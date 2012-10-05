Победы "Металлиста" и "Днепра" в Европе: видеообзор и самые яркие кадры

Два матча очередного группового тура – «Металлист»–«Рапид» и «АИК»– «Днепр» – принесли украинским клубам лидерство в группах Лиги Европы

Матч «Металлист»–«Рапид» закончился убедительной победой харьковчан – 2:0. После этой победы команда стала стал лидером группы К в Лиге Европы.

А в Швеции «Днепр» буквально вырвал на последних минутах победу в матче над шведским клубом «АИК» со счетом 3:2 и обеспечил лидерство в группе F.

фото, видео: metalist.ua, fcdnipro.ua, ua-football.com