«Батькивщина» плюс Тягнибок: коалиция обещаний

19 октября 2012, 16:40

Стремясь завершить избирательную кампанию на высокой ноте, оппозиционеры решили за 10 дней до выборов показать продолжение сериала «Объединение».

Премьера, напомним, состоялась в День Соборности 22 января. По законам жанра, сиквел оказался менее успешным, во всяком случае, склонить лидера «УДАРа» к подписанию соглашения о создании коалиции в новом парламенте объединенным оппозиционерам не удалось. Виталий Кличко предпочел ограничиться обещанием объединять усилия с демократами исключительно после получения депутатского мандата, повторяя, словно мантру, что его фракция не войдет в коалицию с Партией регионов и ее сателлитами. Позиция главного «ударника», в который раз умело уклонившегося от навязчивого «сватанья», фактически свела на нет ожидаемый эффект от объединительного мероприятия. Неудивительно, что будущие союзники после подписания соглашения выпустили в адрес отказника поток критических стрел. Выход на финишную прямую избирательной кампании обязывает использовать все возможные средства борьбы за результат. Что, впрочем, не исключает последующего сотрудничества в парламенте, - пример «Батькивщины» и «Фронта змин», жестко конкурировавших на президентских выборах, это подтверждает.

Завизированное лидерами ВО «Свободы» и партий, объединившихся под флагами «Батькивщины», соглашение о создании коалиции - документ не более чем ритуальный. Оппозиционеры продублировали в нем ключевое положение своих предвыборных программ по устранению от власти режима Януковича и дали краткий перечень первоочередных для утверждения законов. Видимо, акцию организовали исключительно с просветительской целью для избирателей, не интересующихся программными документами своих кумиров и чудом не задетых волной политической рекламы. Правда, их забыли предупредить, что, если по итогам выборов подписантам не удастся аккумулировать в своих рядах 226 депутатов, из всего заявленного перечня они смогут выполнить в лучшем случае лишь одно обещание – не допустить изменения Конституции для избрания главы государства в парламенте. Для этого им нужно будет удержать в своих руках блокирующий пакет в 150 депутатских карточек. Ну, а с учетом того, что прохождение в парламент «Свободы», в отличие от «Батькивщины», пока не выглядит гарантированным, соглашение и вовсе теряет всякий смысл.

Судя по всему, инициаторам заключения политического договора между оппозиционными силами не дают покоя лавры Юлии Тимошенко, подписавшей накануне парламентских выборов 2007 года соглашение о сотрудничестве БЮТ и «Нашей Украины». Правда, тот документ содержал не только обязательства сторон по созданию коалиции в будущем парламенте, но и закреплял паритетный раздел сфер ответственности между ними, что устраивало отстающих по рейтинговым показателям «оранжевых». Авторы же нынешнего политического пакта ничего привлекательного своим партнерам предложить не смогли. После возвращения к Конституции 1996 года возможности парламента по переформатированию исполнительной власти существенно ограничены. Портфельный  «приз» для будущих «большевиков» составят лишь места в парламентском президиуме да комитеты.

Что же касается обещания оппозиционеров отправить в отставку кабинет Азарова, то даже в случае наличия у них большинства в Верховной Раде реализовать его будет очень сложно. Выражение парламентом недоверия правительству еще не означает его замену. В ранге исполняющих обязанности действующее руководство Кабмина может работать долго. А назначить нового премьера без помощи президента парламент не может, его кандидатуру обязан подать на утверждение глава государства. И ничто не помешает ему предлагать депутатам Николая Азарова до бесконечности. В крайнем случае, если по результатам выборов возникнет угроза правительству, у действующего парламента есть полтора месяца, чтобы предоставить кабинету Азарова иммунитет от депутатского преследования – достаточно утвердить программу деятельности Кабмина, и год спокойной работы ему гарантирован. Пожалуй, Сергею Соболеву, которого Арсений Яценюк сейчас пророчит в премьеры, придется долго ждать.

Стоит обратить внимание еще на один нюанс. В оставшиеся до выборов дни «сердечные» и «свободовцы» намерены собирать автографы под соглашением о формировании коалиции своих выдвиженцев в округах. И хотя необходимость создания дополнительного информповода накануне момента истины понятна, этот шаг выглядит странно на фоне убедительных реляций политических лидеров об отсутствии у своих  бойцов склонности к «тушкованию». Да и присяги на верность они уже давно подписали.

Объединительный сериал, демонстрируемый оппозиционерами в последние 9 месяцев, вопреки задумке режиссеров, не достиг рейтинговых вершин. Подписание соглашения о создании коалиции в парламенте седьмого созыва, планировавшееся как эффектный финальный аккорд избирательной кампании, стало очередной посредственной серией, поскольку добиться присутствия всех звезд на съемочной площадке так и не удалось.

фото: УНИАН

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