого законопроекта? У каждого на это свой ответ.

Бютовец Владимир Яворивский сказал «Главреду»: «Мы выступали против этого закона. Но думаю, что решающим оказалось все-таки общественное мнение. Если бы вчера журналисты не подошли под наш согласительный совет, и если бы Юрко Стець не сообщил об этом на совете, не знаю, как бы развивались события».

Нунсовец Юрий Кармазин, анализируя риски, которые несет в себе законопроект, сказал: «Он угрожает не только журналистам, но и политикам. В условиях нынешнего большинства под этот закон можно осудить любого депутата из оппозиции, предварительно лишив его неприкосновенности». Грустно осознавать, что оппозиция не может защитить сама себя, объявившись «ушедшей в подполье» до конца созыва.

Регионал Владимир Рыбак признался, что голосовал за принятие законопроекта в первом чтении, а сегодня - против.

«Почему? Президент проанализировал и сказал свое мнение. Какое бы решение мы ни приняли, Президент его не подпишет. Поэтому я проголосовал против, - объяснил он. - Прежде чем рассматривать закон во втором чтении, нужно было собирать специальную комиссию, так как он воспринят неоднозначно».

На вопрос «Главреда», как бы он действовал, если бы Президент не сказал, что не подпишет скандальный документ, Владимир Васильевич ответил с мудростью парламентского долгожителя: «Нашли бы «порозуминня» - голосовал бы, не нашли бы – не голосовал бы».

У другого регионала, Василия Киселева есть свои мотивы для борьбы с клеветой, и он поделился ими с «Главредом»: «В октябре прошлого года звонит мне Константинов (председатель Верховной Рады АР Крым. – «Главред») и говорит: «Как ты мог дать такое интервью, которое уничтожило авторитет Верховной Рады Крыма?». Я почитал, и оказалось, что там от моего имени напечатали то, чего я вообще не говорил. Журналистка потом оправдывалась передо мной тем, что выполняла приказ руководства. Начальник ее на мои претензии отвечал, что ничего ему никто не сможет сделать. Я тогда сказал, что понимаю людей, которые устраивают самосуд над такими, как он. Через 30 минут весь эфир был забит сообщениями о том, что нардеп от Партии регионов будет пробивать журналистам головы».

Случай с интернет-ресурсом оказался не единичным в практике господина Киселева. «Был пример и с одним телеканалом, когда в интервью по Луценко мои высказывания связали таким образом – часть выкинули, часть «прирезали», что унизили не только меня, но и миллионы людей в Украине», - рассказал он.

В связи со всем сказанным вывод депутат делает только такой: «Считаю, что тот, кто пишет заказные материалы, должен десять раз подумать, прежде чем писать. Нужно так подработать закон, чтобы тот, кто говорит правду, ни в коем случае не пострадал. Надо найти золотую середину – с одной стороны я разделяю опасения, чтобы не было наказания тому, кто говорит правду, но и безнаказанности быть не может».

Василий Алексеевич не уверен, вернутся ли депутаты будущего созыва к теме уголовного наказания, для себя он ее не считает закрытой. «Если я буду депутатом, клянусь, я внесу такой законопроект».

А вот еще один регионал, Виталий Хомутынник, считает подобную законотворческую инициативу пережитком советской эпохи и не видит ей места в современной жизни.

«Я не голосовал за эти изменения ни тогда, ни сейчас. Считаю, что это норма, мягко говоря, недемократичная. При советской власти она действовала, но ею нередко злоупотребляли и при «необходимости» запускали. Затем она была отменена, и это не значит, что нам надо возвращаться в прошлое, нам надо вперед смотреть, что делается в Европе, в цивилизованном мире и принимать соответствующие законы».

О возобновлении антиклеветнической борьбы Хомутынник не думал: «Я не лидер партии, чтобы давать однозначный ответ на этот вопрос, но думаю, что в будущем парламенте он не всплывет».

Впрочем, представители оппозиции опасаются, что и в эту сессию изменения в УК против клеветников могут быть проголосованы. Депутат из фракции НУНС Владимир Арьев пишет на своей странице в Facebook: «Отмена закона о клевете юридически не произошла! Об этом я только что услышал от коллеги из регламентного комитета Сергея Саса. Он продемонстрировал мне несоответствие между стенограммой - как Литвин ставил постановление на голосование - и самим постановлением. То есть даже еще этот состав ВР имеет юридическую лазейку к возвращению ко второму чтению закона о клевете, а то что произошло сегодня - очередная махинация! Опять наперстки, чтобы до выборов потушить пожар, а потом... Журналисты и активные граждане, оказывается, рано обрадовались».

фото: УНИАН