Итоги шестого созыва ВР: "тушки", драки и скандальные реформы

В течение последнего созыва депутатами был принят Налоговый кодекс, дан старт Пенсионной реформе, на смену старому Уголовному процессуальному кодексу советского образца утвержден новый, изменена система выборов в парламент. Не обошли парламентарии своим вниманием и языковой вопрос. Правда, несмотря на отчаянные попытки, так и смогли снять с себя неприкосновенность, а также оставили «в наследство» будущему созыву принятие Трудового кодекса и решение земельного вопроса.

Шаг назад?

В 2010 году Конституционный суд отменил политическую реформу 2004 года, и наша страна снова вернулась от парламентско-президентской формы правления к президентско-парламентской.

Большинство экспертов и депутатов склоняется к мысли, что именно после этого события начался процесс деградации парламента как института законодательной власти.

Член фракции Партии регионов Сергей Головатый назвал это решение КС позорным. Экс-регионал, а ныне внефракционный депутат Тарас Чорновил сказал, что уход от нормальной системы распределения власти с помощью целого ряда законодательных изменений начался после того, «как Конституционный суд отменил Конституцию Украины».

«После этого все, что могло функционировать нормально, было закручено на полную централизацию. Целый ряд законов разрушил систему управления в Украине, и сегодня мы в ней наблюдаем полный хаос».

По его мнению, Верховная Рада исчезла как орган, который самостоятельно принимает решения. «90% всех решений принимается вне парламента, - комментирует Чорновил. - Рука Чечетова, восклицание Кожемякина и тому подобные сигналы для голосования привели к тому, что депутаты перестали читать законы, они голосуют, даже не зная названия документов. В предыдущих созывах тоже было много таких злоупотреблений, но подобного не было никогда».

Бютовец Николай Томенко считает, что в этом парламенте с вероятностью практически до 100% можно было спрогнозировать, что будет принято, а что нет, и как он будет действовать. «В парламенте сформирован институт большинства, который не уполномочен обсуждать, анализировать, мониторить, а только голосовать. Центр принятия решений был либо в Администрации Президента, либо в Кабинете министров. Здесь была только группа людей, которая нажимала на кнопки. Идея европейской модели парламентаризма, где депутат – это самостоятельный влиятельный человек, с которым считаются, фактически исчерпала себя в VI созыве», - сказал он «Главреду».

А вот член фракции Блока Народной Партии Олег Зарубинский уверен в том, что пример государственного правления 2005-2009 годов продемонстрировал необходимость в жесткой вертикали власти. Возврат к президентско-парламентской республике он считает оправданным и вполне соответствующим европейскому опыту правления в переходный период.

Представитель Президента в Верховной Раде регионал Юрий Мирошниченко также видит начало положительных подвижек в работе парламента после того, как было сформировано пропрезидентское большинство.

«Работа этого созыва начиналась с тотального противостояния, блокирования, а иногда и драк, ими же и продолжилась. Сегодня, несмотря на острые дискуссии, критические выступления со стороны оппозиции, мы все-таки работаем и своими политическими амбициями не мешаем работе профильных комитетов, которые принимают решения. Я убежден, что эту тенденцию позаимствует и парламент следующего созыва», - считает он.

Качество реформ

Что касается качества самих реформ, то к ним отношение как в обществе, так и среди законодателей неоднозначное.

Налоговая реформа, как известно, вызвала «налоговый майдан». По данным эксперта по социальным вопросам Центра им. А. Разумкова Павла Розенко, до 2009 года единый социальный взнос платили около 2 млн предприятий, сегодня – чуть более 1 млн.

«А это все финансовая стабильность, в том числе и Пенсионного фонда Украины. Вместо того чтобы поддержать бизнес, сделать шаги по его легализации и создать нормальные условия для ведения бизнеса, сегмент малого и среднего бизнеса после налоговой реформы загнали в тень», - рассуждает он.

Того же мнения Розенко и о Пенсионной реформе. Из видимых результатов этого новшества украинцы получили только повышение на 5 лет пенсионного возраста для женщин и увеличение для всех страхового стажа на 10 лет. Предполагалось, что благодаря этим нововведениям удастся сократить дефицит Пенсионного фонда. «Дотации в Пенсионный фонд из госбюджета в 2011 году составляли 57 млрд грн., в этом – 65 млрд грн. Дефицит не уменьшился, а увеличился на 8 млрд., что закрывает путь к внедрению накопительной системы».

По мнению эксперта, Пенсионная реформа не только не принесла положительного результата, а наоборот, ударила по нашим гражданам и не внесла никакого позитива с точки зрения пенсионного обеспечения.

В то же время Олег Зарубинский считает повышение пенсионного страхового стажа вполне оправданным: «35 лет страхового стажа для мужчин при условии выхода на пенсию в 60 означает, что молодой человек приступает к работе в 25 лет. Это абсолютно нормально, не вижу в этом никакого негатива». Выход женщин на пенсию в 60 лет он называет заимствованием опыта Европы, где возрастной пенсионный ценз еще выше.

К сожалению, при подготовке налоговой реформы не были сделаны поправки на разницу в уровне и продолжительности жизни в Украине и в Европе, на явление безработицы и работу без оформления трудовых отношений, а также невостребованность работников старше 45 лет.

Резонансным результатом работы нынешней Верховной Рады стало принятие нового Уголовного процессуального кодекса. Специалисты дают ему диаметрально противоположные оценки. Само принятие документа – ночью, без поправок и без кворума - эпатировало общественность. Сергей Головатый сказал, что новый УПК ничем не лучше, чем советский, что права прокуратуры в нем расширены по сравнению со старым, что отнюдь не способствует его демократизации.

В то же время депутат из фракции НУ-НС Роман Зварыч считает, что новый закон на 70% соответствует европейским стандартам. «Что бы ни говорили критики из оппозиции, принятие нового УПК я считаю едва ли не единственным достижением этой Рады», - сказал он.

Примечательно, что юристы-практики, мнением которых поинтересовался «Главред», приветствуют принятие нового документа. Управляющий партнер адвокатского объединения «Солодько и партнеры» Евгений Солодько говорит: «Новый УПК, по сравнению со старым, действительно является более прогрессивным, он больше отвечает современным реалиям. Согласно ему, значительно усиливается судебный контроль, думаю, это пойдет только «в плюс».

Впрочем, это не означает, что юрист считает новый УПК абсолютно безупречным. «В нем предусмотрено очень большое количество документов судебного реагирования. Как это будет работать в жизни, пока непонятно, - комментирует адвокат. – Кроме того, по новому УПК, все заявления о совершении преступлений подлежат внесению в реестр преступлений. Предположительно в год на сегодняшний день регистрируется порядка 3,5 миллионов заявлений о преступлениях. При этом возбуждается только 600 тысяч уголовных дел, то есть одна шестая. Как физически это все будет расследоваться, пока непонятно».

Господин Солодько считает, что ответы на все поставленные вопросы даст практика.

Олег Зарубинский добавляет, что судить об эффективности всех реформ можно будет только по прошествии времени. Большое, как говорил классик, видится на расстоянии.

Парламентский «тушканат»

В этом созыве, как никогда ранее, прозвучала тема партийных «миграций» за вознаграждение. Подобное явление в украинском парламенте присутствовало всегда, но столь массовым и резонансным оно стало после 2010 года. Ему даже было дано название «тушкогейт», а количество перекупленных депутатов измерялось «тушками».

По разным данным, оппозиционеру за предательство его политсилы предлагали от 1 до 10 млн долл. Единственная сумма, озвученная официально – 450 тыс. долл. Именно столько получил бютовец Роман Забзалюк за переход в депутатскую группу «Реформы ради будущего». По версии БЮТ, Забзалюк был умышленно заброшен в «тыл врага» с целью раздобыть и предать огласке информацию о покупке депутатских душ.

Шумиху эта история вызвала нешуточную, но ни к каким последствиям не привела. Деньги, полученные от «врагов», бютовцы торжественно передали детской больнице.

Ожидания от новой Рады

Совсем скоро мы познакомимся с составом новой Рады. Чего от нее ожидать?

Юрий Мирошниченко предполагает, что первые месяцы, пока будет длиться структуризация парламента, пока будут вестись политические дебаты по формированию органов парламента, комитетов, будут фонтанировать эмоции. «Но в целом мы втянемся в систему и в плодотворную работу в интересах граждан Украины», - пообещал он.

Николай Томенко считает, что если в следующем парламенте не появится депутат, который будет ответственно работать, сама идея парламента как европейского института полностью себя исчерпает. «Нам надо будет возвращаться в советский режим, то есть к работе депутата на общественных началах – депутаты будут собираться один раз в месяц, голосовать, получать доплату», - иронизирует он.

Относительно следующего парламента у Томенко особого оптимизма нет. «Если по партийным спискам еще идет какая-то конкурентная борьба, то по мажоритарным округам все выглядит таким образом, что на значительной территории Украины выборы будут прямо или опосредованно сфальсифицированы – имеется в виду, что ведется прямой подкуп избирателей. Кандидаты в депутаты на востоке и юге – родственники влиятельных членов Партии регионов, в центральной Украине - приходят миллионеры-миллиардеры. Мне тяжело себе представить, что они на самом деле будут работать в парламенте», - рассуждает Николай Томенко.

«Мне кажется, что и VII созыв тоже, к сожалению, будет парламентом без депутата как самостоятельной фигуры. Хотя возможны и определенные новшества», - допускает он. Возможные новшества Томенко связывает с тем, что за счет нескольких депутатских групп, которые будут сформированы из мажоритарщиков, вариант автоматизма, доведенного до идеала, когда взмахом руки принимается решение, работать не будет. «Особенно если речь будет идти не о кадровых вопросах – о них можно договариваться, не о политических - о них тоже будут договариваться. Когда вопросы будут касаться экономики, лоббистских, таможенных тарифов, на которых завязаны интересы очень многих бизнесменов, которые не пойдут в Партию регионов, а будут работать в депутатских группах, будет возникать достаточно серьезный конфликт, - поясняет он. - Потому я убежден, что тот факт, что очень много влиятельных людей пошли на выборы через округа и там победят, означает: они не будут представителями оппозиции, но не будут и теми людьми, которые будут передавать свои карточки для голосования. Таким образом, появится квазиконкуренция в среде властного лагеря. Сегодня конкуренции нет, все зависимы».

Тарас Чорновил считает, что новой Раде надо в первую очередь попробовать отстоять себя как авторитетный совещательный орган. «Я не верю, что те люди, которые придут во фракцию Регионов или оппозиции, будут готовы думать своей головой. Они будут голосовать по указке, ждать хорошего коммерческого предложения, от которого нельзя отказаться», - говорит он. Единственная его надежда в парламенте нового созыва – это мажоритарщики. «Возможно, они сконцентрируются, наберутся сил и смогут отстоять свою честь и достоинство и пробить определенную брешь во властном механизме, - мечтает нардеп. - В ином случае власть очень скоро наберет столь необходимое ей конституционное большинство в 300 голосов».