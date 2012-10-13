От субботы до субботы. Точечный Янукович, указующий Азаров и несговорчивый Кличко

Парламентская кампания продолжает преподносить сюрпризы: от дальнейшей борьбы по одномандатным округам отказались баллотировавшийся в Киеве бывший мэр столицы Александр Омельченко, шедший на выборы на своей малой родине Анатолий Матвиенко и бросивший вызов родной Партии регионов в Донбассе Валерий Коновалюк. Поскольку до «часа Х» остается совсем немного времени, процесс усушки и утруски кандидатов в депутаты по мажоритарным округам будет набирать обороты и вскоре может приобрести лавинообразный характер. Правда, громко заявленное согласование кандидатов «Батькивщины» и «УДАРа» пока так и не приобрело реальные формы – обе политические силы отдают предпочтение решению собственных проблем.

Виталий Кличко без обиняков дал понять, что партия не станет снимать своих кандидатов в пользу претендентов на депутатский мандат от «Батькивщины», за исключением случаев проявления исключительной гражданской сознательности. Виталия Владимировича заметно подстегивает растущий, словно на дрожжах, рейтинг его партии, которую многие социологи в данный момент выводят на второе место в командном зачете. «Батькивщина» устами Арсения Яценюка заявила, что ее главным оппонентом является Партия регионов, против которой Арсений Петрович интенсивно боролся еще в бытность главным «фронтовиком». Отметим, что связанная с «сердечниками» союзными узами ВО «Свобода» наотрез отказалась снимать своих кандидатов ради «ударовцев». Более того - Олег Тягныбок планирует провести на Покров съезд своей политической силы, больше напоминающий строевой смотр штурмового отряда.

Неожиданно резкую оценку управленческим талантам Виталия Кличко дал Николай Азаров, использовавший однодневный отпуск для прямой агитации за Партию регионов. Премьер предложил лидеру набирающего силу «УДАРа» попробовать себя сначала в качестве мэра небольшого городка, а уже потом претендовать на карьеру общенационального политика. Интересно, понимает ли Николай Янович, что подобными целенаправленными заявлениями он помогает электорально привлекательному позиционированию ведущего «ударника». Сам лидер «регионального» списка пустил в ход умеренно антироссийскую риторику, пообещав «Газпрому» в перспективе полностью отказаться от закупок газа и в десятилетний срок обеспечить энергетическую независимость Украины.

Глава государства до поры до времени остается скрытым оружием Партии регионов, предпочитая делать заявления на актуальные для всей страны темы. Виктор Янукович дал понять, что землю сельскохозяйственного назначения иностранцам продавать не будут, и выразил надежду, что видеокамеры на участках для голосования помогут обеспечить прозрачность процедуры волеизъявления.

Пока до выборов есть время, участники схватки за голоса украинцев пытаются занять наиболее удачные позиции для старта. Партия «Украина – вперед» обвинила социологов из КМИС и Фонда «Демократические инициативы» в обнародовании недостоверных данных социологических исследований. Похоже, Наталья Королевская не удовлетворена КПД своей политической силы и пытается любой ценой нивелировать возможные негативные результаты голосования за «команду новых лидеров».