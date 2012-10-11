Выборы-2012: самые интересные рекорды

Самая большая тусовка. Нынешние парламентские выборы стали наиболее массовыми в новейшей истории Украины. За депутатские мандаты сражаются свыше 5 тысяч кандидатов, более 3 тысяч из них куют победу в мажоритарных округах. 22 партии выдвинули кандидатов по общенациональному округу, еще 60 заявили о своем существовании точечным присутствием выдвиженцев в регионах. Нынешняя массовость во многом обусловлена технической составляющей – малоизвестные партии и многочисленные друзья и родственники кандидатов с легкой руки законодателей получили право формировать избирательные комиссии на равных с реальными претендентами. Выполнившие свою миссию «попутчики» в таком же массовом порядке уже начали сходить с дистанции – от статуса кандидатов на данный момент добровольно отказались почти две сотни человек. Если оппозиционеры выполнят заявленное намерение провести ревизию в своих рядах и снять с регистрации более слабых, будет поставлен еще один рекорд – по жесткости партийной дисциплины.

Самые щедрые кандидаты. Возвращение мажоритарной составляющей обернулось манной небесной для жителей всех без исключения регионов. Щедрость кандидатов и без того резко возрастает перед выборами, а отсутствие действенного наказания за подкуп стало для них дополнительным стимулом. По данным «Опоры», подкуп избирателей занял почетное второе место в списке нарушений. От изобилия предлагаемых будущими депутатами товаров и услуг многие украинцы уже запутались в фамилиях благодетелей, и в кабинке для голосования вполне могут выбрать не того, кто предложил самую вкусную «гречку». На рекламе участники избирательной гонке тоже не экономят. По оценкам специалистов, за месяц до дня голосования общий медиабюджет восьми активно рекламирующихся на национальном уровне партий превысил 500 миллионов гривен. Нынешняя кампания по всем параметрам имеет шансы стать самой дорогой.

Самые открытые выборы. Впервые процесс волеизъявления граждан можно будет наблюдать в режиме реального времени. И, скорее всего, этот первый блин будет комом. Большинство экспертов скептически оценивает способность веб-камер на избирательных участках исключить фальсификации, да и с техническим обеспечением онлайн-трансляции в отдаленных регионах будут проблемы. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что неохваченных сетью интернета участков будут сотни, если не тысячи. Правда, в таких местах веб-камеры будут работать в режиме записи. Записывать будут и процесс подсчета голосов. Вот только за качество снятого материала, равно как и за его сохранность вряд ли кто-то поручится. Да и техника грубого обращения не терпит, и сколько единиц видеооборудования будет «случайно» выведено из строя неустановленными лицами или темпераментными избирателями, можно лишь гадать.

Самые зоркие наблюдатели. По разным прогнозам, численность международных наблюдателей на парламентских выборах составит от 3 до 5 тысяч, что не является рекордом. В 2004 году за демократичностью избрания президента следили около 13 тысяч иностранцев. Однако таких придирчивых оценщиков чистоты избирательных процедур, как сейчас, еще не было. Большинство из собирающихся приехать на выборы наблюдателей заранее настроены скептически, что является заслугой представителей оппозиции, энергично разъяснявшей за рубежом особенности украинской демократии в целом и тонкости проведения выборов в частности. Да и призывы заключенной №1 признать выборы нелегитимными задолго до 28 октября формируют негативный фон. Неудивительно, что отдельные западные наблюдатели уже ставят Украину по уровню демократического развития позади России. Впрочем, большинство проверяющих предпочитает все же дождаться результатов главного теста – самих выборов.

Самая загруженная Фемида. На нынешних выборах спрос на юристов значительно вырос. В мажоритарных округах, где зачастую сражаются за мандат несколько сильных кандидатов, судебные войны стали неотъемлемой частью избирательного процесса. И не исключено, что в определении фамилии депутата от округа последнее слово будет за служителями Фемиды. Стоит отметить, что к решению выборных споров судьи подходят очень осторожно. К примеру, результаты жеребьевки по формированию участковых избиркомов пытались оспорить в судебном порядке в более сорока округах, но вердикт в пользу истца был вынесен лишь в одном случае – в 89-м округе Ивано-Франковской области суд обязал окружком провести повторную жеребьевку. Да и вину кандидатов в нарушении правил ведения агитации суды признают не часто: предупреждения получили лишь с десяток претендентов и одна партия – Радикальная партия Олега Ляшко, глава которой штурмует округ в Черниговской области в одиночку.

Самые трудолюбивые уходящие депутаты. Три четверти действующих депутатов баллотируются вновь, поэтому их решение работать в зале под куполом в оставшиеся до выборов время лишь дважды в месяц вполне логично. Тем более что в день заседаний народные избранники демонстрируют невиданное ранее усердие – засиживаются допоздна и принимают по полсотни законов. Впрочем, таким показательным трудолюбием на финише полномочий депутатам вряд ли удастся изменить негативное отношение к Верховной Раде 75% сограждан. Странно, что на отрицательных эмоциях украинцев решили сыграть лишь коммунисты, лидер которых Петр Симоненко недавно пообещал в случае получения большинства в парламенте превратить законотворчество в работу на общественных началах и собирать депутатов лишь на 4 недели в году, что сэкономит значительное количество бюджетных средств.

Самые запасливые оппозиционеры. Объединившиеся под флагами «Батькивщины» демонстрируют полную готовность поменяться с властью местами и написали уже 80 законопроектов для первоочередного принятия. Вот только ознакомиться с их текстами интересующиеся не могут, по крайней мере, на партийном сайте их нет. Похоже, оценивать действенность и справедливость инициатив оппонентов власти избирателям придется исключительно по рассказам оппозиционеров-златоустов. Регионалы в оглашении своих законотворческих планов гораздо скромнее – сразу после выборов обещают принять бюджет-2013, причем без депутатских «хотелок». Впрочем, проект и этого документа пока никто не видел, и вряд ли он будет обнародован до 28 октября.

Самая предусмотрительная власть. В борьбе за чистоту и демократичность выборов представители действующей власти дали несколько предупредительных залпов, алогичных и заведомо ошибочных. Непонятно, зачем понадобилось стрелять по члену ЦИК Андрею Магере, ведь большинство в Центризбиркоме не на стороне оппозиции? Да и необходимость принятия законопроекта об усилении ответственности за клевету, негативно настроившего журналистскую братию и вызвавшего недоумение на Западе, оставляет много вопросов. То ли действующий центр управления допускает сбои, то ли проводит замеры уровня чувствительности сограждан на отдельные раздражители.