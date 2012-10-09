Владимир Фесенко: многие хотят оставить Тимошенко в тюрьме навсегда

На сайте «Главред» состоялся чат с председателем правления Центра прикладних политических исследований «Пента», кандидатом философских наук, доцентом политологии Владимиром Фесенко. Общаясь с читателями, он рассказал о протестных настроениях в украинском обществе, главных нарушениях в ходе избирательной кампании, и как наказываются провинившиеся кандидаты за это, каким будет расклад политических сил в Верховной Раде после выборов, почему писатели и артисты стремятся в политику, а также что больше всего рассмешило его в предвыборной гонке.

Представляем стенограмму чата с Владимиром Фесенко.

more: Почему никто из ведущих политологов Вашего уровня, не объясняет вопрос: почему в Украине такое количество пенсионеров? Во времена СССР многие зарабатывали хорошие деньги на севере, а «доживать» перебирались к нам на юг. Потолочная пенсия в то время была 132 рубля (я не считаю персональные пенсии областного, республиканского и союзного уровня). Когда объявили независимость, все остались, где были, только это легло сегодня тяжким бременем на наш Пенсионный фонд.

Владимир Фесенко: Это лишь одна из проблем, усугубляющих пенсионный вопрос в Украине, но не единственная и далеко не главная. И у нас, и в России, и в Европе происходит старение населения и падение рождаемости, меняется структура населения в пользу старших возрастных групп. Кроме того, в новых демографических условиях перестает эффективно работать солидарная пенсионная система. Я уж не говорю о теневой экономике и уклонении от налогов, а соответственно и от уплаты взносов в Пенсионный фонд. Идеального решения этой проблемы просто не существует. Даже разрекламированный чилийский сценарий пенсионной реформы имеет свои издержки. Поэтому не только у нас, но и в большинстве других стран мира, в том числе развитых, думают над тем, как решать проблему социального обеспечения пенсионеров, и какой должна быть эффективная пенсионная реформа.

kenrol: Ваши первые шаги (указы) на посту президента? (Предположим, так случилось бы.) Спасибо.

Владимир Фесенко: Не собираюсь баллотироваться в президенты, и даже в депутаты. Игра в «первые указы» сугубо виртуальна. Гораздо важнее для президента знать, кого он назначит на ключевые посты в государстве, какой будет стратегия и тактика борьбы с коррупцией, какой будет последовательность системных реформ.

vasyld: Один із ваших колег, добре відомий політолог, недавно сказав, що ще кілька років – Україні кінець. Ну, я би так не драматизував, але без соціального вибуху не обійдеться за одної умови. І, така умова настане, коли українська «косоока» та «криворука» маріонеткова Феміда, допуститься помилки. Народ бурлить, це очевидно, бо майже 80% виборців готові скористатися своїм правом голосу. А ще – явно виросла злочинність. Ви теж так вважаєте?

Владимир Фесенко: Вибух можливий, але не в наслідок рішень нашої Феміди. Згадайте, на рішення по Тимошенко суспільство майже не відреагувало. На які тоді рішення воно буде реагувати, особливо враховуючи той факт, що 80% українців взагалі не стикаються з роботою судів. Що може спровокувати вибух? Або різке загострення соціально-економічної ситуації, або новий драматичний конфлікт на наступних президентських виборах.

montreal: Почему Запад не спешит взять Украину в свою сферу влияния?! Ведь Россия, которая держит страну в медвежьих объятиях, очень слаба, и Запад ее за уши вытягивает, чтоб не утратила статус экономического придатка... Или возможные успехи Украины – смертельны для России?

Владимир Фесенко: Проблема не в этом. Мы зависли между сферами влияния Запада и России, оказались в своеобразной «серой зоне». На нас влияют, просто по-разному, и Запад, и Россия. И для Запада, и для России мы – экономическая полупериферия. Для Запада даже просто периферия. И мы должны думать о том, как выбраться из этой периферии. С внешнеэкономической точки зрения для нас важна открытость и в отношениях с ЕС, и в отношениях с ТС. А политически и цивилизационно – для нас более перспективен путь на Запад, конечно же, при сохранении нашей культурной специфики.

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Лида: Здравствуйте. Скажите, Кличко контролируется ПР, или он самостоятельный политик? И что с поправками к языковому закону Кравчука-Богатырёвой? Или отправили в мусор, назначив «языковедом» Азарова? И что будет, если Запад признает выборы частично свободными? Янукович начнёт шантажировать всех вступлением в ТС? Спасибо.

Владимир Фесенко: Кличко, на мой взгляд, достаточно самостоятельный политик, но ему еще придется учиться политике и противостоять влиянию и манипуляциям с самых разных сторон, в том числе и после выборов.

Поправки к «языковому закону», скорее всего, будут рассматривать уже после выборов. Но пока, мне кажется, у власти нет согласованной позиции в этом вопросе.

Действительно, Запад может признать нынешние выборы лишь частично свободными. И это сохранит нынешнюю ситуацию зависания, полукризиса в отношениях между Западом и Украиной. Это будет зависеть от дальнейшего развития внутриполитической ситуации в Украине.

Тема вступления Украины в ТС не является эффективным инструментом шантажа Запада. В Европе многие политики на эту тему реагируют либо индифферентно, либо умеренно критично по принципу – «решите, наконец, куда вы хотите – в ЕС или ТС». Так что нам надо определяться, а не шантажировать.

студент: Шановний пан Фесенко! Скажіть, будь ласка, оці всі ющенки, хмари, кендзьори, таємні агенти КГБ-ПР, вони в 2009-2010 роках оголосили війну разом з їхніми побратимами з ПР проти Тимошенко. Так, Янукрвич прислухався до них, і посадив Юлю у в’язницю. Але де опинилась Україна після їхніх зрадницьких дій? Скажіть, чи є у їхніх діях склад злочину проти української нації?

Владимир Фесенко: Про «агентів» – не до мене. Краще до інших інстанцій.

shahmatist09: Чому жодна влада не зменшила собі зарплату до рівня мінімальної. не відмовилася від приватизації державних квартир і дач, автомобілів, пільг? Чому ні при Кучмі, ні при Ющенку і, тим більше, за Януковича ніхто не займається цим серйозно? Не на рівні розмов перед виборами, а по-справжньому? Взагалі ненормально, коли депутат-мільйонер безоплатно отримує від держави машину, квартиру і т.п. Та й взагалі, пільг у нас – не на один бюджет. Це нормально?

Владимир Фесенко: Жодна влада в світі не має зарплатні на рівні мінімальної. Якщо хтось про це й каже, то це відверта омана. Проте проблему пільг і бюджетної відповідальності треба всерйоз вирішувати. Але про це вже зараз виборці мають запитувати у кандидатів у депутати.

shahmatist09: Украина уже создала свой «ЕС» в 1997 году, он называется ГУАМ. Это – организация за демократию и экономическое развитие в составе Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Это объединение почти не работает. Почему Украина не смогла выполнить в нём роль регионального лидера?

Владимир Фесенко: ГУАМ никогда не был «маленьким ЕС» – скорее, это была попытка создать мини-СНГ с определенными геополитическими и геоэкономическими целями. Мы не смогли стать региональными лидерами, потому что для этого не хватило нашего экономического и политического потенциала и последовательности во внешней политике.

shahmatist09: Возможен ли в будущем вариант, что Приднестровье войдет в состав Украины?

Владимир Фесенко: Даже в среднесрочной перспективе такой вариант вряд ли возможен. Всерьез его не рассматривают ни у нас, ни в Приднестровье.

полковник: Французы говорят о смене президентов, что у них «возбужденное бессилие» (Н.Саркози) сменилось на «мягкую импотенцию» (Ф.Олланд). Как не крути, все равно это бессилие. А у нас?

Владимир Фесенко: Подозреваю, что в нашей политике присутствует весь спектр проявлений этой болезни от «возбужденного бессилия» до «мягкой импотенции». Да еще и с национальными особенностями.

полуостров: В Крыму с передвыборной дистанции сошел один из фаворитов партии власти по мажоритарке Александр Баталин, написав заявление по собственному желанию. Местные политобозреватели говорят, что он сошел по болезни. Мне думается, что причины в другом. Просто его конкурент и наиболее вероятный кандидат в депутаты Лев Миримский был парламентарием восемь лет, и он – более опытный политик. Как вам видится ситуация из Киева?

Владимир Фесенко: С предвыборной дистанции сейчас сходят кандидаты не только в Крыму. Основная причина – фавориты расчищают электоральное поле и договариваются с некоторыми потенциальными конкурентами. В ряде случаев из предвыборной гонки убирают технических кандидатов. Ситуацию по конкретному округу комментировать не могу, поскольку недостаточно с ней знаком.

афганец: В Украине под выборы решили объединится афганцы и создали свою партию. Потом они стали сателлитами «УДАРа» Кличко. В проходную часть списка «УДАРа» попали одиозные политики типа Куницына, Наливайченко и т.д. На полуострове Куницын не пользуется среди избирателей популярностью, такой себе «колобок» – мотался от партии к партии, наконец-то пристал. Зачем Клычко такие непопулярные и одиозные личности и скандалисты? (Какую бы должность Куницын не занимал, везде у него были скандалы – с Пустовойтенко, с Грачем, с Саратовым, в СК Таврия).

Владимир Фесенко: Мне кажется, перед этими выборами афганцы толком не разобрались даже между собой.

Что касается Куницына, то я не столь критичен в оценке его деятельности и политической позиции. На посту премьер-министра Крыма в свое время он сделал немало хорошего для Крыма и крымчан. А партийную принадлежность в свое время менял даже Черчилль.

RayaOdessa: Доброго дня, пане Володимире. Чи слід зосередитися на вступі України до Євросоюзу для розширення бази попиту на вітчизняні товари, отримання інвестицій для модернізації економіки, і щоб поставити акценти на розвитку малого та середнього бізнесу, посиленні конкуренції та демонополізації економіки? І які зміни у Податковому кодексі можуть цьому посприяти? Яка політична сила, на Вашу думку, має у своїй програмі такі цілі? Дякую за відповідь.

Владимир Фесенко: Вступ України до Євросоюзу на сьогодні не є проблемою безпосередньої перспективи. Варто зосередитися на тому, щоб створити необхідні передумови для підписання нової угоди з ЄС про ЗВТ. Крім того, нам потрібні реальні структурні реформи в економіці і соціальній сфері.

Щодо податкової реформи, то потрібне спрощення податкової системи та створення сучасної ефективної прозорої системи податкового адміністрування. На жаль, у передвиборчих програмах майже не торкаються цієї проблематики.

крафт: Депутат Верховного Совета Украины Василий Киселев за введение уголовной ответственности за клевету. При этом в свое время он столько наговорил этой самой клеветы в адрес своих оппонентов депутатов ВР Крыма – Миримского, Мельника, Куницына и других. Да и в отношении Януковича столько наговорил во время президентской кампании гадости… Что это – двойная мораль или и вашим, и нашим?

Владимир Фесенко: Какая политика без двойной морали? А если к этому добавить и очень широкое толкование клеветы, то будет полный капец. Позитив может быть в одном – политики могут пересажать друг друга, если только отменят депутатскую неприкосновенность. Но, подозреваю, что вначале начнут сажать журналистов, потом политологов и экономистов и т.д. Поэтому давайте воздержимся от уголовной ответственности за клевету. Пусть эту ответственность лучше применяют за реальную коррупцию.

sidr: Пане Володимире, назвіть основні, на вашу думку, порушення передвиборчої кампанії? Чи вдаться нашим кандидатам креативити та вигадувати якісь нові «методи», аби сподобатися виборцям та перемогти будь-якою ціною?

Владимир Фесенко: Головне порушення – прямий і опосередкований підкуп виборців. А в формах цього порушення і креативлять окремі кандидати.

sidr: Що вас найбільше розсмішило під час цієї виборчої кампанії?

Владимир Фесенко: По-перше, Ляшко. По-друге, іронічно-саркастичне реагування інтернет-аудиторії на перебіг виборчої кампанії. Вже зараз можна випускати цілу книжку юмористичної інформації на тему виборів з інтернету.

journ_: Покоментуйте, будь ласка, ситуацію, що склалалася у відносинах Сирії і Туреччини. До яких масштабів може загостритися цей конфлікт?

Владимир Фесенко: Головна проблема – в масштабах і в гостроті громадянської війни в Сирії. Протистояння Туреччини і сирійської влади – це лише додаткова проблема, яка посилює напругу в регіоні. На жаль, в Сирії склалася майже патова ситуація, і світова спільнота не має консенсусного рішення по реагуванню на сирійську кризу. В рамках цього конфлікту Туреччина хоче посилити свій вплив у регіоні, але навряд чи Анкара зацікавлена в прямій участі в сирійському конфлікті.

journ_: В разі перемоги на виборах опозиційних сил, які найбільш істотні зміни Ви прогнозуєте в країні? І навпаки, чого слід чекати, якщо переможе ПР? Стабільного продовження «покращення»?

Владимир Фесенко: Опозиція може перемогти на виборах (разом), якщо по партійних списках всі опозиційні сили наберуть не менше двох третин голосів, а по мажоритарних округах візьмуть не менше третини мандатів. Зараз це суто теоретична можливість. Завдання мінімум – отримати блокуючий пакет, не менш третини депутатських мандатів, а, враховуючи проблему потенційних «тушок», не менш 170 мандатів. Це цілком реально. Головне – відновити хоча б відносну самостійність Верховної Ради, щоб не було монополізації влади в одних руках.

ПР, як вже я відзначав, може отримати більшість разом із потенційними союзниками. Тоді нічого принципово не зміниться, оскільки ключові рішення будуть ухвалювати в Адміністрації Президента й Уряді. Але через певний час може виникнути проблема формування конституційної більшості, і навколо цього може розгорнутися гостра політична боротьба. Зараз такої більшості у ПР не буде.

journ_: Як Ви оцінюєте протестні настрої в українському суспільстві? Інколи його порівнюють з пружиною, що стискається... Чи далеко до тієї межі, коли далі вже цій «пружині» стискатися не буде куди, й вона «вистрілить»?

Владимир Фесенко: Протестні настрої в українському суспільстві існують, особливо з соціально-економічних питань. Але в поточному році рівень соціальної напруги значно менший, ніж у 2011 році, коли було багато непопулярних рішень і конкретних приводів для протестів. Вибори значною мірою зняли соціальну напругу. Виборців підгодовують по мірі можливостей і держава (в інтересах правлячої партії), і особливо кандидати-мажоритарники. Але наступний рік знову буде складним. Є ризик нової хвилі економічної кризи. Неминучими представляються заходи бюджетної економії. Можливою є нова хвиля підвищення комунальних тарифів. А відповідно буде нове зростання соціальної напруги. Проте треба пам’ятати, що люди в першу чергу не задоволені соціально-економічними проблемами і набагато менш критично реагують на політичні та гуманітарні проблеми.

Serega: Здравствуйте, уважаемый Владимир Фесенко. У меня несколько серьёзных политических вопросов.

1. Как Вы считаете, почему в Украине до сих пор народ не сбросил со своей шее гнёт капитализма? И возможна ли революция сегодня? Чего не хватает для осуществления революции?

2. С каждым годом увеличивается внешний долг нашей страны. Какой путь есть, чтобы отдать его сразу, и что надо сделать?

3. Как Вы считаете, жизнь очень лёгкая, или она очень тяжёлая для народа?

4. Есть ли знакомые вам похожие примеры сегодня в других странах, чтобы можно было проводить параллели с нашей страной, или нет? Есть ли такие примеры в прошлом?

5. Считаете ли Вы справедливой для народа рыночную экономику?

6. Какая Ваша любимая книга?

7. Чтобы Вы сказали о таком избирателе, как я, которому более всего нравятся две партии: КПУ и «Свобода».

Владимир Фесенко: 1. Гнет капитализма не сбросили потому, что приспособились к нему, и большинство населения не хочет возвращаться (по разным причинам) к тому социализму, который у нас был. Революция если и будет, то буржуазно-демократическая. А чего для нее не хватает? – См. ленинское определение «революционной ситуации». Не хватает, в первую очередь, революционной активности масс.

2. Весь внешний долг отдать сразу мы не в состоянии. Да и делать этого не нужно. Но надо постепенно отказываться от «жизни в долг».

3. Для большинства народа жизнь достаточно тяжела, но все-таки несколько легче, чем в 90-е годы.

4. Прямых аналогий нет. Сейчас даже постсоветские страны развиваются очень по-разному.

5. Считаю справедливой социально-рыночную экономику.

6. Какой-то одной любимой книги нет. Наверное, самая любимая книга ждет меня впереди.

7. Стоит задуматься над тем фактом, когда одновременно нравятся партии с прямо противоположной идеологической позицией. Диагноз ставить Вам. Я воздержусь.

джед_753: Какие наказания в действительности несут те кандидаты в депутаты, которые нарушали избирательное законодательство, и факт этот доказан? Почему они не лишаются права и дальше участвовать в избирательной гонке?

Владимир Фесенко: Никаких существенных наказаний, кроме предупреждений, избирательное законодательство не предусматривает. В отличие от местных выборов, сейчас нельзя лишать статуса кандидата в депутаты за те или иные нарушения. И это правильно, иначе многих оппозиционных и полуоппозиционных кандидатов сняли бы с избирательной гонки. Наказывать, в том числе и в рамках Уголовного кодекса, надо тех людей, которые совершают прямые преступления, в том числе подкуп избирателей. К сожалению, этого не делают. Хотя правовые возможности для таких действий имеются. Именно подкуп избирателей становится главной проблемой, которая подрывает саму суть избирательного процесса и развращает избирателей. И если эту проблему не решить, в том числе наказывая исполнителей такого подкупа, мы потеряем выборы как демократическую процедуру.

линдсей: По вашему мнению, какая дальнейшая судьба ждет закон о клевете?

Владимир Фесенко: К этой теме еще могут вернуться, но, возможно, в более мягкой форме.

1234: Який розклад політичних сил у парламенті ви прогнозуєте за підсумками виборів?

Владимир Фесенко: Близько 200 депутатських мандатів отримає Партія регіонів, переважно в мажоритарних округах. Три опозиційні сили – «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» – можуть отримати 160-180 депутатських мандатів, дві третини з них – по партійних списках. Комуністи матимуть близько 30 депутатських мандатів. Якщо подолає виборчий бар’єр Партія Наталії Королевської, то вони матимуть близько 15 депутатських мандатів. Від 50 до 70-80 мандатів можуть отримати депутати-самовисуванці, а також представники малорейтингових партій. За рахунок союзу з мажоритарниками і, можливо, з комуністами Партія регіонів сформує провладну більшість, але ця більшість буде менш стійкою і стабільною, ніж нинішня.

грит: В Украине здравоохранение, образование переживает системный кризис. У нас есть медицина и образование для элиты и для остальных украинцев. В том числе в этих сферах жизни страшнейшая коррупция. Извечный вопрос – что делать?

Владимир Фесенко: Самой простой и короткий ответ на Ваш вопрос: модернизация и системное реформирование этих отраслей. Без этого человеческий, гуманитарный потенциал нашей страны будет дряхлеть, а параллельно мы будем откатываться на задворки современного мира. А вот какой должна быть реформа медицины и образования – это предмет отдельной дискуссии специалистов в этих областях.

доля: Зачем в политику идут политические старцы – Дейч, Звягильский, Джемилев и другие?

Владимир Фесенко: В идеале состав парламента должен отражать общество, в том числе и в возрастном измерении. В нем должны быть не только молодые политики и опытные политические бойцы среднего возраста, но и ветераны в статусе политических патриархов. И если, несмотря на солидный возраст, политик сохраняет трезвый и острый ум, имеет большой общественный авторитет, то почему бы ему не быть депутатом. Дело не в возрасте, а в политической энергии и общественном уважении. В конечном итоге выбор должны делать избиратели.

cnegjh: Оснащение украинской армии современным вооружением и техникой желает быть лучшим, государство, все знают, фактически не тратит на это средства. Скоро ВС Украины превратятся в «партизанский отряд». Численность же МВД превышает все допустимые нормы. Мы что, построили полицейское государство? Вот-вот может начаться военный конфликт Турции и Сирии… Турция – наш сосед. И Украина может быть втянута в локальные конфликты. Мы что, ответим полицейскими дубинками и солдатами и офицерами, не умеющими воевать?

Владимир Фесенко: Для Украины, слава Богу, пока нет прямых военных угроз. Но уважающая себя страна должна иметь сильную и современную армию. ВС нуждаются в серьезной реформе и модернизации своего потенциала. Что касается МВД, то это ведомство действительно чрезмерно раздуто и опять-таки нуждается в реформировании и в усилении гражданского контроля над его деятельностью. Последнее крайне необходимо для того, чтобы избежать тенденции превращения в полицейское государство.

Вопрос_: Что думаете по поводу «стремления» в политику писателей, артистов, певцов и т.д.? Нужны ли они в ВР? На кого из писателей, кто стал кандидатом в депутаты на этих выборах, вы возлагаете надежды?

Владимир Фесенко: К этому «стремлению» я отношусь спокойно и нормально. Кто-то искренне хочет в политику, кто-то хочет попробовать себя в новом амплуа после завершения футбольной карьеры, а кого-то приглашают в список для того, чтобы использовать его популярность в пропагандистской кампании. Только опыт работы этих людей в парламенте даст им самим ответ на вопрос – нужно ли было идти в депутаты. Напомню показательный пример: Вакарчук-младший при всем его интересе к политике не нашел себя в парламенте. А многие украинские писатели, пришедшие в политику на волне перестройки, так в ней и остались, но потеряли значительную часть своего творческого потенциала. Поэтому общего рецепта нет. Есть такие позитивные примеры, как Вацлав Гавел, но есть и много откровенных неудач.

Персональных надежд ни на кого не возлагаю, но с интересом буду следить за многими творческими персонами в новой Верховной Раде.

Simeon: Владимир, когда, по вашим оценкам, выпустят Тимошенко и Луценко? Случится ли это сразу после выборов?

Владимир Фесенко: Точного ответа на этот вопрос, наверное, нет даже у Януковича.

Что касается Тимошенко, то у меня большие сомнения, что она выйдет на свободу в ближайшей перспективе. Во всяком случае, не раньше президентских выборов. Но в нынешней власти есть немало людей, которые хотят оставить ее в тюрьме навсегда. Свобода Тимошенко решающим образом будет зависеть от дальнейшего развития политической ситуации в стране.

Луценко может выйти на свободу даже до президентских выборов. Возможно, с помощью его освобождения захотят показать некую политико-правовую либерализацию. Либо это станет реакцией на решение Европейского суда по правам человека.

Роман: Уважаемый Владимир, скажите, зачем нужны политологи, какова их роль, кто режиссер в исполнении их ролей? Мое железобетонное мнение, что политологи нужны для манипуляций общественным мнением, особенно если им дают эфир в знаковые для общества периоды. Наблюдая за Вами, не могу не сделать вывод: после прихода нынешних Вы очень заметно поменяли акценты в своих анализах с относительно нейтральной и относительно объективной на междустрочно-провластные. Особенно после того, как Кость Бондаренко совершенно скатился до непристойности, а Вы пошли на повышение, на его место. Вы что, думаете, люди этого не увидели? Не бывает стыдно за это? Вы ведь не на лавочке с бабками темы мусолите, а с умным видом обманываете людей, а ведущие программ Вас презентуют как знатока.

Владимир Фесенко: В большинстве случаев я стараюсь придерживаться нейтралитета по отношению к конкурирующим между собой партиям. Хотя, естественно, у меня есть симпатии и антипатии к определенным партиям, и на выборах я всегда за кого-то голосую. Но при этом не информирую об этом каждого встречного, чтобы не влиять на поведение избирателей. В этом и проявляется хотя бы формальная нейтральность моей позиции. Я также стараюсь не участвовать в работе предвыборных партийных штабов, чтобы не зависеть от них в своей деятельности. Если я и сотрудничаю с той или иной партией, то сохраняю право на свою точку зрения в публичной сфере.

Что касается Костя Бондаренко, то Вы, видимо, имели в виду мой полугодичный опыт работы в Институте Горшенина. Это никоим образом не было повышением – скорее, обоюдным экспериментом. Эксперимент закончился разрывом сотрудничества и к этой организации я не имею никакого отношения уже почти два года.

Политологи бывают разные. Одни преподают в университетах. Я, например, преподавал политологию и социологию почти 20 лет. Другие работают в практической сфере. Последние 10 лет я зарабатываю на хлеб практической работой в сфере политической аналитики. Вы, видимо, имеете в виду политологов, выступающих в роли политических экспертов. В этом качестве к политологам обращаются журналисты не только в Украине или России, но и в других странах мира. Это общая практика политической журналистики. Другое дело, что иногда политические комментарии используются в манипуляционных целях. Увы, но при этом жертвами могут стать не только читатели или зрители, но и сами политологи. Я, например, неоднократно сталкивался с тем, что мои слова перевирали, цензурировали, перекраивали их смысл. И с этим тоже приходится бороться. Объективность – это, в конечном счете, твоя личная позиция. Абсолютной объективности быть не может. Важно сохранять экспертную позицию, то есть комментировать существо проблемы, а не пропагандировать ту или иную партийную позицию.

Robot: Пане Володимире, якщо не секрет, то хотілося б дізнатися, скільки Вам платять у «Батьківщині» за лобіювання її політичніх інтересів та обливання брудом опонентів? З Вами валютою чи якось інакше розраховуються? Дякую за відповідь.

Владимир Фесенко: Хтось мене звинувачує, що я працюю на «Батьківщину», хтось каже, що працюю на ПР. З деяких моїх сьогоднішніх відповідей можуть запідозріти симпатії до «УДАРу» і т.д. І це добре, коли є різні підозри. Це означає, що мені вдається зберігати хоча б відносну нейтральність. Для мене головне не підозри в симпатіях до партій чи окремих лідерів, а потреба мати власну точку зору на актуальні політичні проблеми.