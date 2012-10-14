Марш УПА: Киев в дыму и повешенный Бандера

В Киеве прошли организованные ВО "Свобода" акции в честь 70-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. Участники мероприятия днем в воскресенье, 14 октября, собрались возле памятника Тарасу Шевченко напротив Киевского национального университета на вече, а потом прошли маршем по улице Владимирской до Михайловской площади.

Как сообщили "Главреду" участники мероприятия, марш собрал примерно 10 тысяч человек. Они прошли по центру Киева с флагами "Свободы", портретами лидера ОУН Степана Бандеры и плакатами с надписями "Бандера - наш герой. Покрова - наше свято". В то же время, позже организаторы заявили, что на Михайловской площади собралось 30 тысяч человек.

Марш проходил спокойно, хотя и с мелкими эксцессами. Так, участники шествия растоптали флаг Партии регионов, а также сожгли флаги ПР и коммунистов. Кроме того, во время марша кто-то бросил дымовую шашку, в связи с чем марш некоторое время проходил в дыму (ФОТО, ВИДЕО).

Участники дошли маршем до Михайловской площади. После проведенного там митинга прошел рок-концерт, в котром принимали участие группы «Кому вниз», «Вий», «Флит», Павло Нечитайло («Пропала грамота»). особенно порадовал Орест Лютый, который исполнил шуточную песню «А я – не москаль» на всем известный мотив «Песни про зайцев» из кинокомедии «Бриллиантовая рука».

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К тем, кто пришел почтить УПА, присоединились ультрас киевского "Динамо", которые зажгли дымовые шашки и развернули плакат с надписью «Свободу Павлюченко» в поддержку своих единомышленников, осужденных за убийство судьи.

Также в строю прошли ветераны Украинской повстанческой армии. Некоторые из них выступали со сцены.

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В марше приняли участие лидеры националистов, в частности, Олег Тягнибок и Ирина Фарион. Фарион, выступая на вече возле памятника Шевченко, заявила, что "времена толерантности прошли", и "пришло время точить сталь наших умов".

В свою очередь, Тягнибок отметил, что украинцы должны быть готовы к революции и поставил в пример воинов УПА.

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Нужно отметить, что акции прошли без стычек и конфликтов. В то же время, утром 14 октября "свободовцы" обвинили ГАИ в том, что она не пускает участников митинга в Киев и отправляет в столицу автобусы с "братками" спортивного телосложения.

Отметим, что свою "антифашистскую" акцию в Киеве провели и представители Компартии Украины. Участники митинга повесили чучела Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также они осудили тех, кто почитает УПА и украинских националистов. Никаких конфликтов между представителями разных политических сил не было.

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Акции в честь 70-летия УПА проходили и в других городах, в частности, во Львове.

Фото, видео: twitter / Andriy7MU, скрин-шот с сайта svoboda.org.ua, comments.ua, youtube.com, politics.comments.ua, portal.lviv.ua, EPA/UPG

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