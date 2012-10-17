Каких сюрпризов ждать от мажоритарщиков после выборов

За 10 дней до голосования можно смело утверждать, что у выборов-2012 четко вырисовались три интриги. Первая - потеснит ли «УДАР» со второго места «Батькивщину». Пока что они идут ноздря в ноздрю. Вторая интрига – пройдет ли в Раду ВО «Свобода». По данным соцопросов, «тягнибокеры» в шаге от преодоления 5%-ного барьера. И третья интрига – будущая «мажоритарная» половина Рады, которая может стать источником непредвиденного и неожиданного.

На мажоритарных округах становится все жарче. Недавняя взаимная жертва «Батькивщины» и «УДАРа» на общую «мажоритарную» температуру практически не повлияла. Снялись кандидаты, которые при любом раскладе шансов на прохождения не имели.

Впрочем, округ округу рознь. Есть округа, где высоких градусов изначально не было. Например, нет сомнений, что во Львове проголосуют за представителя «Свободы» Ирину Фарион, рейтинг которой - более 50%. Севастополь однозначно выберет регионала Вадима Колесниченко, который фактически сделал себе кампанию на законе о языке.

Ноздря в ноздрю

Зато приблизительно на 60-70 округах результат предсказать невозможно. Там сейчас ведется ожесточенная борьба. Самовыдвиженец Сергей Мищенко (98-й округ) признался в разговоре с «Главредом», что за время выборов потерял 18 кг. «Вы только посмотрите на меня. Вся одежда висит, - пожаловался экс-бютовец. - У меня очень сложный округ в Киевской области. Там были самые грязные местные выборы. С прежних времен остались те же технологии».

Как известно, списки «Батькивщины» не смогли вместить всех желающих оппозиционеров. Самовыдвиженцем пошел не только Сергей Мищенко, но и, например, полевой командир Майдана Тарас Стецькив. Ему во Львове противостоит кандидат от ОО Игорь Васюник.

«Васюник вкладывает в округ огромные деньги. Висит там на каждом столбу. И пока он Тараса опережает», - рассказал «Главреду» собеседник из БЮТа.

В восточных и южных областях - зеркальная ситуация. Там идет борьба между коммунистами и регионалами. Например, в Одессе регионалу Александру Пресману противостоит коммунист Евгений Царьков, в Харькове идет борьба между регионалом Дмитрием Святашем и коммунисткой Аллой Александровской.

И уж совсем невозможно что-то предсказать в некоторых округах в Киеве. Какой округ ни возьми – жесткая конкуренция. Скажем, в округе №212 высоки шансы на победу и у кандидата от Объединенной оппозиции Виталия Яремы, и у «ударовца» Кирилла Куликова. А еще по этому округу идут такие «звезды», как Татьяна Монтян и Тарас Чорновил. На Печерске конкурирует тройка Горбаль – Емец – Шлапак. Уникальная ситуация сложилась на Подоле – у всех кандидатов рейтинг ниже 10 процентов, кто из них «выстрелит», станет понятно только в день голосования.

Больше разговоров, меньше спешки

Насколько фактор мажоритарки изменит следующий созыв Рады? По мнению регионала Владимира Макеенко, мажоритарка очень серьезно повлияет в частности на бюджетный процесс. (К слову, бюджет-2013 будет принимать еще нынешний созыв.) «Бюджет страны будет на 90% формироваться в зале Верховной Рады. И, конечно, уйдут в сторону политические вопросы. Уйдут вопросы, которые могут разделять людей по религиозному, языковому признаку и по всем остальным. Во главе угла будет экономика», - прогнозирует Макеенко.

Коммунист-списочник Спиридон Килинкаров также считает, что мажоритарка повлияет на принятие бюджета. Но особого восторга по этому поводу не испытывает. Мол, каждый мажоритарщик будет «тянуть» на свой округ: «Мажоритарщик будет лоббировать свои интересы. Он вкладывал определенные финансовые ресурсы, и он идет сюда (в парламент. – ред.) с иллюзиями, что это все можно будет вернуть очень быстро и очень легко. Хотя сегодня такой уровень централизации власти, что мнение мажоритарщиков в Кабинете министров вряд ли будет кого-то интересовать».

Как бы там ни было, практически все эксперты единодушны во мнении, что депутаты-мажоритарщики существенно изменят Раду. Причем независимо от того, с какой стороны он зайдут. Будут ли они от оппозиции, или от власти, они в любом случае будут более самостоятельными, более амбициозными, чем коллеги-списочники. Какую бы поддержку ни оказывала ему партия, он все равно будет считать завоеванный мандат своей личной заслугой.

Регионал Ярослав Сухой (округ №74, Запорожье) дал понять «Главреду», что в новом парламенте уже в статусе мажоритарщика на взмахи натруженной руки Чечетова особого внимания обращать не будет. «Я уже всех предупредил, все знают, что я буду голосовать исходя из потребностей территории… Наверное, в новой Верховной Раде будет больше обсуждений и меньше сокращенных процедур», - спрогнозировал он.

В то же время эксперты предполагают, что мажоритарщики не будут создавать свои маленькие группы, а разойдутся по фракциям.

«Сегодня политика – это игра больших капиталов, больших сил, больших возможностей, больших ресурсов. Политика перестала быть партизанским делом, сегодня тачанка перестала быть боевой единицей, поскольку в поле воюют тяжелые танки», - образно выразился политолог Дмитрий Выдрин.

Нестойкий элемент

Какой будет следующая Рада? Политологи прогнозируют, что «текучей» и пребывать в состоянии постоянного переформатирования. Но большинство все-таки сформирует Партия регионов. Примечательно, что такой же прогноз на днях сделал и Леонид Кучма.

«Ни у кого не вызывает сомнения, что большинство сформируют «регионалы». Вероятно, они будут с коммунистами. Это будет стабильное большинство», - сказал третий президент Украины журналистам в Черниговском государственном технологическом университете, где вручил стипендии своего фонда лучшим студентам.

Владимир Филенко согласен, но только частично: «Проблем у Рады на первом этапе не будет. Но чем ближе к президентской компании, тем больше мажоритарщики будут отходить и от Партии регионов, и от Виктора Федоровича. Никто с ним на «Титаник» садиться не захочет. Даже под оркестр, которым дирижирует Чечетов».

Тарас Чорновил тоже прогнозирует, что большинство будет у регионалов, но в его стабильности сильно сомневается. «Мажоритарщик – это нестойкий элемент. Где-то через год даже очень провластные мажоритарщики начнут сыпаться и голосовать вразнобой. Изменения в Раде будут, но они будут не так быстро».