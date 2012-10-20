От субботы до субботы. Имитация бурной оппозиционности, возвращение Тимошенко в колонию и судьба председателя

Политическая целесообразность правит бал в Украине. Реализация благого намерения – попытка согласовать кандидатов-мажоритарщиков от «Батькивщины» и «УДАРа» - напомнила украинцам, что парламентские выборы – это все же соревнование, а не благодушное времяпровождение. Виталий Кличко не без элегантности избавился от кандидатского балласта в списке мажоритарщиков-«ударников», заодно подчеркнув интерес к победе своих соратников в киевских округах. ВО «Батькивщина» оказалась перед фактом и отреагировала весьма нервозно – участники ее съезда периодически переходили на крик ради пущей убедительности и устроили партийной верхушке настоящую битву за право завершить избирательную кампанию. Сухим остатком стало согласование кандидатур по восьми (!) мажоритарным округам, из которых только один столичный.

Арсению Яценюку ничего не оставалось, как попытаться вовлечь Виталия Кличко в будущую парламентскую коалицию, создание которой, кстати сказать, нынешняя редакция Конституции вовсе не предусматривает. Но лидер «УДАРа» предпочел не покупать кота в мешке, обвязанного ленточкой с призывами, направленными против действующего Президента. Кличко, имеющего растущие президентские амбиции, активно анонсируемая Яценюком процедура импичмента не вдохновляет на политическое самопожертвование. Виталий Владимирович громко пообещал не создавать альянсов с регионалами и коммунистами, но подчиняться Арсению Петровичу стремлением не горит. Собственно говоря, этот очевидный факт доказательств не требует, ведь Кличко сегодня располагает внушительным кредитом народного доверия, а Яценюк так и не смог убедить украинцев, что является эффективной заменой Юлии Тимошенко во главе объединенной оппозиции.

Узнать о том, насколько эффективной оказалась имитация бурной оппозиционности, смогут преимущественно непосредственные участники политического процесса – в Украине наступил период «социологической тишины». Правда, это вовсе не исключает появления в информационном пространстве разнообразных опросов, призванных оказать оглушающее влияние на избирателя. Фавориты парламентской гонки определились уже давно, и главной интригой остается, сколько партий преодолеют 5-процентный барьер. Действующие парламентарии, три четверти которых стремятся сохранить свое место работы, успели начать процедуру изменения регламента с учетом возможности создания депутатских групп. Судя по всему, объединиться мажоритарщикам для защиты своих интересов в будущем парламентском созыве будет непросто.

Владимир Литвин из спикерской корпоративной солидарности обеспокоен желанием народных избранников превратить процедуру смены парламентского председателя из торжественной в рутинную. Открытое голосование за увольнение и назначения спикера вполне может сделать места в парламентском президиуме снабженными катапультами для постоянной ротации кадров. Трудно не согласиться с Владимиром Михайловичем, утверждающим, что мелькание спикеров на пользу стране и законотворчеству не пойдет, но пожизненное закрепление за ним статуса председателя Верховной Рады не входит в расчеты основных политических игроков.

По мере сил пытаются помочь своим соратникам лидеры оппозиции, лишенные возможности непосредственно баллотироваться в Верховную Раду. Юлия Тимошенко, заявив, что устала жить под непрерывным видеонаблюдением в больничной палате, потребовала своего возвращения в Качановскую колонию. Учитывая, что участники форума Европейской народной партии только-только получили через Евгению Тимошенко очередное обращение с инструктивной составляющей о давлении на режим Януковича, возьмусь утверждать, что капитулировать экс-премьер не собирается, а власти будет непросто нивелировать ее статус истины в последней инстанции. Поставил на службу оппозиции свой талант публициста Юрий Луценко, призвавший сделать однозначный выбор между несовершенной демократией и «региональной» мафией. Отметим, что Юрий Витальевич, в отличие от активистов «Батькивщины», пока пытается «УДАР» не критиковать.

На поверку выяснилось, что Николай Азаров слишком высокого мнения об уровне зарплат в отечественной промышленности. Премьер отправился в предвыборный тур, в ходе которого будет обещать и убеждать, что непросто сделать на фоне скептического отношения к власти. Интересно отметить, что самые громкие предположения о ротации в составе правительства звучали на этой неделе со стороны ЕС, - это заставляет усомниться в том, что по итогам выборов кадровых «пряников» хватит на всех победителей.