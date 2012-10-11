После приговора Тимошенко: самые яркие кадры за год

11 октября 2012 года исполнился год со дня вынесения приговора по "газовому" делу Юлии Тимошенко. Напомним, экс-премьер осуждена на 7 лет заключения и штраф в полтора миллиарда гривен.

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"Главред" предлагает вспомнить, что произошло с Юлией Тимошенко за прошедший год:



Накануне приговора Тимошенко: каждое заседание сопровождалось масштабными акциями



Судебный процесс сопровождался повышенными мерами безопасности



Судья по "газовому делу" Тимошенко круглосуточно охранялся специальным подразделением



В ходе процесса Юлия Тимошенко сделала множество громких заявлений

Накануне Нового года Тимошенко перевели в Качановскую колонию



Тимошенко демонстрирует синяки, которые якобы появились во время избиения тюремщиками



Здание ЦКБ №5 в Харькове



Встреча Юлии Тимошенко и президента Литвы

фото: EPA / UPG, Владислав Мусиенко, Вера Пидгайна / Главред, tymoshenko.ua, president.lt

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