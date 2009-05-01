Михаил Погребинский: Контакты Медведчука ценны и для БЮТ, и для Партии регионов

В период политического затишья, которое вполне может закончиться сразу после майских праздников, «Главред» пообщался с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии, известным политологом Михаилом Погребинским.

Михаил Борисович, имеющий многолетний стаж общения с одним из наиболее загадочных персон украинской политики - Виктором Медведчуком, считает, что коалиция Партии регионов и БЮТ была бы наилучшим вариантом для страны, но сегодня этот вариант реализовать не удастся, что результаты президентские выборы, вполне вероятно, попробуют фальсифицировать, а в число реальных претендентов на, по меньшей мере, выход во второй тур президентской гонки в скором будущем войдет «новый» кандидат в Президенты Сергей Тигипко.



-- «Если президентских выборов не будет, то я «за», это замечательно»



В последнее время приходится часто слышать о том, что сразу после праздников в парламенте начнут происходить какие-то страшные события: образуется новая коалиция, будут снова менять Конституцию… Почему об этом начали говорить именно сейчас? Насколько эти события вообще вероятны?



Об этом говорят, потому что дедлайн пришел, критический момент. То есть, либо сейчас, либо никогда.



Я не скрываю, что являюсь сторонником создания такой коалиции, и считаю, что вся критика большой коалиции – мол, что это будет «узурпация власти», что она создается для того, чтобы все поделить пополам, устроить на работу двоих людей, – это всего лишь демагогия. Не сомневаюсь: если положить на одну чашу весов плюсы такой коалиции, а на другую минусы, то плюсы с лихвой перевесят.



Не стоит забывать, что критики большой коалиции – это чаще всего люди, лично заинтересованные. Ведь ясно, что когда появляется такая коалиция, то мелкие игроки становятся несущественными, и понятно, что этой критикой всякие девушки из НУНС или вполне серьезные ребята из Блока Литвина пытаются бороться за сохранение своей роли в политике.



Но исходить надо из интересов государства: есть ли государству интерес наконец-то остановить войну всех против всех или нет? Мне кажется, есть. Поэтому я считаю, что было бы в высшей степени полезно для государства и для общества, чтобы они договорились. Но я мало в это верю. Ситуация этому не очень благоприятствует – ничего нового, сохраняется высокий уровень недоверия между Партией регионов и Блоком Тимошенко, между их лидерами.



Поэтому, когда вы спрашиваете, какая вероятность, то я, не обладая никакой секретной информацией, не могу дать оценку. Но до последнего момента буду говорить, что очень надеюсь на это.



Тем не менее, переговоры продолжаются…



Но они, с некоторыми перерывами, шли все время. Был такой промежуток, когда два лидера – Тимошенко и Янукович – не разговаривали лично. И слухи о возможности создания коалиции активизировались, когда эти личные встречи возобновились. Но все равно, по некоторым косвенным признакам мы можем определить, насколько близки они к договоренности. Например, буквально несколько дней назад Тимошенко заявила, что при Януковиче шло масштабное разграбление авиастроения, - очевидно, что, если бы переговоры шли успешно, мы бы этих «наездов» не услышали.



На самом деле я не знаю, на каком этапе там договоренности, но понимаю, что, много разных обстоятельств, в том числе и увеличивающиеся шансы Яценюка, должны были бы подталкивать стороны к компромиссу..



А какую роль в процессе этих договоренностей играет Виктор Медведчук?



Ну, не мои это секреты. Могу лишь сказать, что его способности и его контакты ценны для обеих политических сил, это совершенно очевидно. Доверие к нему со стороны и лидеров Партии регионов – с одной стороны, и лидеров БЮТ – с другой, по-видимому, значительно выше, чем доверие друг к другу лидеров Блока Юлии Тимошенко и «регионалов». Поэтому я вполне могу предположить, что он может выступать в роли, которую ему приписывают.



Тем не менее, разговоры о создании коалиции БЮТ и Партии регионов превратились в какой-то вирус, гуляющий в информационном поле. С чьей подачи раскручивается эта тема? Это попытки актуализировать ее со стороны приверженцев такой коалиции?



Нет. Очевидно, что это игра ее противников. Если бы это была игра тех, кто «за», то появились бы вменяемые убедительные люди, которые бы объясняли обществу, каковы достоинства такой коалиции. Я бы даже сказал, объясняли бы, почему эта коалиция – наше спасение. Сейчас такого нет, очевидно, потому что нет поручения со стороны руководства объяснить, что это нужно для страны. А противники понятно, что работают…



Причем работают главным образом противники Юлии Тимошенко, потому что от этих слухов она страдает больше, чем Партия регионов. Всегда была такая ситуация, что более снисходительными к союзу политических противников были сторонники Партии регионов, чем сторонники БЮТ, хотя половина из них осенью прошлого года была не против такого союза.



Но дело в том, что за последние полгода отношение людей к этому вопросу существенно ухудшилось. То есть, если осенью прошлого года создание такой коалиции поддерживало большинство населения, то сейчас – только треть. Тогда же люди считали, что внеочередные парламентские выборы не нужны ни при каких обстоятельствах. Но за последние семь-восемь месяцев противоборства людей настолько убедили в том, что это невозможно, что теперь они говорят: да, ладно, пусть уже будут парламентские выборы, раз вы собачитесь, и все равно толку никакого нет.



То есть, нас ждет президентская избирательная кампания?



Тут на самом деле все очень странно. Ведь если считать, что дата проведения президентских выборов – это 25 октября, то до них осталось меньше, чем полгода. При иных обстоятельствах было бы ощущение старта кампании: вот, мол, есть главные игроки, они начинают кампанию, появляются какие-то концепты развития страны, формируются штабы, команды… Но ничего этого нет! Кампанию, по существу, ведёт лишь один Яценюк с каналом «Интер».



Такое впечатление, что ни Тимошенко, ни Янукович вообще не ориентируются на 25 октября. Нет ощущения, что они начинают президентскую избирательную кампанию. Можно подумать, что они действительно надеются, что этих президентских выборов не будет. Но если вы надеетесь, что их не будет, то помогите людям осознать, что это не катастрофа, объясните им это! Но никто этого не делает. И это странно.



Но, может, такое начало президентской кампании – которое выглядит, как будто кампания и не начинается вовсе, – это просто специфичная черта украинской президентской кампании-2009? Или вы все-таки допускаете возможность того, что никаких президентских выборов вовсе не будет?



Если президентских выборов вообще не будет, то я «за», это замечательно. Потому что уже сейчас понятно, что если выборы будут, то нормальной, полноценной президентской кампании не будет. Это будет сплошная демагогия с грязными выпадами друг против друга, с оскорблениями в прямом эфире и так далее. И существует очень высокая вероятность того, что результат выборов не будет признан проигравшей стороной. Это, кстати говоря, самая важная еще одна причина, почему желательно было бы отказаться от этих выборов.



Ведь в Украине существует миф о том, что в 2004 году выборы были фальсифицированы. Я не хочу в который раз говорить о том, имеются у этого мифа основания или нет, но, тем не менее, он очень прочно сидит во всех: и в «оранжевых», и даже в «неоранжевых». И вот, за эту фальсификацию никто всерьез не наказан. А что значит безнаказанность в таких делах? Это значит, что в следующий раз будет искушение сделать то же самое.



Тем более, в сегодняшней ситуации. Страна остается поделенной напополам. Мы уже сегодня можем довольно уверенно прогнозировать выход во второй тур Виктора Януковича, который получит больше 30%, в этом я не сомневаюсь. Мне кажется, что второе и третье места наберут меньше 20%. Но во втором туре все равно страна будет иметь пятьдесят на пятьдесят. Все равно будет 48 на 52, а то и 49 на 51. И это притом, что на десятках участков будут опротестованы результаты выборов. Добиться легитимного результата в такой ситуации будет невероятно сложно.



И наша беда состоит в том, что при обилии «свобод слова» нет трибуны, с которой можно было бы объяснить это людям. Причем объяснить это надо не один раз, это надо много раз объяснить, показать на примерах, спокойно, без истерик, и тогда, может быть, люди задумаются, что, возможно, этих президентских выборов нам действительно не надо и мы, возможно, обойдемся без них...



Но людям сейчас активно объясняют, что перенос президентских выборов в парламент противоречит Конституции, он сужает их права…



Этот аргумент меня вообще умиляет. Он совершенно несерьезен, демагогичен. Ведь, например, электоральный барьер нарушает права граждан? Нарушает. Миллионы граждан из-за электорального барьера на парламентских выборах не имеют своего представителя в Верховной Раде. Так это что, антиконституционная норма, что ли?..



Что касается «сужения» прав граждан, к которому якобы ведет перенос президентских выборов в парламент, то вот это уж стопроцентная демагогия. Все равно никто иной, как граждане избирают и парламент (непосредственно), и правительство (косвенно, проголосовав за ту, а не другую партию), и Президента.



Меняется распределение власти: Президент, избираемый напрямую, имел больше власти, чем получит Президент, избираемый парламентом; соответственно парламент получит больше власти. Так что можно с таким же успехом говорить, что в такой ситуации право граждан избирать парламент расширяется: они избирают орган, который будет иметь больше полномочий. Демократия состоит в том, что граждане выбирают власть. В этом смысле ничего не меняется.



Одним словом, я ничего хорошего не жду от президентских выборов. Я считаю, что есть большая вероятность непризнания результатов этих выборов, некой делегитимации Президента... Спасти ситуацию может разве что тот случай, если накануне второго тура финалисты выборов договорятся о том, что проигравший не уничтожается, ему каким-то образом гарантируется определенная должность (кстати, нечто в этом роде предлагал Янукович на своих дебатах с Ющенко в декабре 2004-го, только Ющенко не согласился, он хотел получить всю власть) . Только в этом случае можно надеяться на признание результатов выборов. Причем в этой договоренности перед вторым туром должны принимать участие какие-то гаранты. То есть, я прогнозирую проведение перед вторым туром какого-то «круглого стола» с участием гарантов тех договоренностей, которые на нем будут достигнуты.



-- «Никакой группы, готовой поставить на Тимошенко, внутри Партии регионов нет»



Если избирательна кампания будет, как вы прогнозируете, грязной, бессодержательной, то, очевидно, что больше ответственности ляжет на Верховную Раду.



Да.



Справится ли она с этим грузом?



Я считаю, что у нее на самом деле есть такой потенциал. Например, в силу большого влияния олигархов в нашем парламенте, а они меньше всего заинтересованы в дальнейшей дестабилизации ситуации, ведь дестабилизация обнуляет их активы. Поэтому я думаю, что у них будет возможность в Верховной Раде сесть и договориться – их же не так много. Ну и, конечно, в этой ситуации большую роль будет играть Владимир Литвин.



А будет ли Литвин принимать участие в этой кампании в качестве кандидата в Президенты? Или ему стоит довольствоваться ролью арбитра, которому неизбежно придется «разводить» больших игроков? Что ему лучше делать сейчас?



У него, кстати, в этой ситуации появляется свой специфический интерес. Если выборы вообще не состоятся, то именно он будет выполнять функции Президента. Поэтому, как я сказал, у него будет очень важная роль.



Какое решение он примет? Еще недавно я бы сказал, что он пойдет на президентскую кампанию. Сейчас ситуация быстро меняется, и не исключено, что он от этого откажется. Это не исключено, поскольку получить значимый процент ему будет практически нереально, а получить один процент, как получали до сих пор спикеры, участвовавшие в президентских выборах, будет для него означать погубить свою карьеру.



Поэтому я думаю, что он будет тщательно взвешивать все «за» и «против». Я не знаю, каким будет его решение, но нужно принимать во внимание еще и то, что он в принципе устраивает основных игроков. И если он получит от них какие-то гарантии, то не очень понятно, зачем ему принимать участие в этих выборах.



Сейчас, насколько об этом можно судить, активизировались некие центробежные тенденции в крупнейших политических силах – Партии регионов и Блоке Юлии Тимошенко. Казалось бы, перед кампанией нужно объединиться, консолидироваться и так далее, но этого почему-то не происходит. Является ли нарастание разногласий внутри этих политсил какой-то общей закономерностью исторического времени или у каждой из них на то есть свои причины?



Есть общая причина – всеобщая неопределенность ситуации. И эта неопределенность как бы стимулирует плюрализм в головах, в том числе в головах лидеров. Это и создает почву для того, чтобы, например, одну близкую к Президенту группу в Партии регионов попросту не уничтожили. Ведь был момент, когда на самом деле с ней можно было покончить. Но этого не произошло, потому что сам Виктор Янукович и Партия регионов колеблются. Если бы этих колебаний не было, то группа Левочкина, Бойко и Фирташа предстала бы перед выбором – или идти и поддерживать того же Яценюка, или оставаться в этой команде. А так – они все равно рассказывают Януковичу, что ему полезны их контакты, что сейчас им вместе с президентом нужно устранить Тимошенко, а потом можно будет разобраться и с Ющенко…



Что касается ситуации в БЮТ, то мне кажется, там нет такого серьезного конфликта интересов, как в Партии регионов. То, что там у Портнова одна позиция, у Мовчана – другая, вовсе не значит, что при жестком решении лидера, они бы все не подчинились этому решению. Если в Партии регионов есть группа, которая явно показывает, что для нее важнее контакты с Банковой, и она, возможно, уже сделала ставку на Яценюка (по крайней мере, так выглядит по «Интеру»), то в Блоке Юлии Тимошенко в такой явной форме этого нет. Но нельзя исключить, что в какой-то момент, например, когда шансы Арсения Яценюка пройти во второй тур станут еще выше, Тимошенко получит в своем блоке реальный раскол. Однако пока, насколько я знаю, его нет.



Вы говорите, что в Партии регионов уже оформилась группа, принявшая для себя решения, грубо говоря, идти за Яценюком.



Да, так это выглядит.



Просто за последние годы раскол Партии регионов прогнозировали не один раз, а он все никак не случался. Получается, что поводом для реального раскола в стане «регионалов» станет Яценюк?



А это – не раскол Партии регионов. Группа Фирташа, Левочкина и Бойко – это на самом деле пришельцы, новые члены партии. Поэтому говорить о том, что это – раскол в партии, я бы не стал.



Конечно, внутри партии есть люди, – и можно сказать, что таких немало, – которые смотрят на рейтинги и считают: зачем вносить изменения в Конституцию, ограничивающие полномочия Президента. Наш кандидат станет Президентом и все. Но они просто не понимают, что сколь большой не был бы разрыв, все равно 50% в первом туре Янукович не наберет. А участие во втором туре – это чистый жребий, потому что страна поделена пополам, и потерять можно будет все. Я думаю, что большинство «регионалов» просто этого не понимают, считая, что у них ситуация благоприятная.



Они думают, что залог их успеха будет в логике этих выборов: мол, кризис, плохо, Тимошенко не справилась… Да, действительно, большинство населения считает, что она не справилась. Но когда людям задаешь вопрос: кто, если не она, мог бы справиться с кризисом, то, судя по ответам людей, у них нет такого ощущения, что кто-то другой на ее месте справился бы лучше. Наш народ на самом деле значительно умнее, чем о нем думают. У него есть понимание, что в этой ситуации вообще вряд ли кто-то справился бы лучше, ведь люди смотрят телевизор и видят, что плохо везде, проблемы есть у всех. Поэтому вряд ли этот фактор будет играть решающую роль.



Даже если Янукович пройдет во второй тур с результатом в 35%, а у Тимошенко будет 17, вдвое меньше, то все равно во втором туре будет 50 на 50. Все равно будет пополам, все равно будут, так сказать, бросать жребий.



Вы сказали, что в Партии регионов довольно сильна группа, поддерживающая Яценюка. А насколько в ней силен, как говорит Президент, «фан-сектор» Юлии Тимошенко?



Никакой группы, готовой поставить на Тимошенко, грубо говоря, людей, которые будут агитировать за то, чтобы Президентом стала она, а не Янукович, внутри Партии регионов нет.



В качестве одного из лидеров этой группы постоянно упоминают Клюева. Но это чепуха! Ясно, что это – человек близкий Януковичу, и он представляет одно из важнейших крыльев в партии. Он не смотрит в рот другим важным людям, он самостоятельный игрок, и его позиция заключается в том, что нужно с Тимошенко договориться! В таком понимании и меня можно считать членом этого «фан-сектора», поскольку я поддерживаю эту же позицию.



-- «Президент Яценюк будет вторым изданием Ющенко, только в более жестком варианте»



В число фаворитов президентских выборов как-то неожиданно ворвался Арсений Яценюк. Как так получилось, что человек, о котором еще четыре месяца назад никто не говорил всерьез, как о кандидате куда бы то ни было, не имея команды, не имея программы, не имея политической силы, делает такой прорыв?



Можно сказать, что этот человек оказался в нужное время в нужном месте. В момент максимального разочарования политической элитой он оказался в кресле спикера. В этом кресле он не сделал ничего ни для парламента, ни для страны, отвечал на телефонные указания Секретариата Президента, самого Президента, маневрировал, сказал, что уйдет, но потом долго упирался … Какой-то там «кобровец» показал ему палец, он пожаловался Президенту, и в итоге распустили эту «Кобру»…В любой европейской стране такой поступок похоронил бы карьеру политика.



Но со стороны казалось, что в спикерском кресле пребывает молодой, очень уверенный в себе, хорошо говорящий, не останавливающийся перед тем, чтобы оскорбить или просто унизить оппонента … Оказывается, украинцам нравятся такие люди. Вспомните Тимошенко-2005, она тогда часто вела себя вызывающе. И Арсений Яценюк в этом смысле продвинутый ученик Юлии Тимошенко.



Вот как воспринимать, когда он со спикерского кресла сказал, что работает, как на ферме? Ну, как? Тебе 34 года, перед тобой сидят эти матерые люди, многие из которых напроизводили всякой пользы стране, а ты ничего в жизни не сделал, тебя переводили с должности на должность, потому что у тебя всегда были влиятельные покровители, и ты себе позволяешь так с этими людьми говорить?! Впрочем, ему есть у кого учиться. Помните, каким тоном разговаривал Ющенко в свою первую поездку в Донецк в качестве Президента с активом области, на ты, «я вам не пастух овец...».



Одним словом, Арсений Петрович оказался в роли акцептора, который принимает падающие голоса разочарованных избирателей. А куда им еще падать?



А почему такого рейтинга нет, например, у Анатолия Гриценко?



У Гриценко иной психотип, он не умеет (или сознательно не желает) говорить лишь то, что понравится аудитории. Ну и, конечно, Гриценко, в отличии от Яценюка, не оказался в нужный момент в нужном месте. Возможно, если бы не Яценюка, а Гриценко Ющенко назначил спикером, ситуация сегодня была бы иной...



Ну, и потом, я уже сказал, что людям нравятся наглость и самоуверенность. Гриценко так себя не ведет, понимаете? Вот что пытается делать Анатолий Гриценко? Он пытается демонстрировать наличие у человека офицерской чести. Вы можете себе представить Гриценко, который бы пожаловался Главнокомандующему, что какой-то милиционер ему показал палец? Для Анатолия Гриценко, для офицера это было бы унижением!



Недавно по телевидению показывали односельчан нашего замечательного героя судебной практики Игоря Зварыча. И вот их спрашивают: мол, как вы относитесь к тому, что ваш земляк так прославился?.. А они: «Ну, так що він такого зробив? Він для себе, для сім’ї, ну, треба якось… Нічого страшного, це все нормально…» То есть, они демонстрировали абсолютно нормальное отношение к этому. Значит, не востребована офицерская честь в общественном мнении. Если бы была востребована, то, видимо, больше бы людей прислонялись к Гриценко.



Знаете, большинство моих приятелей и друзей, сторонников НАТО и противников НАТО, будут голосовать за Анатолия Гриценко. Но таких людей очень мало. Они, как правило, из научной среды. И для них, людей, воспитанных в давние времена, понятие чести важно. А для большинства, по-видимому, сейчас оно ничего не значит.



Как вы считаете, каким Президентом будет Арсений Яценюк в случае своего избрания?



Я думаю, даже он сам, (прежде всего он сам) не знает, каким Президентом он может быть. Это сильно зависит от того, какая у него будет команда, от множества других факторов.



Я просто думаю, что его главная черта – это цинизм. Полезная ли это черта для Президента? И да, и нет. То есть, сильно идеологизированный Президент — это плохо, как все убедились на примере Ющенко. А быть абсолютно циничным, каким я вижу Яценюка, – это тоже плохо. То есть желательно здесь найти какую-то золотую середину.



Меня в этой связи особенно угнетает то, что вот эта его самоуверенность в собственной правоте не дает основания надеяться на то, что он сможет консолидировать вокруг себя интеллектуальный ресурс, чтобы делать что-то правильное и полезное для страны.



И сегодня в его выступлениях я не вижу даже намека на что-то иное, кроме демагогии. Поэтому я считаю, что Президент Яценюк будет вторым изданием Ющенко, только в более жестком варианте. Потому что если раньше, чтобы наказать своего обидчика, он обращался к Президенту, к Главнокомандующему, то сейчас он сам будет Главнокомандующим, а значит, сам будет наказывать. В этом смысле, мне кажется, он будет даже более жестким, чем Тимошенко.



Ведь что как бы ведет наших героев? Виктора Ющенко ведет его мысль о том, что послан Богом Украине. Нечто похожее, некое ощущение собственной миссии есть на самом деле и у Юлии Тимошенко. Только если у Ющенко убеждение в своем мессианском предназначении связано с национальной идеей, то у Тимошенко, как мне кажется, – с ее собственным понятием о справедливости. По этому поводу можно тысячу раз иронизировать и вспоминать ее прошлое богатство и так далее, но то, что у нее есть, как это ни странно, некий антиолигархический запал, – в этом у меня никаких сомнений нет. Ведь это часто бывает и с самими олигархами. Опять-таки, вспомним тех богатых людей, русских капиталистов, которые давали деньги революционерам-террористам…



А вот нашего инфантильного героя Яценюка, похоже, ведет только стремление самоутвердиться и ничего больше. Я умнее, я лучше вас, поэтому я вам укажу, как сделать, ведь вы на самом деле все равно ничего не стоите. Из этого и следует исходить, оценивая то, каким он будет Президентом.



Неожиданно для многих о своих президентских амбициях заявил Сергей Тигипко. Зачем участие в выборах человеку, имеющему успешный бизнес, пост, близкий к премьер-министру, перспективы войти в состав Кабмину?



Я с Сергеем по этому поводу не разговаривал и не знаю его окончательной мотивации. Могу только сказать, что, конечно, это выдвижение не на пользу Яценюку и не на пользу Януковичу. Если Тигипко будет серьезно участвовать в выборах, то он как бы поделит голоса с Яценюком, а это значит, что Арсений Яценюк, скорее всего, не пройдет во второй тур. В этом смысле это полезно для Юлии Тимошенко. Но это вовсе не значит, что он согласился сыграть роль технического кандидата.



Тигипко – парень серьезный и очень амбициозный. Рассмотрим, к примеру, пусть мало вероятный, но, кто поручится, что невозможный вариант. У Юлии Тимошенко снизится рейтинг, например, до 10%, а Тигипко, отобрав часть голосов у Януковича и часть – у Яценюка, тоже набирает 10%. В этой ситуации претендовать на выход во второй тур будут сразу три кандидата, и такого совершенно нельзя исключать. И кто тогда – технический кандидат?



Итак, вы исключаете вариант, что участие Тигипко в президентских выборах могло быть напрямую инспирировано Юлией Тимошенко? Что его выдвижение стало технологичным ответом на усиление позиций Яценюка?



Я уже сказал, что не допускаю этого. Я считаю, что решающим фактором при принятии решения для Сергея Тигипко были его собственные амбициозные планы.



-- «Ющенко не будет участвовать в выборах, и он правильно делает, когда говорит, что будет»



В числе значимых игроков грядущей кампании не упоминается Виктор Ющенко, тоже заявивший о своем участии в выборах…



Я думаю, что Виктор Андреевич Ющенко не будет участвовать в выборах, и он правильно делает, когда говорит, что будет. Потому что сейчас, пока он доживает эти полгода в своей должности, по крайней мере, его слушаются губернаторы, какая-то чиновничья братия. Но если сегодня, при нынешнем уровне недоверия, он скажет, что не идет в Президенты, то очередь к нему в кабинет пропадет, он никому не будет нужен уже сегодня. Ну, разве что, кроме тех, кто захочет получить очередной орден или медаль...Поэтому, я думаю, что, заявляя о своем походе на выборы, Ющенко действует тактически правильно. А перед самыми выборами он объявит о решении не идти.



А зачем тогда ему весь этот антураж похода в Президенты, например, разработанные на Банковой изменения в Конституцию?



Морочат голову человеку. Конечно, ясного внутреннего понимания того, что я сейчас сказал, у Ющенко, скорее всего, нет, есть только интуитивные ощущения. Он не случайно проговаривается о завещании, «меня народ не понял»… Внутренне, конечно, он чувствует, что шансов у него нет, но внешне ведь все сохраняется, весь антураж президентский, все, кому что-то от него нужно, ползают перед ним на коленях, хотят быть полезными, рассказывают, что может быть, Конституцию поменять, может, через референдум. То есть, ясно, что это все – нереализуемые вещи, но это же люди как бы должны демонстрировать свою полезность Президенту, и они демонстрируют ее подобными инициативами.



Зачем, например, он вышел на этот разговор с народом? Ни одного нового слова не сказал, а вышел. Значит, они ему говорят, что надо. Вот все такое, иди туда, тебя любят «миллионы».



А кто эти «они»?



Ну, Балога, семья, Дорошенко, близкое окружение,. Мало ли кто еще?



А им это зачем?



Ну, им, знаете, еще денек, еще денек, еще полгода прожить вот в таком комфортном положении тоже важно.



Вы называете последние начинания Виктора Ющенко нереализуемыми. Относится ли к числу таковых идея проведения досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими?



Это невозможно сделать даже сугубо технически. Для этого надо поменять не только законы, но и Конституцию, в которой прописаны сроки президентских и внеочередных парламентских выборов.



Даже если допустить, что в политикуме появится такая замечательная политическая воля, все соберутся, проигнорируют некоторые тонкости и уладят все формальности, чтобы провести вместе эти выборы, то, спрашивается, зачем тогда проводить внеочередные парламентские выборы, если можно все вопросы решить иначе? Из этой моей логики следует, что внеочередных парламентских выборов точно не будет, а все эти разговоры – это настоящее очковтирательство, демагогия и попытки использовать ситуацию в своих интересах.



Говорят, что досрочные выборы Верховной Рады ждут нас буквально сразу же после подведения итогов президентской кампании: новый глава государства захочет переформатировать Верховную Раду под себя…



Не факт, что захочет. Может быть, его устроит и этот парламент. Я, например, считаю, что если Президентом станет Янукович, то он вполне может с этой Верховной Радой жить. Там будет быстро организовываться большинство с Блоком Литвина, коммунистами, частью других политических сил. И ему никакие выборы будут не нужны. Более того, его и Тимошенко в должности премьера может устроить...



В любом случае, сейчас активизировалась дискуссия о смене избирательной системы… Есть ли в Украине шансы у открытых списков, особенно, учитывая, что крупнейшим политическим силам эта система не очень выгодна?



Это, кстати, очень интересный момент: когда элита сумела объяснить обществу, что избирательный закон неправильный, и для его исправления нужно ввести открытые списки. При этом, что это такое, не понимает не только никто из обычных людей, но часто и те политики, которые об этом говорят. Похоже, даже такой «продвинутый-европейский» кандидат как Яценюк, который как-то раз в прямом эфире попробовал объяснить недоумевающей женщине «из народа», что такое эти «открытые списки».



Поскольку действительно крупные политические силы не хотят открытых списков ни в какой форме, то я не очень верю, что до президентских выборов будут внесены изменения в этот закон. Но если ситуация будет меняться, и будут достигнуты принципиальные договоренности о жизни после выборов, то в их рамках можно договориться и об изменении закона о выборах. И тогда для меня абсолютно очевидно, что единственный возможный вариант, который со скрипом могут поддержать и БЮТ, и Партия регионов, – это региональные списки. Но пока этим, по-моему, всерьез вообще никто не занимается. Все предложенные на сегодняшний день варианты нового закона о выборах абсолютно непригодны. Но это тема отдельного разговора...



В любом случае, вероятность того, что такие изменения будут внесены до президентских выборов, невелика. Это сейчас никому не интересно.

