Новая Рада. Каким депутатам будет хорошо, а каким плохо

18 октября 2012, 18:18

На финише избирательной кампании действующие парламентарии решили упростить жизнь своим преемникам. Депутаты приняли за основу законопроект о внесении в Регламент Верховной Рады изменений, которые упростят жизнь будущим парламентским «большевикам», «меньшевикам» же создадут дополнительные трудности.

В последний день работы в сессионном режиме перед парламентскими выборами народные избранники неожиданно обеспокоились судьбой депутатов нового созыва и решили откорректировать Регламент Верховной Рады, закрепив в нем права мажоритарщиков. В частности, избранным по округам депутатам предоставят возможность наравне с их коллегами, прошедшими по партийным спискам, участвовать в подготовке нового парламента к работе, а также иметь паритетное представительство в счетной комиссии и временном президиуме.

Приняв присягу, мажоритарщики смогут свободно определиться с фракционной пропиской или же создать депутатскую группу. Правда, в случае принятия поправок в Регламент, численность такой группы не должна быть меньше самой маленькой фракции, сформированной из депутатов партии, которая сумела перепрыгнуть 5% барьер на выборах. И если последней взявшей проходной барьер окажется КПУ, которой социологи сейчас дают 12% голосов, фракционный «малыш», на которого придется равняться желающим создать свое объединение, превысит 30 депутатов.

Как показала практика, собрать под одной крышей три десятка депутатских душ довольно проблематично. И при таких раскладах многим амбициозным политикам, мечтающим обзавестись своей группой в парламенте, придется отказаться от планов. Похоже, инициаторы изменений Регламента не являются сторонниками депутатской раздробленности. Более того, максимально поощряют укрупнение в здании под куполом - норма, согласно которой в разделе комитетских портфелей участвуют только фракции и группы, осталась без изменений. В таком случае  мажоритарщики-одиночки рискуют оказаться в самых непривлекательных комитетах, что станет для них стимулом к оперативному прописыванию в одной из фракций или группированию. По крайней мере, на старте работы нового созыва.

Впрочем, гораздо интереснее выглядят некоторые правки Регламента, не связанные с заботой о мажоритарщиках. Ключевой является изменение процедуры избрания парламентского спикера. Согласно действующему закону председатель Верховной Рады избирается тайным голосованием при условии участия в нем не менее двух третей депутатского корпуса. Стоит отметить, что эту процедуру несколько раз упрощали, как правило, накануне отставки спикера. Но каждый новый глава парламента находил возможность защитить свои позиции в президиуме возвращением к более сложному варианту катапультирования себя из спикерского кресла.

Последний раз попытка узаконить избрание/отставку парламентского председателя путем открытого голосования простым большинством была предпринята нынешним летом, когда Владимир Литвин в знак протеста подал в отставку после утверждения «языкового» закона, отказавшись ставить под ним свою подпись. Тогда депутаты парламентского большинства в тот же день проголосовали за упрощение процедуры смены спикера, вот только законом принятый документ так и не стал. По крайней мере, на подпись Президенту он не попал, в отличие от резонансного закона «Об основах государственной языковой политики». Да и Литвин во главе парламента остался. 

Точку в споре о способе избрания спикера поставил Конституционный Суд, признавший действующую систему неконституционной. И формально сейчас, меняя Регламент, депутаты лишь выполняют решение КСУ и приводят его в соответствие с Основным Законом. Благодаря чему избрание председателя Рады для руководства нового парламентского большинства станет делом техники – достаточно 226 карточек для голосования и полсотни депутатов, умеющих быстро нажимать кнопки. Похоже, спикериада будет короткой, и счастливчики займут места в парламентском президиуме еще до наступления Нового года. Для запуска Верховной Рады седьмого созыва достаточно будет большинства с минимальным запасом прочности, и круг договаривающихся будет очень узким.

В случае изменения Регламента депутаты следующего созыва не будут долго спорить и по поводу повестки дня первой сессии. К исключенным из нее законопроектам можно будет вернуться позже, в течение этой же сессии. Напряженные баталии, которые наблюдаются в сессионном зале в день открытия каждой сессии во время утверждения плана работы, останутся в прошлом, а оспариваемые оппозицией резонансные законопроекты будут включаться в повестку дня в тихие парламентские будни. 

Еще одним любопытным новшеством станет возможность отзыва депутатами своей подписи под инициированием вопросов об отставке спикера, генпрокурора и омбудсмена. Чтобы поднять вопрос об увольнении первых двух депутатам необходимо собрать подписи 150 коллег, по омбудсмену достаточно автографов четверти депутатского состава. Действующий Регламент не предусматривает, что парламентарий, выразивший своей подписью неудовлетворение работой этих лиц, может передумать. Чем вызвана необходимость отзыва автографов, непонятно.

Жалобы на депутатские карточки, голосующие вопреки воле хозяев, звучат уже давно, а вот на подделку своих подписей слуги народа пока не жаловались. При этом процедуру отзыва голосов почему-то не пытаются узаконить. Похоже, уходящие депутаты решили предоставить своим преемникам больше возможностей, в том числе для отступления. Или же расширить возможности спикера, генпрокурора и омбудсмена для «убеждения» негативно настроенных в отношении их парламентариев. Странным образом из поля зрения инициаторов изменений Регламента ускользнул Кабмин, вопрос о недоверии которому депутаты тоже могут поднять, собрав 150 подписей. Видимо, способность новых законодателей «съесть» правительство авторы корректировки правил внутреннего распорядка парламента оценивают крайне низко.

фото: Владислав Мусиенко / Главред

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