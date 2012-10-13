От субботы до субботы. Точечный Янукович, указующий Азаров и несговорчивый Кличко

13 октября 2012, 10:09

Президент предпочитает делать точечные заявления по важным общественно-политическим проблемам. Премьер вспомнил о своем лидерстве в списке Партии регионов, предложив Виталию Кличко начинать с малого в вопросах управления государством. Лидер «УДАРа» балансирует между ситуативным союзом с «Батькивщиной» и упоением от растущего партийного рейтинга. Украинские социологи стали объектом уничижительной критики со стороны Натальи Королевской.

Парламентская кампания продолжает преподносить сюрпризы: от дальнейшей борьбы по одномандатным округам отказались баллотировавшийся в Киеве бывший мэр столицы Александр Омельченко, шедший на выборы на своей малой родине Анатолий Матвиенко и бросивший вызов родной Партии регионов в Донбассе Валерий Коновалюк. Поскольку до «часа Х» остается совсем немного времени, процесс усушки и утруски кандидатов в депутаты по мажоритарным округам будет набирать обороты и вскоре может приобрести лавинообразный характер. Правда, громко заявленное согласование кандидатов «Батькивщины» и «УДАРа» пока так и не приобрело реальные формы – обе политические силы отдают предпочтение решению собственных проблем.

Виталий Кличко без обиняков дал понять, что партия не станет снимать своих кандидатов в пользу претендентов на депутатский мандат от «Батькивщины», за исключением случаев проявления исключительной гражданской сознательности. Виталия Владимировича заметно подстегивает растущий, словно на дрожжах, рейтинг его партии, которую многие социологи в данный момент выводят на второе место в командном зачете. «Батькивщина» устами Арсения Яценюка заявила, что ее главным оппонентом является Партия регионов, против которой Арсений Петрович интенсивно боролся еще в бытность главным «фронтовиком». Отметим, что связанная с «сердечниками» союзными узами ВО «Свобода» наотрез отказалась снимать своих кандидатов ради «ударовцев». Более того -  Олег Тягныбок планирует провести на Покров съезд своей политической силы, больше напоминающий строевой смотр штурмового отряда.

Неожиданно резкую оценку управленческим талантам Виталия Кличко дал Николай Азаров, использовавший однодневный отпуск для прямой агитации за Партию регионов. Премьер предложил лидеру набирающего силу «УДАРа» попробовать себя сначала в качестве мэра небольшого городка, а уже потом претендовать на карьеру общенационального политика. Интересно, понимает ли Николай Янович, что подобными целенаправленными заявлениями он помогает электорально привлекательному позиционированию ведущего «ударника». Сам лидер «регионального» списка пустил в ход  умеренно антироссийскую риторику, пообещав «Газпрому» в перспективе полностью отказаться от закупок газа и в десятилетний срок обеспечить энергетическую независимость Украины.

Глава государства до поры до времени остается скрытым оружием Партии регионов, предпочитая делать заявления на актуальные для всей страны темы. Виктор Янукович дал понять, что землю сельскохозяйственного назначения иностранцам продавать не будут, и выразил надежду, что видеокамеры на участках для голосования помогут обеспечить прозрачность процедуры волеизъявления.

Пока до выборов есть время, участники схватки за голоса украинцев пытаются занять наиболее удачные позиции для старта. Партия «Украина – вперед» обвинила социологов из КМИС и Фонда «Демократические инициативы» в обнародовании недостоверных данных социологических исследований. Похоже, Наталья Королевская не удовлетворена КПД своей политической силы и пытается любой ценой нивелировать возможные негативные результаты голосования за «команду новых лидеров».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять