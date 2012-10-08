Голубое на сине-желтом. Зачем Украине запрещать пропаганду гомосексуализма

8 октября 2012, 14:10

Верховная Рада оперативно нивелировала позитивный эффект от отмены законопроекта об усилении ответственности за клевету вплоть до уголовной. 289 парламентариев решили выступить в роли профессиональных блюстителей морали, приняв в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма.

Парламент шестого созыва, до конца полномочий которого осталось совсем немного времени, продолжает чудить. Столкнувшись с журналистским демаршем после принятия закона об усилении ответственности за клевету, представители всех фракций без исключения (народники, коммунисты, «Реформы ради будущего» проголосовали в полном составе) решили выступить в роли борцов за общественную мораль, хотя их никто об этом особенно не просил. Один из авторов законопроекта, коммунист Евгений Царьков, выразил уверенность, что в окончательной редакции нормативный акт будет принят конституционным большинством, что должно дать сигнал главе государства о нецелесообразности его ветирования.

Чего греха таить – общественная мораль в последнее время пошатнулась настолько, что возникает вопрос, а есть ли она в повседневной общественной жизни нашей страны вообще. Желающие получить информацию о разнообразных формах сексуальной жизни могут сделать это без оглядки на возраст, достаточно минимальных навыков владения компьютером, подключенным к интернету. Не отстает и телевидение, то и дело «радующее» неприкрытыми подробностями нетрадиционных сексуальных предпочтений. Однако размытость формулировки «пропаганда гомосексуализма» в парламентском исполнении позволяет не использовать закон в качестве инструмента, способного осуществлять точечные ходы по восстановлению попранной общественной морали, а давить под благовидным предлогом любые проявления инакомыслия. Практически обухом по голове, в лучших традициях тоталитарного общества. Несложно представить, что  в достаточно консервативном украинском обществе клеймо «пропагандист гомосексуализма» может поставить крест на карьере в любой из профессий, связанной с общественными коммуникациями. К тому же стремление  парламента внедрить инструменты цензуры вряд ли найдет понимание в международном сообществе.

Показательно, что украинский МИД призвал законодателей не принимать в целом ставший скандальным законопроект. Дело в том, что украинским послам в скандинавских странах уже пришлось переживать неприятные минуты из-за парламентского решения, ведь там защита частной жизни и прав сексуальных меньшинств являются неотъемлемой частью политической культуры. Не одобрила законотворческий зуд на «голубую» тему и омбудсмен Виктория Лутковская. ООН назвала закон о запрете пропаганды гомосексуализма «дискриминационным», а ПАСЕ и ЕС считают этот нормативный акт неприемлемым.

По правде говоря, украинские законодатели продемонстрировали, что страдают раздвоением сознания. Декларируя на словах стремление обеспечить европейскую интеграцию Украины (об этом говорят все представленные в парламенте силы, за исключением коммунистов), они продвигают закон, больше отвечающий идеологии «нового средневековья», набирающего силу в России и на Ближнем Востоке. По большому счету, для нашей страны сегодня намного важнее пропаганда протестантской этики, на основе которой сегодня во многом развивается Европейский Союз. Редкий случай, когда можно только порадоваться за наличие двух мощных и конкурирующих между собой православных церквей – этот факт минимизирует возможность ввести ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих, которая в России в тренде.

Уже приходилось слышать мнения о том, что «антигомосексуальная» инициатива Верховной Рады стала очередной дымовой завесой, позволившей принять, к примеру, закон, разрешающий иностранцам покупать земли несельскохозяйственного назначения, или сгладить отказ законодателей продлить мораторий на продажу сельхозугодий. В любом случае украинские парламентарии нанесли мощный удар по своей репутации в глазах цивилизованного мира. Хотелось бы понимать, зачем они это делают, ведь со сменой парламентского созыва минувшие грехи не обнуляются.

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