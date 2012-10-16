Журналист «1+1» узнал своего обидчика на видео двухлетней давности

После того, как правоохранители посоветовали избитому журналисту программы «Гроші» Дмитрию Волкову самому расклеивать фото обидчика, в ходе журналистского расследования земельных махинаций под Вышгородом была найдена видеозапись заседания скандального садового общества «Глядин» двухлетней давности, на котором пострадавший журналист узнал одного из своих обидчиков (на фото), сообщает ТСН.

Как сообщалось, 26 сентября Волкова серьезно избили двое неизвестных, как результат сотрясение мозга и поврежденная челюсть. Нападавшие требовали от журналиста телеканала «1+1» больше не ездить в Вышгород и прекратить расследовать факты земельных махинаций в садовом товариществе.

При этом милиция возбудила уголовное дело по факту нападения по несерьезной статье «хулиганство», хотя очевидно, что данный случай подпадает под статью 171 Уголовного кодекса - препятствование журналистской деятельности.

{1-} Видео, на котором Волков узнал мужчину, который очень похож на своего обидчика, приобщили к делу, но предложили журналистам самим расклеивать фото подозреваемого.

По словам журналистов программы «Деньги», милиция не спешит расследовать дело нападения на Дмитрия Волкова, а в земельных аферах под Вышгородом фигурируют чиновники и правоохранительные органы.

Напомним, телеканал «1+1» объявил вознаграждение в размере 1 млн грн тому, кто найдет нападавших на журналиста. Ко всем, кто знает о местонахождении человека, изображенного на фото, просьба позвонить по телефону (044) 490-35-42, (044) 494 11 93.

Фото: ТСН, pravda.com.ua

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