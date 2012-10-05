Александр Ефремов: есть два варианта освобождения Тимошенко

Облегченный график депутатов

Александр Сергеевич, парламент сейчас собирается на сессионные заседания всего два раза в месяц. Можно ли при таком графике полноценно рассматривать и принимать законы?

Сказать, что в предвыборный период парламент может работать нормально, было бы не совсем правильно. Безусловно, если идут выборы в основной законодательный орган государства и большая часть депутатов принимает в них участие, то необходимо искать формулу, как можно в этих условиях работать. Предыдущие созывы поступали очень просто: они перед выборами не работали. Собирались они только на последнем заседании, когда выборы уже состоялись. Учитывая довольно динамичное развитие ситуации и в мире, и в нашем государстве, мы понимали, что данную формулу мы применить к себе не можем. Поэтому принято решение о том, что формируется пакет законопроектов, наиболее необходимых для развития экономики, для решения социальных проблем, и мы работаем ровно столько, сколько требуется для того, чтобы этот пакет рассмотреть. Я могу с удовлетворением отметить, что из списка законопроектов на текущую неделю на заседании 2 октября мы отработали все, за исключением одного. Мне кажется, это неплохой результат работы.

И при обычной работе парламента, и сейчас депутаты не отличаются хорошей посещаемостью. По-вашему, нужно ли решать проблему депутатов-прогульщиков, и как?

Первый и самый короткий путь – принять соответствующие изменения в регламент и в законодательную базу об ответственности депутата за работу. Но проблема в том, что эти изменения принимают сами депутаты, и когда выходят на трибуну, говорят одно, а потом, когда каждый проанализирует для себя, то кнопки нажимают зачастую по-другому. Второй путь – это изменение общей политической культуры в государстве, когда избиратели внимательно отслеживают работу тех депутатов, которым они оказывают доверие, и если эти депутаты не работают, в следующий раз просто их не избирают. Учитывая то, что ни первый, ни второй варианты на сегодняшний день не работают в полном объеме, мы имеем то состояние в парламенте, которое фактически отражает состояние общества. Это объективная данность. Сказать, что это правильно? Думаю, ни один нормальный человек этого не скажет. Как выходить из этой ситуации? Надо садиться и думать. Ведь даже если согласовать решение по этому вопросу, мы должны сначала определиться, как быть с теми депутатами, которые находятся в командировках, которые выполняют какие-то другие должностные функции и во время парламентских заседаний просто не могут быть в зале.

Как это решается в парламентах других стран? Мы эти вопросы тоже изучали. Это домыслы, что парламенты другие все идеально работают, все регулярно приходят на работу и ни один человек не отсутствует. Есть парламенты, которые, учитывая, что у них уже долго работают демократические процедуры, принимают небольшое количество законов. Если мы их вынуждены принимать десятками, потому что мы наверстываем создание законодательной базы демократического государства, то они уже работают в этой системе сто-двести лет. Естественно, когда мы принимаем 10 законов, они – один. В процессе обсуждения все члены парламента могут и не участвовать, но когда идет голосование, их всех предупреждают, они приходят в зал и голосуют. А некоторые парламенты делают таким образом: большинство и меньшинство есть во всех парламентах, и если в большинстве кто-то отсутствует, они могут договориться с меньшинством, чтобы и от них отсутствовал один человек, дабы соблюсти баланс голосования, пропорциональности представительства в зале.

А голосование по взмаху руки Михаила Чечетова – это демократическая процедура?

Чем вас смущает взмах руки?

Рука Чечетова стала уже элементом народного эпоса в Украине, а процесс голосования таким образом - объектом украинской политической сатиры.

Предложите другой вариант руководства фракцией в 200 человек и большинством в 260. Я работаю в зале, меня очень часто вызывают журналисты дать тот или иной комментарий в кулуарах. Я выхожу, а когда возвращаюсь в зал, идет голосование. Чтобы разобраться, по какому вопросу идет голосование, мне необходимо какое-то время, а на всю процедуру дается каких-то 10 секунд. Поэтому есть координатор, который дает сигнал, как фракция в данном случае определилась по этому голосованию. Это же не мнение Чечетова, это результат кропотливой работы большого количества экспертов, которые дают оценку тому или иному законодательному акту, и Михаил Васильевич лишь добросовестно выполняет функции, порученные ему фракцией.

Околобюджетные страсти

Три недели назад Кабмин подал в Верховную Раду проект Госбюджета- 2013. Потом он без рассмотрения в профильном Комитете исчез из Верховной Рады. Что все-таки происходит с этим документом и когда можно ожидать его принятия?

Исчез – это слишком крайняя формулировка. Бюджет действительно Кабинетом министров был предоставлен в оговоренные законом сроки, представлен в неполном соответствии с бюджетной резолюцией и выполнением других законодательных актов. К примеру, бюджет должен представляться с программой социально-экономического развития нашего государства, должен представляться на базе сложенных цен, монетарной политики, у нас очень влиятельна энергетическая составляющая – цена на нефть и так далее. Когда спикер парламента посмотрел, то на совершенно законных основаниях вернул этот бюджет Кабинету министров на доработку. Такие вещи происходят не первый раз.

Но я говорил уже несколько месяцев назад, отвечая на вопросы по бюджету, что у нас есть несколько вариантов работы с бюджетом. Первый – его принимает нынешний созыв. Второй – принимает следующий созыв. Второй вариант нежелателен, так как по закону до 1 декабря мы должны принять бюджет. Если руководствоваться нормативным документом, то получается, что принимать должен нынешний состав. Но идут выборы, и можно себе представить, во что превратится бюджетный процесс, если каждый депутат, сидящий в зале, будет выходить к трибуне и говорить, что ему на округе в село такое-то необходимы средства, чтобы решить какие-то проблемы, иначе он за бюджет не проголосует. Эта ситуация вместо рассмотрения основного финансового документа грозит превратиться в фарс. Поэтому я говорю, что было бы логично, если бы мы нынешним составом приняли государственный бюджет, но после выборов. 28-го октября у нас заканчивается избирательная кампания, нам никто не мешает собраться через несколько дней ныне действующим составом, когда никто уже не будет обременен предвыборной риторикой. Мне кажется, это наиболее хороший период, фактически у нас есть месяц конструктивной работы, когда мы могли бы рассмотреть этот документ и принять его как закон.

«Неудобные» законы

В нынешнюю сессию не включены к рассмотрению ряд важных законов – о рынке земель, Трудовой кодекс, о газотранспортной системе. Какое этому объяснение?

Каждый из этих документов имеет свою историю, объяснить, почему они отложены, одной формулой невозможно.

Что касается газотранспортной системы, то прежде чем принимать закон, необходимо найти формулу, которая отражала бы, кто будет принимать участие в развитии нашей газотранспортной системы. Как мне кажется, еще 10 лет назад надо было выходить с предложениями и создавать консорциум. К сожалению, те, от кого тогда зависело это решение, с этим предложением не выходили и рассказывали, какие мы гордые, имея эту систему.

По какой схеме, по-вашему, надо создавать консорциум?

В моем понимании консорциум должен быть представлен тремя составляющими: теми, кто имеет газ, теми, кто этот газ покупает, и нами, то есть стороной, которая владеет газотранспортной системой. Это логично и справедливо. Но учитывая то, что время упущено, и, насколько я понимаю, сегодня немного желающих бежит к нам с флагами и готовностью создавать этот консорциум, учитывая кризис, который разразился в Европе и проблемы Еврозоны, учитывая, что за наши же деньги, которые мы переплачиваем за газ по договору, подписанному Тимошенко с Российской Федерацией, они построили обводящие газопроводы, становится непонятно, кто дальше будет этим заниматься.

А почему не включен к рассмотрению во втором чтении Трудовой кодекс?

Что касается Трудового кодекса, то, как мне кажется, непринятие этого документа на сегодняшний день лежит на совести фракции Коммунистической партии. Я пытался руководству этой фракции объяснить, что, блокируя и рассказывая сегодня вещи, которых реально нет в этом документе, – об увеличении рабочей недели, других негативных моментах для нанятых работников - и создавая тем самым отрицательный имидж этого документа, мы должны откровенно признать, что сделаем хуже, чем есть сейчас в этом документе.

Сегодня, по оценкам специалистов, Трудовой кодекс выписан в наилучшем варианте баланса между работником и работодателем. Я не сомневаюсь, что, учитывая изменение системы представительства и выборов депутатов в следующую Верховную Раду, та половина, которая пройдет по мажоритарным округам, будет представлена либо людьми, имеющими свой бизнес и наемных работников, либо людьми, идущими от бизнеса, который им оплачивает избирательную кампанию. В любом случае в парламенте увеличится представительство крупного бизнеса. А раз так, значит, они будут отстаивать свои интересы. Поэтому, заблокировав принятие этого документа, коммунисты должны взять на себя ответственность за ситуацию, которая может сложиться вокруг принятия этого документа в дальнейшем. В том, что мы будем принимать новый Трудовой кодекс, нет никакого сомнения, мы не можем жить по Кодексу 70-х годов, когда у нас уже другая страна и другие экономические отношения. Очевидно и то, что он может быть переписан в пользу работодателей.

Почему в условиях, когда мораторий на продажу земель не продлен, не принимается Закон «О рынке земель»?

Мы не ускоряем эти процессы. За продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения голосовать нет смысла. Пока не будет принят закон о рынке земли, никакой продажи земли не будет. С принятием этого закона мы никуда не спешим. Президент обозначил эту тему как очень серьезную, и нам необходимо еще десять раз посоветоваться, прежде чем принимать решение по данному вопросу. Поэтому ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшей перспективе этот вопрос не стоит у нас в повестке дня.

Нет ли конфликта между тем, что закон о рынке земель не принят, а мораторий на продажу земли не продлен? Не будет ли продажа осуществляться обходными способами, например, путем изменения целевого назначения земли?

У нас есть закон, в котором написано, что до момента принятия закона о рынке земли действует мораторий на продажу земли. И тот, кто пиарится на этой теме, делает это не из-за отсутствия закона, а потому что время сейчас предвыборное и нужно лишний раз засветиться. Хотя, как мне кажется, они пиарятся во многом не в свою пользу, потому что те люди, у которых сегодня есть в собственности земля, хотели бы этой землей распоряжаться как активом – заложив в банк, взяв под нее кредит, чтобы развивать на этой земле свое дело. Ограничивая их возможности в этом вопросе, мы тем самым не предоставляем в рамках нашего государства возможности нормально развиваться капиталу и бизнесу.

Известно, что крупные арендаторы, нынешние и будущие члены парламентской фракции Партии регионов, высказывались против разрешения на продажу сельскохозяйственной земли.

Это один из основных вопросов, по которому сегодня ведется дискуссия в государстве. Есть крупные арендаторы, они говорят, что нельзя ограничивать продажу земли в одни руки. В законопроекте, который рассматривался в первом чтении, сказано: купить землю имеет право только гражданин Украины либо фермер, работающий на этой земле, а также вводится ограничение по покупке земли в одни руки. Есть французская модель – 50 или 100 га в одни руки, а есть американская – бери сколько хочешь, сколько карман тебе позволяет. Первоначально у нас превалировала точка зрения, более склоняющаяся к французской модели. Затем вмешались крупные иностранные компании, которые через различные финансовые инструменты вложили деньги в наших крупных аграриев, владеющих землей. Сегодня 30 компаний владеют практически большей частью земли в нашем государстве. Естественно, они лоббируют свои интересы и говорят, что не должно быть критериев по ограничению площади, дескать, у нас есть 200-300 тысяч гектаров земли, мы и дальше должны иметь право этой землей распоряжаться со всеми вытекающими отсюда последствиями.

То есть иностранные фирмы опосредованно уже владеют украинской землей сельхозназначения?

Они фактически сегодня распоряжаются этой землей, при этом практически не неся никаких затрат в отношении своих обязательств ни к государству, ни к местным советам.

А как по-вашему, нужно ли продавать украинскую землю сельскохозяйственного назначения нерезидентам?

Моя точка зрения ближе к тому, что сделано в отдельных странах, и к тому, на что сегодня пошли отдельные территории Российской Федерации, - это учреждение государственного земельного банка, который имеет право первоочередной покупки земли. Естественно, по ценам не ниже рыночных.

Известно ведь, что большая часть земли сегодня роздана в частные руки. Наличие такого финансового института позволило бы человеку, который хочет продать свою землю, продать ее государственному банку. То есть государство оставалось бы собственником этой земли и в дальнейшем эту землю не продавало бы, а давало бы в аренду фермерам, компаниям, корпорациям, изъявившим желание работать на ней. Но они не были бы ее собственниками, ею владело бы государство. Такую концепцию я отстаиваю при принятии данного законопроекта.

Партия регионов в борьбе за правду

Начало сессионного дня 2 октября ознаменовалось отменой законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за клевету. По вашему мнению, надо было его отменять, или такой законопроект нужен?

Мы обсудили этот вопрос и, учитывая целый ряд составляющих, приняли решение о снятии его с рассмотрения. Сделал заявление Президент, и рассматривать в дальнейшем этот законопроект, при том условии, что Президент наложит на него вето, совершенно бесперспективно. Второй аспект то, что начались различные инсинуации по поводу того, что этот закон касается только журналистов. На самом деле это не так, не только их. А журналистов касался только тех, которые занимаются клеветой. Прозвучали также заявления о недоверии к судам, о несовершенстве судебной власти, что может сделать этот закон рычагом управления. Но есть и другая точка зрения, бытующая среди граждан нашего государства. Она сводится к тому, что клевета сегодня еще и вид заработка, в том числе и в журналистской среде, при том, что исполнитель заказа абсолютно не отдает себе отчета в том, что словом можно убить человека. Таких фактов достаточно, мы их уже приводили.

Эта тема может снова прозвучать в парламенте следующего созыва?

Никто не запрещает народному депутату поднять эту тему в следующем парламенте. Могу рассказать, как она возникла в этом парламенте. Виталий Журавский, автор законопроекта, рассказал, что его товарищ участвовал в выборах в местные советы. Один из оппонентов кандидата выпустил газету, в которой отца кандидата, воевавшего в Великой Отечественной войне, при помощи компьютерного фотомонтажа одел в форму полицая. Эта газета была выпущена огромным тиражом на территории, где эти люди жили. Отец не выдержал этого и умер.

А других законов, кроме отмененного два дня назад, у нас нет для подобных случаев?

Какая разница, как назвать закон? Главное – факт. Разве есть какие-то другие заповеди, кроме христианских? Был у нас Моральный кодекс строителей коммунизма, написанный практически на христианских заповедях. В девятой заповеди говорится о клевете, «не клевещи на ближнего своего». Люди, которые их писали, наверное, отдавали себе отчет, если всего в десяти заповедях они обозначили этот пункт. В Конституции Украины, в статье 81, написано, что народные депутаты, выступая в зале, не несут ответственности за сказанное, за исключением оскорбления и клеветы. Но учитывая то, что на сегодняшний день закона о клевете нет, практически ни одного народного депутата нельзя привлечь к ответственности за клевету.

На выборах прошлого созыва приезжает наш коллега, к сожалению, народный депутат Москаль в один округ и говорит о человеке, который баллотируется по этому округу: «Для чего вы за него голосуете? У него вилла есть в Ницце. Вот вам фотография этой виллы». Человек уже два года оправдывается перед людьми в том, что у него никакой виллы нет и быть не может. А когда он подошел к Москалю, тот говорит: «Ничего личного, исключительно – политика. Меня попросили, я сказал». Но это же подлость, клевета, и человек должен понимать, что он понесет ответственность за эту клевету.

Как разобраться с тем, чтобы журналисты могли выполнять свои функции, но при этом чтобы клевета не была элементом разборок в нашем государстве? Мы должны быть настолько умными, чтобы формулу эту вывести. Когда мы предложили журналистам сесть и вместе поработать в этом направлении, в ответ последовало одно безапелляционное «нет, только снимайте, мы не хотим даже рассуждать». Перед нами не стояла цель рассмотреть закон до выборов или в какие-либо другие сроки, мы готовы работать столько, сколько надо. Но мы не можем строить наше государство и жить в клевете. Ведь на этом уже зарабатывают деньги. Есть уже соответствующие журналисты, которые зарабатывают только на черном пиаре. Вот они больше всего и кричат.

Какой язык нуждается в защите

Еще одним яблоком раздора в обществе стал закон о языке…

Яблоком раздора был не закон о языке, а совершенно нерациональное поведение руководителей государства после известных событий 2005 года, когда начали людей переламывать через колено и рассказывать, дескать, если вы не «обукраинились», значит, вы люди второго сорта. Некоторые договорились даже до того, что нужно целые территории обносить колючей проволокой. Сейчас они это отрицают, но это слышали миллионы людей.

Это говорил экс-президент Ющенко?

Нет, это говорили другие люди, это говорила Тимошенко. Хотя на сегодняшний день это отрицается.

Но ведь в «помаранчевый» период продолжали выходить издания на русском языке, а русскоговорящим украинцам никто не запрещал говорить на том языке, на каком им удобно…

Могу привести такой пример из того периода: я пришел в Кабинет министров по одному вопросу, стучусь в кабинет к одному чиновнику, захожу и говорю «здравствуйте», он, не поднимая на меня глаз, - «до побачення». И с такими фактами можно было столкнуться нередко.

В течение нескольких лет я сознательно не переходил на украинский язык не потому, что я его не знаю.

Олександре Сергійовичу, а ви спілкуєтеся коли-небудь українською мовою?

- Коли це потрібно, то так.

Вопрос только в разговорной практике. Мы учили украинский язык в школе, у меня была бабушка украиноговорящая, в этом проблемы нет. Но большую часть нашей жизни мы жили в русскоязычной среде, и 92% моих избирателей общаются на русском языке. Я их уважаю, как и остальных моих избирателей.

А второй момент: если уж дальше говорить о языке, то давайте посмотрим – а кто говорит на каких наречиях. Ведь у нас в государстве услышать чисто украинскую полтавскую речь можно очень редко, порой нам украинский язык преподносится с таким акцентом, что вообще непонятно, на каком языке человек говорит.

Так может, стоит тогда защищать в Украине не русский, а украинский?

Украинский не надо защищать, его нужно развивать, это наш государственный язык, красивый язык, и мы должны его знать. Но работу надо построить таким образом, чтобы людям прививать любовь к своему родному языку, а не отторжение. А любовь можно прививать только теми действиями, какие человек будет воспринимать, а не отторгать. Сколько было попыток и при Сталине, и сейчас Ющенко пытался… Самое интересное – при Ющенко, когда пытались украинизировать нацию, то на 2% молодежи стало больше говорить по-русски.

Поэтому мы должны сделать соответствующие выводы, разработать программу по украинскому языку, которая была бы привлекательна, которой бы мы гордились, чтобы, как раньше, находясь в коллективе, пели песни на украинском языке, независимо от того, кто на каком разговаривает.

Нет ли у Партии регионов планов в будущем созыве вносить изменения в 10-ю статью Конституции и придавать русскому языку статус второго государственного?

Для изменений в Конституцию необходимо 300 голосов. Я сомневаюсь, что в Верховной Раде будет большинство с одной или с другой стороны в 300 голосов. На сегодняшний день, мне кажется, в тех условия, которые есть в государстве, у нас достаточно свобод и принят соответствующий закон для того, чтобы люди могли себя идентифицировать по языковому принципу.

Кто в большинстве?

Вы сказали, что большинства из трехсот депутатов не будет ни у кого в новом парламенте. А сколько, по-вашему, депутатов будут во фракции Партии регионов?

Ровно столько, сколько голосов отдадут нам наши избиратели. На сегодняшний день все социологи говорят, что Партия регионов лидирует как по многомандатному общегосударственному округу по партийным спискам, так и по мажоритарным округам. Мы надеемся, что наша фракция будет иметь в парламенте если не большинство, то все равно будет самой большой и сможет сформировать большинство со своими коллегами.

А кто ваши будущие коллеги в новой Верховной Раде?

Это будет зависеть от того, кто и в каком количестве будет избран.

По данным соцопросов, 5-процентный проходной барьер преодолевают четыре партии…

Я три месяца назад с уверенностью сказал, что объединенная оппозиция в том формате, который они создали, второе место на выборах не займет. Сегодня социология уже показывает, что я был прав, и УДАР обходит «Батькивщину» на 1%. При этом еще месяц до выборов. Не было еще случая, чтобы экзит-полы или социологи существенно ошиблись.

Уже раздаются заявления, что выборы будут сфальсифицированы. По-вашему, будут ли? И кто их будет фальсифицировать?

Закон о «О выборах народных депутатов» мы приняли вместе с оппозицией. После этого все лидеры оппозиции вышли и сказали, что этот закон – победа, что он принят настолько прозрачным и либеральным, что сфальсифицировать выборы по нему невозможно. И теперь совершенно удивительно, что они начали говорить, будто выборы будут сфальсифицированы. По всей видимости, почувствовав, что выборы они проигрывают. А некоторые лидеры, имеется в виду Тимошенко и ее соратники, даже обратились к иностранным государствам, заметьте, не к гражданам своей страны, с просьбой уже сегодня признать выборы в Украине нечестными. Характерно, что это было озвучено еще тогда, когда избирательная кампания и не начиналась. Согласитесь, совершенно некорректное отношение к людям, к своему государству и к самой идее выборов.

Верховная Рада проголосовала за установку на избирательных участках видеокамер. Они будут фиксировать только процесс голосования или и подсчет голосов?

Фиксироваться будет все, включая подсчет голосов. Но трансляция будет вестись исключительно с момента голосования.

Как утверждают практики, больше всего подтасовок и фальсификаций случается как раз в момент подсчета голосов.

Как вы себе это представляете? На сегодняшний день для участия в выборах зарегистрированы 22 партии, которые идут по партийным спискам, и более 60-ти, которые идут по мажоритарным округам и имеют представителей в участковых и окружных избирательных комиссиях. Заявляя таким образом, мы подразумеваем, что у нас все люди продаются? Мы допускаем, что из 18-ти членов избирательной комиссии нет ни одного честного человека, который сумеет возразить? Я был когда-то председателем избирательной комиссии, я не представляю, как можно в период подсчета голосов что-то подтасовать в присутствии наблюдателей и журналистов, имея комиссии, укомплектованные различными политическими силами. Мы сказали, что бланки голосования являются бумагами строгой отчетности, хранящимися определенное количество лет. Если член комиссии, присутствовавший при подсчете голосов и взявший копию протокола, обнаружит, что по его протоколу были представлены другие результаты, он подаст в суд, и все члены избирательной комиссии по этому факту понесут уголовную ответственность. Не думаю, что кто-то даже за большие деньги будет рисковать своей репутацией и завтра попадать в тюрьму за кого-то.

Поэтому я не вижу этого механизма, он не работает.

Есть мнение, что нынешняя избирательная кампания самая дорогая за всю историю независимой Украины. Вы можете озвучить избирательный бюджет Партии регионов?

Я не занимаюсь финансовой составляющей партии, поэтому я не знаю, сколько на это тратится. Могу приблизительно посчитать, сколько надо потратить кандидату, чтобы пройти на выборах по мажоритарному округу, – он должен потратить на избирательную кампанию минимум 700 тысяч долларов. Сколько партия должна потратить, я даже не знаю, потому что очень много расходов идет на средства массовой информации за рекламу. Думаю, что общая сумма составит десятки миллионов долларов.

Партия регионов финансово поддерживает мажоритарщиков, которые баллотируются от партии или при ее поддержке?

По-разному. Я председатель партии в Луганской области, у нас есть мажоритарщики, у которых есть средства, а есть такие, у кого денег нет, им партия оказывает помощь.

Что делать с политзаключенными?

Александр Сергеевич, вы несколько раз в нашем разговоре упоминали Тимошенко. Международная общественность расценивает Юлию Тимошенко и Юрия Луценко как политических узников. Это, безусловно, вредит имиджу государства Украина. Надо ли как-то исправлять ситуацию?

Я не единожды отвечал на этот вопрос. Решать эту проблему только через давление на главу государства - юридически безграмотно и морально безответственно. Представьте себе: Президент дает команду освободить Тимошенко. Как, с помощью какого механизма это сделать? Если Президент дает команду и заключенного освобождает, значит, у нас в государстве не действует закон. Это совершенно безответственный путь.

Есть два варианта: либо Тимошенко пишет соответствующее прошение о помиловании, Президент его рассматривает и с учетом того, что некоторые международные институты настаивают и требуют ее освобождения, он, возможно, примет соответствующее решение.

Или же этот вопрос нужно решать путем изменения законодательства в нашем государстве.

Вы имеете в виду декриминализацию 365 статьи УК Украины в той части, которая касается превышения властных полномочий?

В действующем составе парламента я не вижу среди депутатов настойчивого желания вносить изменения в эту статью. Кстати, не только среди большинства. Я ни разу не видел, чтобы оппозиция хоть раз проголосовала всеми голосами, которые у них имеются.

У нас вообще нередки случаи, когда оппозиция не голосует за те законопроекты, которые она вносит. Как, например, на последнем заседании, когда рассматривался закон о видеонаблюдении на избирательных участках.

По какой причине они не голосуют, как думаете?

Их просто нет в зале, они не ходят на заседания. Если говорить о большинстве, то у нас тоже есть депутаты, которые не ходят на заседания. Но в таком количестве, в каком последний год не ходит оппозиция, у нас такого никогда не было, даже когда мы были в меньшинстве. Пожалуй, тогда мы присутствовали на заседаниях даже более сплоченно.

Александр Сергеевич, у вас сейчас очень напряженный график: избирательная кампания, сессионная работа. У вас остается время на отдых, на чтение книг, например?

Это самый сложный вопрос из всех. В решении тех вопросов, что были заданы выше, я нахожусь постоянно. В период избирательной кампании, учитывая еще то, что я активно работаю в регионе и не прекращал работать никогда, у меня очень мало бывает времени на отдых.

А по поводу чтения – у меня не бывает периодов, когда я книг не читаю. Сейчас я читаю «48 законов власти», читаю другую серьезную литературу Роберта Грина. Из познавательной литературы читаю сейчас книгу по экологии нашего государства, мне ее подарил наш земляк.

Любимую книгу назвать не могу, это зависит от настроения. Я, конечно, систематизирую литературу, потому что считаю, что читать все подряд, как и есть все подряд, это совершенно бессмысленная вещь. Существует классика, которую любишь и хочешь иногда почитать, вернуться к ней. Но на отдыхе можно развлечься и почитать детектив, какую-то беллетристику.

фото: Пресс-служба Партии регионов