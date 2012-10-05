Ксенофобия в Украине: от неприязни до ненависти

На рынке возле метро «Лесная» в Киеве одному из посетителей не понравилось, что продавец – крымский татарин – слушал запись декламации Корана. Покупатель вначале обругал продавца, а затем набросился на него с кулаками.

Недалеко от столичного рынка «Троещина» местный житель несколько раз ударил выходца из Пакистана завернутым в пакет кирпичом и убежал. Правоохранители в обмен на оказание помощи вымогали у пострадавшего взятку.

В Одессе четверо местных парней заманили молодого человека из Конго в парк, ограбили и несколько раз ударили ножом. Приехавшие в больницу сотрудники милиции отказались принимать у юноши заявление, аргументируя тем, что он все время плачет и не в совершенстве владеет украинским языком.

В Харькове неизвестные напали на темнокожего ученика 9-го класса и нанесли ему четыре ножовых ранения, а его товарищу – два.

В Ровно недалеко от синагоги трое молодых людей напали на раввина, разбили ему очки и брызнули в лицо из газового баллончика.

В Киеве на Владимирском спуске, перед ступеньками, ведущими к колонне Магдебургского права, появилось выполненное с помощью трафарета изображение еврея с пейсами и звезды Давида, поверх которого красной краской была нанесена свастика.

В Симферополе на мраморных плитах с названиями республик, в которые были депортированы крымские татары – Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана и Казахстана, обнаружили несколько десятков изображений свастики, нанесенных через трафарет фиолетовой краской.

Во Львове неизвестные облили синей и красной масляной краской мемориал Жертвам Холокоста и именные плиты. На стене мемориала написали «Дави жида и хохла» и другие оскорбительные высказывания. По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.296 УК Украины, следствие продолжается...

Таких примеров в сети «Инициатива Разнообразия», по словам специалиста Международной организации по миграции (МОМ) по противодействию расизму и ксенофобии Яны Салаховой, только за 9 месяцев 2012 года собрали больше сорока. «Инициатива Разнообразия» - координируемое МОМ и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объединение, которое борется с расизмом и ксенофобией в Украине. Сбор и предание огласке проверенных данных и другой информации о преступлениях на расовой почве – одна из основных целей объединения, созданного 5 лет назад в ответ на рост в Украине количества таких злодеяний.

5-летие «Инициативы Разнообразия» в Киеве отметили «Лагерем Разнообразия» - обсуждением как достижений в сфере противодействия расизму и дискриминации в Украине, так и проблем и нынешних вызовов. В дискуссии, оказавшейся, к слову, довольно бурной, приняли участие представители неправительственных организаций, органов власти, общин мигрантов, дипломатических учреждений, правозащитных объединений, журналисты.

«То, что часто начинается как мягкое выражение нетерпимости, может развиться в дискриминацию, ненависть, языковую и физическую агрессию и преступления на этой почве. Все это представляет серьезную угрозу для общей атмосферы в обществе и препятствует интеграции беженцев и мигрантов», - отметил, открывая «Лагерь разнообразия», заместитель Регионального представителя УВКБ ООН в Беларуси, Молдове и Украине Ванно Нупеч.

По мнению главы представительства МОМ в Украине Манфреда Профази, «мигранты – особо уязвимая группа, часто обвиняемая в политических, социальных и экономических проблемах, к которым они на самом деле непричастны». «XXI век будет эрой беспрецедентной глобальной миграции, - отметил господин Профази. - Пока больше украинцев живут и работают за границей, чем иностранцев в Украине. Взаимопонимание - ключ к тому, чтобы все мигранты, будь-то украинский строитель в Португалии, или африканский студент в Украине, могли жить, не боясь насилия и реализуя свои международные права».

Глава Консульского и правового департамента Посольства Германии в Украине Курт Штьокль-Штилфрид в свою очередь подчеркнул, что ксенофобия сейчас угрожает многих обществам: «Корни этого явления там, где нет знаний, где есть предубеждение, где люди не взаимодействуют друг с другом».

«Химическая формула украинца»

«В Украине проблемы ксенофобии активно обсуждаются в течение двух последних лет, - заметил руководитель проекта «Без границ» Центра «Социальное действие» Максим Буткевич. - Тем не менее в диалоге с нами официальные учреждения иногда отрицают существование проблемы».

Отношение к данной проблеме предыдущей власти участники обсуждения проиллюстрировали в частности репликой тогдашнего президента Виктора Ющенко: «Ну что вы, как молдаванин!..» Напомним, в апреле 2009-го, выступая на одном из совещаний, глава государства указывал на графики, которые проектировались на экран. Когда кривая вылезла за рамки экрана, оратор попросил наладить изображение. Один из технических работников, вместо того, чтобы настроить проектор, подошел к президенту и подвинул экран. Тогда-то Виктор Андреевич и сравнил его с представителем дружественного народа. Ющенко многократно извинялся за ту свою в сердцах брошенную фразу, однако осадок, как говорится, остался.

Незлым словом помянули и Юрия Луценко. В июле 2008-го, в бытность министром внутренних дел, Луценко на заседании коллегии Главного управления МВД в Киеве спросил, сколько видов на жительство было выдано гражданам из дальнего зарубежья. Услышав, что семьдесят, министр возмутился: «У нас что, своей рабочей силы не хватает? Хотите в Китай – берите билет и езжайте туда в отпуск». «Можете считать меня расистом, - со свойственной ему горячностью заявил Луценко, - но еще один Харьков или Одессу я в Киеве устроить не позволю».

Справедливости ради следует заметить, что к нынешней власти – особенно к министру образования Дмитрию Табачнику и премьер-министру Крыма Анатолию Могилеву – у борцов с проявлениями ксенофобии и расизма тоже немало претензий.

Мридула Гош (Восточно-Европейский институт развития) рассказала, что имела неприятности, даже когда на одном оппозиционном телеканале связала с проблемами расизма хулиганские выходки футбольных болельщиков перед Евро-2012. Тех же, кто пытается объяснить вспышки ксенофобии в украинском обществе с «биологической» точки зрения, госпожа Мридула, по ее словам, просит сообщить ей «химическую формулу украинца». Иными словами, неприязнь к людям с другим цветом кожи или разрезом глаз закладывается отнюдь не на генном уровне…

Нина Потарская (журнал «Спільне») полагает, что в Украине тема идентичности – расовой, национальной, культурной и т.п. – традиционно обостряется перед выборами. А эксперт по мониторингу преступлений на почве ненависти Конгресса национальных общин Вячеслав Лихачев констатировал, что Украина – уникальное государство, не имеющее, в отличие от других стран региона, правой парламентской партии. Не исчезнет ли это отличие после грядущих выборов в Раду, мы узнаем уже совсем скоро.

«Одно – это уже много»

По словам Вячеслава Лихачева, он начал мониторить преступления на почве ненависти в России, в 1998 году. Когда в 2002 году переехал в Украину, тут не было «предмета исследования», но спустя несколько лет, увы, появился. По данным мониторинга, с конца 2006-го по 2008-й наблюдался рост количества таких преступлений: 2006-й – 14 случаев, 2 убийства; 2007-й – 94; 2008-й – 91, 50% из которых – в первые три месяца. 2008-2009 годы - спад: 2009-й – 35, 2010-й – всего 6 случаев. Однако в 2011 году это число возросло сразу до 43.

«Субкультура, настроенная на насилие, вызревала постепенно, - рассуждает Вячеслав Лихачев. - Для нее был важен российский опыт… С 2010 года изменился климат в обществе, - оно очень быстро радикализируется. Предыдущая власть для радикалов-националистов была вроде бы своей, она не давала «поводов» жечь суды и офисы политических партий. Ныне же подобные бесчинства практикуются. То есть за последние два года увеличилось и количество случаев «политически мотивированного» насилия».

Зачастую преступления на почве ненависти квалифицируются не по 161-й статье УК («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений»), а как вандализм, хулиганство и пр. Но если на разрушенных надгробиях рисуют свастику, – это уже не просто вандализм, говорит эксперт. Есть и другие признаки – внешность жертвы, внешний вид и поведение нападающих и т.п.

По поводу же цифр руководитель проекта «Без границ» Центра «Социальное действие» Максим Буткевич сказал: «Нас спрашивают, много ли у нас преступлений на национальной почве? Как определить, много или мало? Одно расистское нападение – это уже много…»

По законам шариата

На фоне массовых протестов, в том числе и кровавых, в мусульманских странах против фильма «Невинность мусульман», конечно же, участников круглого стола интересовал настрой мусульман в Украине. По словам Олега Гузика («Альраид»), интеграция мусульман в украинское общество отличается от подобных процессов в других странах. В Украине мусульмане – не мигранты, а репатрианты, возвращающиеся на свою историческую Родину. В отличие от, к примеру, России, в Украине мусульман не так много, проблемы, отметил Олег Гузик, не столь остры. Нет четкой государственной программы взаимодействия с национально-религиозными меньшинствами, нет ни одного вуза, который готовил бы специалистов в мусульманской религиозной сфере, есть трудности с реституцией культовых сооружений: самый яркий пример – ситуация вокруг строительства мечети в Симферополе, не разрешавшаяся в течение десяти лет.

Вопрос относительно фотографирования женщин на документы в хиджабах, по словам Олега Гузика, «заведен в тупик, хотя он не настолько сложен…»

Неправильное трактование законов шариата – следствие, по мнению Гузика, бытующих в СМИ стереотипов, большинство из которых привнесены извне – из Ирака, Афганистана, Чечни (дескать, играет свою роль общее языковое пространство с Россией).

Что же касается скандального кино, то мусульмане в Украине его, разумеется, тоже осуждают. Кстати, 27 сентября в Симферополе прошел многотысячный митинг крымских татар, выступивших против фильма «Невинность мусульман». И это – еще одно свидетельство того, как опасно чиркать спичкой возле пороховой бочки…

Международная организация по миграции (МОМ) в 2011 году отметила 60-ю годовщину со дня основания и 15-летие начала деятельности в Украине. МОМ содействует гуманной и упорядоченной миграции, предоставляя услуги, поддержку и рекомендации правительствам и мигрантам. Сегодня в ее составе 146 стран-членов и 13 стран со статусом наблюдателей. Представительства МОМ работают в 100 странах мира.

Сеть «Инициатива Разнообразия» была создана в апреле 2007 года в ответ на рост в Украине количества преступлений, совершенных на почве расовой ненависти. Сеть объединяет более 65 организаций из международного, гражданского, корпоративного и правительственного секторов, дипломатических миссий, а также частных лиц. Цель «Инициативы Разнообразия» - противодействие расизму и ксенофобии и распространение в Украине ценностей культурного разнообразия. В 2011 году правозащитная организация Human Rights First назвала «Инициативу Разнообразия» среди лучших международных практик борьбы с преступлениями на почве ненависти.

фото: УНИАН