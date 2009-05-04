Игорь Попов: «После решения КС Президент имеет право роспуска Рады»

Caнeк, 10:15

dunay, 10:16

ggeorgij, 10:19

svetarada, 10:24

Bітaлік, 10:27

Bітaлік, 10:33

Bітaлік, 10:34

Bітaлік, 10:36

Bітaлік, 10:39

svetsrada, 10:40

lys, 10:42

svin, 10:44

fox, 10:46

fox, 10:46

льoня, 10:47

льoня, 10:48

чaтep, 10:49

wolfs, 10:51

doorin, 10:52

doorin, 10:55

parka, 10:55

Kaтюшa, 10:59

Kirry, 10:59

SheFF, 11:03

Aльoнa, 11:04

Toвapиш, 11:06

Господин Попов! Крымчане в основном выступают за выборы в местные советы по мажоритарным спискам. Тогда будет видна дурь каждого. Но если бандиты сегодня управляют Крымом (Мельник, Лукашов), где гарантия, что и эти бандюки не пройдут по мажоритарке на новых выборах? И почему господин Балога поддерживает крымскую власть? Ведь она в наглую деребанит Крым. НЕ верите, приезжайте и посмотрите.Я вже кілька років підтримую повернення виборчої системи до місцевих рад до мажоритарних виборчих округів. Президент України у своїх виступах також про це говорив. Єдина гарантія того, щоб до місцевих рад не пройшли нечесні політики чи навіть бандити – це чесне проведення виборів та висока свідомість самих виборців. Я вперше чую, що Віктор Балога якось по-особливому підтримує кримську владу. Секретаріат Президента має свої повноваження, працює з усіма гілками влади як в центрі, так і в регіонах.Доброго дня. У мене є одна проблема і я за довгі роки (1985-2009) самотужки її вирішити не можу. Це – житло, вірніше, його відсутність. На квартирній черзі в м. Києві 20 років (Солом'янський р-н, працюю в державній структурі (педагогічна сфера) вже на пільговій черзі, двоє дорослих доньок (21 рік і 18-ть) проживаємо в гуртожитку, який вже переданий на баланс Солом. р-ну і має статус житлового будинку з загальними комунальними квартирами), співвласниками квартири 20 сімей!!! десь близько 48 чоловік, серед яких неповнолітні діти,це означає, що продати її не можливо для того щоб ще 20 років не чекати милості від можновладців щодо вирішення квартирного питання для своєї сім"ї, а вирішити цю проблему самотужки, думала приватизували, продамо, будемо мати копійчину хоч на перший внесок в будівництво чи кредит, а на зарплатню купить квартиру нереально, заставити в банк для отримання кредиту на житло теж не можливо (зверталась у всі банки м. Києва), жоден банк таке житло під заставу не взяв!!! Так скажіть, шановний, це все робиться навмисно, щоб навіть ті, що не хочуть бомжувати, пропивати і транжирити, все одно повинні бути нищими і приниженими? Усі мої звернення в різні інстанції повертаються до мене формальними відписками.Наскільки мені відомо, зараз іде робота над відповідними законними рішеннями щодо статусу гуртожитків. Президент отримував досить багато скарг на цю тему. І, відповідно, служба готує проекти рішень.Уважаемый Попов! Выборы можна проводить в Украине хоть каждый год. Но если не будет механизма отзыва депутатов всех уровней, все эти выборы коту под хвост. Согласны ли вы со мной? И что надо сделать людям, чтобы наш Президент, Премьер и Оппозиция работала на страну и украинцев, а не на свои семьи и себя. Пример: сколько можно получать землю Януковичу, Азарову, Балоге и другим радетелям за народ бесплатно?Світовий досвід показує, що відкликання депутатів під час періоду їх повноважень не є демократичною та прогресивною нормою. Депутат може бути позбавлений свого мандату лише за рішенням суду у разі скоєння злочину. Тому заклики до введення механізму відкликання є, на жаль, популізмом. Виборці повинні ретельно думати на виборах і не робити помилок. Якщо ж всі депутати місцевої ради або Верховної Ради не справляються зі своєю роботою, то наступає колективна відповідальність – дострокове припинення повноважень всієї Ради.Доброго дня, пане Ігоре!Ви також вважаєте, що пастор Сандей Аделаджа злочинець? Міністр МВС Юрій Луценко публічно обмовляє та приписує пастирові санкцію ст.190 КК України (шахрайство). Міністр прямо порушує Закон, оскільки в Україні діє принцип презумпції невинуватості особи, а це означає, що доки немає вироку суду, особа вважається невинуватою. Та й взагалі, як можна довести те, чого насправді немає в реальності???Я не суддя і не політикан, і тому не звинувачую людей, не володіючи достатньою інформацією та не маючи рішення суду. На жаль, все частіше окремі правоохоронці використовують свій статус для політичної боротьби. І замість того, щоб ловити злочинців, виступають у ЗМІ. На жаль, у переважній більшості випадків після подібних заяв не робиться реальних кроків з розслідування справ на покарання винних.Пане Ігоре, коли можна очікувати представлення в парламенті президентського законопроекту щодо запровадження системи відкритих списків на виборах ВР? Накресліть головні положення бачення Президентом виборчої системи за відкритими списками?Президент не нав’язує нікому конкретної моделі виборів за відкритими списками. Його позиція така: діюча виборча система з виборів депутатів ВР України не відповідає сучасним політичним реаліям та суспільним очікуванням. Мені особисто вже багато років подобається система регіональних відкритих списків. Зараз у Верховній Раді зареєстровано кілька проектів Законів про вибори за відкритими списками. Проекти Ключковського, а також Мірошниченка-Каськіва-Шевченка-Суслова. Вони пропонують обирати депутатів за відкритими регіональними списками. На жаль, всі законопроекти ще не розглянуті у профільному комітеті Верховної Ради.Маємо рішення КС щодо того, що призначення нового Уряду – це право, а не обов’язок коаліції БЮТ, НУНС та БЛ. Як оцінюєте вердикт КС, та чи має Президент право розпускати парламент після цього?У сьогоднішньому рішенні Конституційного Суду не фігурують слова "право" чи "обов’язок". Конституційний Суд України вкотре підтвердив, що і новосформована коаліція у ВРУ вносить пропозицію щодо кандидатури прем’єр-міністра України, а також кандидатури до складу Кабінету Міністрів. Коаліція, проголошена у ВРУ наприкінці минулого року, не виконала цю норму Конституції. Тому після сьогоднішнього рішення Конституційного Суду України Президент має право розпуску Верховної Ради України. Я не виключаю, що найближчим часом розпочнуться передбачені Конституцією консультації із керівництвом Верховної Ради з цього питання.На вашу думку, коли настає останній день, коли Президент має право розпускати парламент у світлі статті 90 Конституції (заборона розпускати парламент за півроку до закінчення повноважень Президента) у разі виборів 25 жовтня 2009 року та 17 січня 2010 року?Остаточне тлумачення цієї статті Конституції також може дати лише Конституційний Суд України. На мою думку, вибори Президента повинні відбутися 17 січня 2010 року. І тому ще кілька місяців Президент має повне право достроково припинити повноваження діючої ВРУ.КВУ зараз активно взявся розвивати тему відкритих списків на парламентських виборах. Складається враження, що ця структура вже працює на Секретаріат Президента. Хіба не так?КВУ уже 10 років пропагує ідею реформи виборчої системи в напрямку введення відкритих регіональних списків. За цей час керівництво Секретаріату Президента змінювалося щонайменше сім разів. Змінився і Президент.Якщо Конституційний суд не встигне до 27 червня ухвалити рішення щодо конституційності постанови про вибори 25 жовтня, чи погодиться Віктор Ющенко на цю дату?Президент України вважає своє подання до Конституційного Суду щодо дати президентських виборів невідкладним. Це зроблено саме для того, щоб прийняти відповідне рішення до 27 червня. Таким чином, Конституційний Суд зніме додаткову політичну напругу у суспільстві. Звичайно, ніхто не може тиснути на Суд, навіть в плані графіку його роботи. Проте судді також є громадянами України і повинні розуміти важливість вчасного рішення для нормалізації політичного життя країни.Як Ви можете прокоментувати останні публічні заяви Кирила Кулікова, який представляє позицію "НУ-НС". Він сказав, що діяльність Аделаджі загрожує національній безпеці України. Чим Аделаджа загрожує національній безпеці України?Я не можу коментувати заяви кожного народного депутата.Какая ваша настольная книга как активного представителя строящегося гражданского общества и как новоиспеченного украинского чиновника? В чьих словах черпаете умные мысли?Після призначення на цю посаду, один з друзів подарував мені "Государь" Маккіавеллі. Для душі зараз читаю "Переможець залишається один" Пауло Коельо.Вы – человек женатый. Как выстраиваете отношения с тещей? И кто в вашей семье главный?У мене чудові стосунки з тещею. А в моїй родині я сповідую традиційні цінності, коли чоловік є главою сім’ї, проте дружина має не менше прав, ніж чоловік.Ви не боїтеся заплямувати свою бездоганну біографію рядком «Робота в Секретаріаті Президента»? Дякую за відповідь.Я мало чого боюся в цьому житті. І це аж ніяк не такий рядок в біографії. Ця робота є цікавою. Я гордий працювати в команді професіоналів, які щодня роблять корисні для країни та її громадян речі.І ще запитання. Як ви оцінюєте останній еротичний скандал в українській літературі? Що ви чули про судову справу Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі проти письменника Олеся Ульяненка? Чи ви встигли купити заборонену його книжку Жінка його мрії?Цю книгу я не читав.Сколько чашек кофе в день вы выпиваете?Одну зранку. І якщо є важлива робота пізно ввечері, то ще одну перед цим. Увечері чашку кави інколи супроводжує келих хорошого коньяку.Зачем Виктор Ющенко идет на президентские выборы? И правда ли то, что супруга Президента, Катерина Ющенко, взялась руководить избирательной кампанией супруга? Катерина Ющенко против Юлии Тимошенко? На чьей стороне вы будете болеть?Віктор Ющенко прийняв своє особисте рішення щодо участі у виборах. Він вважає, що його цінності та його програма повинні мати продовження в Україні. За час роботи з Президентом я не помітив такого значного втручання першої леді у професійну діяльність Віктора Андрійовича.Скажіть, ви також є великим колекціонером артефактів трипільської доби, як ваш патрон? Як ви вважаєте, чи варто переплачувати за «білі» реліквії, коли в декілька разів дешевше можна придбати результат копання чорних археологів? Ваша оцінка захоплення Трипіллям чинних можновладців в країні?На жаль, я нічого не тямлю в археології та в цих черепках.Вы ходили посмотреть «Тараса Бульбу» в коварном исполнении хохляцкого режиссера с московской пропиской? К стати, услышал, что народ стал кликать это произведение «искусства» Тарас Картофель.Я дивився цей фільм. З художньої точки зору, як на мене, він програє багатьом іншим епічним картинам. Ми ще раз побачили системну роботу російської держави в галузі пропаганди культурних та історичних цінностей. І замість того, щоб критикувати чужу політику, ми повинні активніше здійснювати свою.Какие мужские журналы вы читаете, и что в них вам нравится более всего? Спасибо."Foreign Affairs" – звідти я отримую інформацію про глобальні світові тенденції і намагаюся впливати на українську політику, виходячи з цього.И еще. Согласны ли вы с мнением одного известного человека, музыканта Тома Уэйтса, что наш мир – просран, мы – просто макаки, у которых есть деньги и оружие, мы не отличаем достаток от избытка и богатство от счастья? Как вы оцениваете украинское общество в контексте тенденций мирового развития? Как в известной песенке: где у Сирка голова, а где у него – с…ка?Останні кілька десятиліть світ зробив занадто велику ставку на споживацтво. І зараз всі потрапили під удар світової кризи. Україна не є виключенням. І викликом для нас є швидкість та спосіб реагування на цю кризу. Маятник світового розвитку повертається до традиціоналізму, консерватизму та навіть ізоляціонізму. На жаль, деякі наші політики продовжують пропагувати вільний ринок без обмежень та підвищення рівня споживання. Це може лише посилити негативний ефект кризи в Україні.Як довго ви можете прожити без телевізора?Два тижні.Игорь, скажите пожалуйста, когда вы ходите в душ – после работы перед сном или сутра перед встречей с шефом?Вибачте за інтимні подробиці, але при роботі в бойовому темпі спина в милі буває занадто часто. І душ доводиться приймати по кілька разів на день.Доброе утро, скажите пожалуйста, когда проект Конституции Президента Виктора Ющенко был отправлен на анализ Венецианкой комиссии и когда вы ожидаете результатов этого анализа?Пару тижнів тому ми відправили проект Конституції Ющенка до Венеціанської комісії. Я думаю, що в травні або червні ми отримаємо відповідь.Уважаемый госчиновник! Вам больше нравится культура Израиля или Ирана? Как человек рациональный, представляющий страну, вы больше предпочитаете работать с персами или с евреями? В каком направлении? И почему? Вы тоже считаете, как одноликие политики в студии одноликого ведущего одноликого политшоу, что украинцы склонны к ксенофобии и в обществе рьяно разгуливает неофашистские настроения? Спасибо за ответ.Культури обох цих народів є дуже древніми та багатими. Вони зараз популярні не лише в цих країнах. І тому ми повинні вивчати та працювати і з тими, і з іншими. Рівень ксенофобії та підтримки фашистських ідей в Україні завжди був одним із найнижчих у світі. Зараз, на жаль, деякі політики "в темну" розігрують цю карту для того, щоб мати свої "керовані конфлікти" під час активної фази виборчої кампанії. Я впевнений, що такі маніпуляції на масову свідомість не вплинуть, а діяльність провокаторів буде зупинена правоохоронними органами.Смотрели ли вы уже работы Демиана Херста у Пинчука? Какое из призведений современного искусства, как говорят современные критики современного искусства, вам понравилось? Как, по вашему мнению, эти работы Херста стоят тех денег, которые за них платят? Или это все же мыльный пузырь?Я віддаю перевагу класичному мистецтву. І тому не буду оцінювати те, на чому не розуміюсь.1. Яке місце вам пообіцяли в списку і в якому? 2. Чому не запрацювала Громадянська позиція, де ви є у Правлінні?1. У жоден список мене поки не кликали. Є чутки, що одна політична сила занесла мене в список особистих ворогів.2. Я входив до складу Правління "Громадянської позиції" за посадою як її виконавчий директор. Перед переходом до Секретаріату Президента я склав свої повноваження виконавчого директора і, відповідно, вийшов зі складу Правління ВГУ "Громадянська позиція". Зараз ця організація продовжує активно працювати над своїми програмами.