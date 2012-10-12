Тотальная биометризация: сколько заплатим за новые паспорта

Президент Виктор Янукович уже сказал, что готов подписать закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус», принятый парламентом во втором чтении 2 октября сего года. И аргументировал свое намерение журналистам: мол, внедрение таковых – одно из обязательств Украины перед Евросоюзом, взятых на себя во время переговорного процесса о либерализации визового режима.

После этих слов Президента возмутилась церковь – Митрополит Киевский и всей Украины Владимир призвал Януковича ветировать закон, мол, обеспокоенность православных верующих вызывает возможность вмешательства в их личную жизнь… Взволновала церковь, в первую очередь, перспектива появления единого государственного демографического реестра.

Единая база данных и возможность утечки информации

Стоить напомнить, что у большинства украинцев с 1997 года имеется персональный идентификационный номер. Против существования такого не раз выступала как раз церковь. Изначально номер ввели для удобства налоговой службы. Но вскоре его стали использовать повсеместно – без справки о «коде» нельзя открыть счет в банке (к слову, главный банкир страны Сергей Арбузов такого кода не имеет – по религиозным соображениям…) или заверить у нотариуса документы. Его даже вписали в заграничный паспорт. Зачем? Многие и не знают.

Согласно документу, автором которого является народный депутат-«регионал» Василий Грицак (его же, как известно, считают главным лоббистом интересов частной компании «ЕДАПС», которая и сейчас печатает загранпаспорта), в ближайшем будущем Украину ожидает создание новой электронной базы данных обо всех гражданах Украины – Единого государственного демографического реестра.

В ней будет если не все, то почти все: сведения о родителях, реквизиты документов, выданных лицу – тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия, оцифрованный образец подписи лица, оцифрованный образ лица, дополнительная переменная информация - о месте регистрации, о семейном положении, об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, о выдаче приватизационных бумаг, дополнительные (факультативные) биометрические данные, параметры, а также данные из ведомственных информационных систем. То есть почти все, что государство хотело знать о человеке, но боялось спросить.

«С 1996 года в Украине существует главный вычислительный центр, существует резервный вычислительный центр, который находится на территории Министерства внутренних дел. Все это делается на базе этого главного вычислительного центра, система называется – государственная информационная система. Она работает, ничего не создается заново», - уверяет Грицак.

Эксперты по правам человека уже успели заявить: государство получит уникальную возможность контроля над своими гражданами. Но что настораживает больше, так это невозможность исключать утечку данных с последующим несанкционированным их использованием. «Есть серьезные сомнения в возможностях государства защитить конфиденциальную информацию каждого гражданина», – говорит в частности эксперт Института демографии и социальных исследований Александр Гладун.

Создание такой многофункциональной базы противоречит и Конституции Украины, а именно статье 32, в которой сказано, что «не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека», и международным стандартам защиты персональных данных.

От практики единой информационной системы учета с присвоением гражданам персональных цифровых номеров отказались в большинстве развитых стран. «Персональных кодов» нет в Австралии, Великобритании, Германии, Ирландии, Норвегии, Португалии, Финляндии и т.д. К примеру, по словам председателя правления Украинского Хельсинского союза Евгения Захарова, в Германии существует решение Конституционного суда о том, что введение персонального идентификационного номера создает угрозу человеческому достоинству, а в Венгрии идентификационный код был отменен, как нарушающий право на личное.

Также в законе не прописано, что паспорта нужно изготавливать на государственном предприятии, например, на госпредприятии «Украина». По идее, вся информация о гражданах Украины должна находиться в руках МВД, но если новыми паспортами займутся ЕДАПС или другая фирма, то она окажется в частных руках.

Жизнь с двумя паспортами

Согласно закону, народные избранники предлагают украинцам и дальше жить с двумя паспортами – внутренним и заграничным. Так живут в соседней России и далеком Китае. В Европе же от такой практики отказались.

Внутренний паспорт, как и прежде, является документом, который удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины на территории страны. Только вот оформлять его будут обязаны все лица, начиная от рождения и независимо от возраста, на каждые десять лет. Изменится и форма паспорта – он будет в виде карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель. Оформлять и выдавать паспорта будет распорядитель реестра. В паспорте будет содержаться такая информация: название государства; название документа; имя лица; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в реестре; номер документа; дата истечения срока действия документа; дата выдачи документа; уполномоченный субъект, который выдал документ (код); место рождения; отцифрованный образ лица человека; отцифрованная подпись человека.

А вот указание места проживания или регистрации – опция необязательная. В гражданском паспорте такой информации может и не оказаться. Хотя как раз она и ценна в отношениях как с государством, в частности, с налоговой службой, так и с частными учреждениями, например, банками. Так что вполне возможно, что «при случае» граждан будут отправлять за какой-то справкой, которая будет подтверждать место регистрации, - можно предположить, что не бесплатной.

Длителен и срок выдачи паспорта – на его изготовление может уходить до 30 календарных дней. Можно сократить срок до десяти, однако, вполне возможно, такое ускорение будет обходиться заявителю в копеечку.

К тому же, в законе четко не указано, платным или бесплатным будет оформление документа. Уточняет на словах сам автор закона. Грицак говорит, что первое изготовление внутренних паспортов с электронными чипами будет бесплатным для населения, но через десять лет гражданам уже придется платить. Он также утверждает, что в Европе якобы через каждые десять лет «граждане платят не менее 100 евро».

Сколько же придется платить? А платить придется: за что-то в виде налогов, за что-то в виде новых сборов. По экспертным мнениям, выдача внутренних паспортов нового образца налогоплательщикам обойдется в 896 миллионов 730 тысяч гривен. Данные приведены из расчета, что в Украине людей до 16 лет (включительно) – 7 миллионов 472 тысячи 750 лиц, умножить на 120 гривен. Об этом говорит в частности заместитель правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук. Такую же сумму озвучивал и сам Грицак. Но потом передумал, заговорив о 65 гривнах. Оформление же биометрического паспорта со встроенным чипом украинцем будет обходиться в 350 гривен.

Еще один вопрос: почему с введением новой пластикой карточки остается старое название «паспорт гражданина Украины», тогда как в международной практике его называют «удостоверением личности» – ID-картой? Паспортом же называется документ, предназначенный для выезда за пределы родины.

Василий Грицак еще больше запутывает ситуацию, демонстрируя образец биометрического загранпаспорта со словами: «Вот это – предмет роскоши. Он обычным гражданам Украины не нужен. 70% граждан Украины не имеют такого документа. Они никогда за ним не обратятся».

Основное преимущество использования биометрического паспорта в том, что на пунктах пограничного контроля, устанавливается специальное оборудование, которое может считывать данные с микрочипа, встроенного в паспорт. Эта процедура сокращает время идентификации личности, ускоряет процесс пограничного контроля и снижает вероятность субъективной ошибки контролера.

«Биометрические документы перестали быть какой-то экзотикой и новинкой высоких технологий - теперь не только в странах Европейского Союза, но и в СНГ биометрические паспорта выдаются почти повсеместно, – не согласен научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. – Например, в этом году таковые начали выдавать в Армении и планируют начать в Азербайджане».

В свою очередь Василий Грицак утверждает, что соответствующие органы готовы выдавать биометрические паспорта для выезда за границу уже с 1 января 2013 года. «Такие паспорта Государственная миграционная служба подготовила и сегодня или в ближайшие дни, когда Президент подпишет этот закон, тысяча паспортов будет разослана в соответствии с требованиями, которые существуют в мире, в посольства и консульства стран мира. С этого момента Украина проинформирует все консульства и посольства, что у нас введен такой паспорт», – говорит он.

Визовый вопрос как повод?

Но вернемся к поводу внедрения в Украине биометрических паспортов. Это желание либерализировать визовые отношения с ЕС. Но ведь для этого не надо прибегать к более десяти биометрическим документам, указанным в законе. Например, какое отношение к этому имеет новый образец водительских прав? В случае подписания закона Президентом водительское удостоверение старого образца придется обменять на новые – до 2014 года.

«С одной стороны, несомненно, есть обязанность нашего государства принять закон о биометрических паспортах для поездок за границу, и для этого должен быть принят закон, – говорит председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко. – С другой стороны, есть желание власти, воспользовавшись этой темой, решить два вопроса: как сделать все это за счет граждан, как побольше сбить денег с граждан, и второй вопрос - как создать условия для тотального контроля над гражданами».

По оценкам экспертов, возможность выпускать биометрические паспорта у Украины были давно. Вопрос лишь был в том, кто будет иметь монополию, и позволят ли такое другие участники рынка?

Помнится, осенью прошлого года Виктор Янукович ветировал закон о биометрических паспортах как такой, который нарушает конституционные права граждан и гарантии этих прав. Был же еще один законопроект Александр Лавриновича «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины», который предусматривал биометризацию только загранпаспортов. В феврале уже этого года он был представлен в Верховную Раду Кабмином. «Законопроектом предусматривается сокращение количества документов и упрощение требований к ним», - говорил министр юстиции. Однако рассмотрение этого документа было заблокировано.

Что же получается? Почему в государстве, в котором и правительство, и обыватели должны экономить, парламентарии предлагают раскошелиться и обзавестись несколькими дорогостоящими документами нового образца? В том числе и такими, которых ЕС от Украины не требовал. И почему законопроект о едином реестре был зарегистрирован после фактически отклонения аналогичного правительственного? Пока эти вопросы остаются без внятного ответа.

Фото: Главред, profi-forex.org