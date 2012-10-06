От субботы до субботы. Внешнеполитический Янукович, выстраданное совещание и клевета как дымовая завеса

6 октября 2012, 21:04

Глава государства продемонстрировал оптимизм во внешнеполитической сфере, основанный на внеблоковом статусе Украины и ее многовекторности. Юлия Тимошенко провела четырехчасовое совещание со своими соратниками, после чего в информационном поле появилась информация о согласовании кандидатов по мажоритарным округам ВО «Батькивщина» и «УДАРом». Парламент отменил законопроект об усилении ответственности за клевету, заодно протолкнув ряд неоднозначных законов.

Верховная Рада на финишной прямой своего созыва решила порадовать избирателей разнообразными решениями. Если оперативная отмена законопроекта, усиливающего ответственность за клевету, выглядела логичным шагом, то принятие законопроекта, запрещающего пропаганду гомосексуализма, выглядит, мягко говоря, нелогичным. В стране сегодня хватает куда более важных проблем. Стоит отметить, что законодатели разрешили иностранцам продавать землю несельскохозяйственного назначения и не продлили мораторий на продажу сельхозугодий. Судя по всему, буквально в следующем году, после начала полноценной работы парламента нового созыва, вопрос продажи земли в Украине встанет ребром. По крайней мере, самые большие площади сельскохозяйственных земель в Европе способны привлечь инвесторов из разных регионов мира.

Виктор Янукович не случайно выразил надежду, что стратегический курс страны после парламентских выборов не изменится. В президентской администрации постоянно мониторят ситуацию на мажоритарных округах, где, по мнению экспертов, и будут определяться окончательные итоги парламентской кампании. Глава государства принял участие в Совещании глав дипломатических представительств, во время которого старательно демонстрировал оптимизм во внешнеполитической сфере. По словам Виктора Федоровича, Соглашение об ассоциации с ЕС фактически готово к подписанию, после парламентских выборов будут сняты чувствительные вопросы в отношениях со США, а диалог с Россией остается стратегически важным. Удивительно, что Президент практически не упомянул Китай, развитие партнерства с которым является предметом гордости украинского руководства.  Специфическим ответом на пожелание Януковича привлечь оппозиционных политиков к работе Конституционной Ассамблеи стало заявление защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко об отказе Юлии Владимировны подавать прошение о помиловании на имя президента.

Тимошенко, по большому счету, сегодня не до судебно-правовых процедур. На уходящей неделе лидер «Батькивщины» провела в прямом смысле выбитую у пенитенциарной службы встречу с соратниками, во время которой обсудила финальный этап избирательной кампании. Юлия Владимировна сегодня колеблется между непосредственным влиянием на кампанию оставшихся на свободе соратников и острым желанием добиться непризнания результатов парламентских выборов. Показательно, что после «совета в Харькове» в информационном пространстве появилась информация о возможном согласовании кандидатов по мажоритарным округам от «Батькивщины» и «УДАРа». Не совсем понятно, как это осуществить технически, если большинство баллотирующихся по одномандатным округам кандидатов ведет кампанию за свой счет. Велика вероятность того, что дорога к объединению противников Януковича окажется усыпанной разнообразными проблемами, ведь политический проект Виталия Кличко набирает ход, отбирая голоса у «Батькивщины».  

Тем временем в эпистолярном жанре общался с представителями оппозиции первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин. Он в открытом письме членам американского Конгресса напомнил, что Юлии Тимошенко инкриминируется причастность к убийству четырех человек, выразив готовность лично прибыть за океан для общения с конгрессменами. Похоже, Ренат Равильевич не оставил надежду занять место верховного служителя Фемиды и готов приложить для последнего рывка к вершине кадровой пирамиды максимум усилий.

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