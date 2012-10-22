Голова ОПОРи Ольга Айвазовська: українцям за голоси платять до 300 гривень

На сайті «Главред» відбувся чат із головою правління Громадянської мережі ОПОРА Ольгою Айвазовською. Спілкуючись із читачами, вона прокоментувала перебіг виборчої кампанії в Україні, назвала її основні порушення та курйози, а також розповіла, яке покарання понесуть кандидати-порушники. Крім того, експерт поділилася прогнозом, наскільки чесною та прозорою будуть вибори 28 жовтня, та як можна мінімізувати фальсифікації під час них.

Подаємо стенограму чату з Ольгою Айвазовською.

fargus: Ольго, ваш прогноз – наскільки чесними будуть ці вибори, чи зможуть вони насправді відобразити волю громадян? Поясніть, будь ласка, свою думку.

Ольга Айвазовська: Довиборчий період дуже наближається за якістю та рівнем маніпуляцій до останньої місцевої кампанії, висновки щодо якої були негативними. Але найбільш важливим зараз є день голосування. Я не можу зараз сказати, чи будуть 28 жовтня масові порушення, але ми будемо уважно слідкувати за цим процесом. Однозначно, чим більше громадян прийдуть на дільницю та проголосують, тим менше буде фальшувань. Всі інструменти незаконного впливу відомі і вони здатні спрацювати лише на конкретний відсоток. Якщо ж виборці активні в явці, то в загальній кількості порушення стають менш впливовими.

fargus: І ще запитання про ОПОРУ. Скажіть, скільки сьогодні вона налічує людей, хто може стати членом вашої команди і за яких умов, хто фінансує ОПОРу, а відповідно наскільки суттєво це впливає на вашу внутрішню політику? Наскільки активно ви долучаєтесь до роботи, наприклад, над тим же виборчим законодавством, і наскільки до вашої думки дослухаються? Дякую.

Ольга Айвазовська: Специфіка мережі в тому, що її розмір не є сталим. Це живий організм, який збільшує чисельність у своїх лавах під час різного роду мобілізаційних кампаній чи заходів, які потребують збільшення кількості волонтерів та активістів. Зараз нас близько 4 тисяч – люди, що безпосередньо беруть участь у кампанії. Паралельно з виборами у нас працює профільна мережа в освітньому напрямку, яка налічує десятки волонтерів та мережа підтримки ОСББ. ОПОРА профільно працює з трьома суспільно важливими темами.

Членом команди може стати будь-хто, якщо громадянин є активним, відповідальним, конструктивним та готовим до громадської дії.

ОПОРА фінансується за кошти міжнародних фондів, але є незалежною за рахунок диверсифікації джерел. Зараз це ОБСЄ, Національний демократичний інститут, Агенція з міжнародного розвитку США, Агенція з міжнародного розвитку Канади, Фонд підтримки демократії, Чорноморський фонд, Посольство Великої Британії, Міжнародний фонд «Відродження», Європейська комісія та Європейський Союз, Міжнародна фундація виборчих систем та інші. ОПОРА працює офіційно, в українському правовому полі та успішно пройшла міжнародний аудит у компанії, що належить до великої четвірки (KPMG) у минулому році, що підтвердив нашу фінансову чистоплотність. Як бачите, фондів багато, вони різні, і це дає нам свободу дій, бо в разі спроб вплинути на нашу роботу, ми завжди можемо відмовитись від допомоги одного з них (чи декількох), не ставлячи під загрозу функціонування організації. Крім того, ці різновекторні організації не довіряли б нам, якби ми були заангажовані, чи піддавались впливу.

Ми долучались до розробки законодавства в робочій групі, створені Президентом у 2011 році. Я була її офіційним членом. Звісно, ми не мали можливості на все впливати, бо був політичний рівень прийняття рішення в Адміністрації Президента, зокрема, щодо виборчої системи. Але ми домоглися того, що спостерігачам від громадських організацій надали статус суб’єктів виборчого процесу, декларації кандидатів оприлюднюються на сайті ЦВК, зняти кандидата за порушення з реєстрації під час виборчого процесу – не можна, голосування на дому тільки тим виборцям, що не мають можливість пересуватися і можуть це підтвердити документально та інше.

З архівом попередніх чатів «Главреду» ви можете ознайомитися тут.

Tim: Як ставитесь до того, що священнослужителі вдаються до агітації прихожан?

Наскільки це виправдано і припустимо, з вашої точки зору?

Ольга Айвазовська: Згідно статті 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», церковні інституції не мають права вести агітацію за кандидатів під час передвиборчих перегонів. В то й же час, частина 3 статті 68 Закону «Про вибори народних депутатів України» визначає, що повідомлення про підтримку кандидатом у депутати певних заходів або привернення уваги до участі кандидата у цих заходах є політичною рекламою, тобто – агітацією. Крім того, не варто забувати, що є внутрішні канони та правила поведінки релігійних діячів в світській державі, якою є Україна. Агітація з боку священнослужителів є порушенням і законодавства і норм моралі, визначених церквою. Я негативно ставлюсь до цього, бо це також своєрідне зловживання довірою прихожан, що часто мотивовано матеріально кандидатом, який дає кошти церкві та отримує додатковий інструмент агітації.

Чернов С.: Це не перші вибори, за якими ви спостерігаєте. Скажіть, чи помічаєте ви якусь позитивну динаміку? Чи стають вибори більш чесними, прозорими, чи навпаки? І чим ви пояснюєте це?

Ольга Айвазовська: Парламентські вибори 2012 року є більш цинічними. Ми не так часто можемо зустріти агітаторів, які виявляють щиру підтримку кандидатам, в наметах яких, наприклад, стоять. Така ж проблема з виборцями. Часто громадяни готові обміняти короткотермінову матеріальну допомогу на стратегічне право впливати чи щось вимагати у майбутнього депутата. На жаль, політики цинічно користуються не достатньою правовою освітою значної частини виборців. Під час цієї кампанії взагалі не говорять про програми чи стратегії. Її мовою стали грошово-продуктово-бартерні відносини з виборцем. Це дуже ускладнює ситуацію. Вибори будуть більш чесними, якщо на дільниці 28 жовтня прийде більше людей з вищою освітою, громадсько активних та тих, хто не приймає цих правил гри. Я переконана, що таких більшість. Фінал кампанії залежить від нас з вами.

Чернов С.: Ольго, ОПОРА викриває чимало того, що наші кандидати в депутати та можновладці воліли б залишити в тіні. Чи ніколи не було спроб перешкодити діяльності вашої організації або погроз вам або вашим колегам? Наскільки спокійно вам працюється?

Ольга Айвазовська: Нам зовсім не спокійно працювати, але ми все робимо правильно, не порушуючи міжнародних стандартів спостереження, законів України та норм моралі. Я переконана, що коли нема чого приховувати, будь-які зовнішні спроби тиску від тих, кому не подобаються наші висновки, чи чорний PR проти організації є лише дрібними неприємностями.

Демьян: Не могли бы Вы назвать регионы, где ваша сеть фиксирует наибольшее количество нарушений избирательного законодательства?

Ольга Айвазовська: Завдяки роботі 225 довготермінових спостерігачів та 26 координаторів ОПОРА зібрала та опрацювала інформацію щодо найбільш поширених порушень, до яких вдавалися кандидати і політичні партії у вересні. Негативний рейтинг очолює адміністративний ресурс як форма незаконної участі та впливу посадових осіб на виборчий процес. Таких інцидентів зафіксовано 179 у всіх регіонах України, найбільше – у Дніпропетровській, Київській, Тернопільській та Харківській областях.

Друге місце займає підкуп виборців як метод незаконного матеріального стимулювання виборців. Спостерігачам вдалося зафіксувати 126 випадків, які відповідно до чинного законодавства мають ознаки підкупу, у 23 областях. Лідирують – Одеська, Київська та Хмельницька області.

На третьому місці – перешкоджання діяльності партій та кандидатів: 123 зафіксовані спостерігачами інциденти у 19 областях, серед яких лідирують за кількістю випадків Київська, Одеська та Волинська.

Не менш поширеним явищем є і порушення порядку проведення агітації. Зокрема, таке явище зустрічається у звітах спостерігачів 77 разів у 18 областях, найбільше – в Одеській і Луганській. Силовий ресурс як метод впливу правоохоронних органів на виборчий процес був зафіксований 12 разів у 6 регіонах. Серед яких по 4 і 3 випадки у Луганській та Рівненській областях відповідно. У вересні було зафіксовано 9 випадків тиску на ЗМІ. Тож, на основі даних спостерігачів ОПОРИ можна зробити висновок, що найбільш поширеними порушеннями залишаються зловживання адміністративним ресурсом та підкуп виборців. Втім, належної реакції з боку правоохоронних органів та ЦВК, суб’єктів виборчого процесу на системні зловживання не було.

vasyld: Чи доводилося Вам по роду діяльності своєї організації в освітній сфері зустрічатися із чільним чиновником вузу, який, до речі, Міністр освіти Табачник хотів протягнути у список найпрестижніжих у світовому рейтингу навчальних закладів, хто представлявся би так, як мені, професор і «граф Монтекрісто», і ще по-сумісництву «володар життя»? Дякую.

Ольга Айвазовська: Так, я мала нагоду зустрічатися з дуже багатьма людьми, серед них і Дмитро Табачник, і Максим Луцький. Переважно комунікуємо ми на різних ефірах. В житті – ні.

journ_: Пані Ольго, вітаю. Прокоментуйте заяву Кінаха про те, що ОПОРА працює на визнання виборів недійсними. Дякую.

Ольга Айвазовська: Я не хочу переходити на особистості щодо заяви Кінаха, але вона абсурдна за своєю суттю. Тобто, цей політик встановив один важливий факт – ОПОРА створює базу порушень, але дивним чином його інтерпретував: начебто ми це робимо, щоб делегітимізувати вибори. Більш дивної логіки я не бачила. Спостерігачі систематизують результати свого моніторингу, тому становлять загрозу виборам. В той же час, Кінах не спростував факти самих порушень. Але прошу врахувати, що це не просто заява окремого політика, вона опублікована на сайті Партії регіонів. Тому це позиція політичної сили. Мені прикро, що замість того, щоб припини практику порушень, політики розпочинають боротьбу з дзеркалами, адже, спостерігачі просто збирають та оприлюднюють факти. Цей нездоровий підхід не робить честі заявникові. Під час цієї кампанії ми вже бачили звинувачення поважних соціологів у низькому рейтингу партії, тепер – спостерігачів у виконанні своїх функцій. Я до цього ставлюсь по-філософськи.

щек: Наскільки популярні брудні методи передвиборчої агітації цього року у порівнянні з попередніми? Чи вигадали кандидати нові «хитрощі»?

Ольга Айвазовська: Виборча система, яку витягли з нафталіну десятирічної давнини, спровокувала активізацію використання старих методів роботи недобросовісних учасників кампанії. Тому нічого нового, збільшились лише масштаби зловживань. Єдине, що чула нового, то громадяни, які не мають право голосу на конкретній дільниці, але перебувають у змові з членами комісії та незаконно отримуватимуть виборчий бюлетень, матимуть обведені олівцем чотири цифри паспорту. Таким чином член комісії та виборець «пізнають» одне одного. Також є побоювання, що громадянам старшої вікової категорії «забуватимуть» видати другий бюлетень для голосування в одномандатному окрузі. Його «залишить» собі член комісії та використає для штучного збільшення голосів за потрібного кандидата.

Georg: Госпожа Айвазовская, говорят, что каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет. Согласны ли вы с этим? На ваш взгляд, заслужили ли украинцы нынешнюю власть? Чем?

Ольга Айвазовська: Я згодна, що якщо громадяни пасивні, то вони заслуговують на владу, яка особливо не переймається їх долею. Виборці повинні розуміти, що інститут виборів є цінністю та засобом впливу на власну долю. Якщо громадяни його не використовують грамотно, то не можуть нарікати на тяжку долю.

Дмитро, Київ: Що, по-вашому, змінить відеоспостереження на дільницях? Чи змінить взагалі?

Ольга Айвазовська: Відеоспостереження демонізують, як засіб залякування виборців. Соціологія свідчить, що громадяни не ведуться на страшилки, що їх вибір можна проконтролювати завдяки камерам. Інша справа, що це мало значуща річ в контексті демократизації виборчого процесу. Найгірше, що он-лайн трансляція підрахунку голосів не ведеться, а запит отримати в ЦВК має право лише сама комісія, прокуратура, МВС та суд. Тож, строки оскарження, які дуже стислі після дня голосування не дають шансів використати запис для відстоювання своїх інтересів учасникам кампанії, права яких порушено. Крім того, сам запис не є належним доказом. Тому я вважаю, що 1 мільярд коштів платників податків можна було значно вдаліше інвестувати.

leee: За какой политсилой ваша организацией зафиксировала больше всего нарушений?

Ольга Айвазовська: За Партією регіонів, яка лідирує завдяки адміністративному ресурсу.

leee: Были ли каким-либо образом наказаны те кандидаты, за которыми были замечены нарушения?

Ольга Айвазовська: Покарання досить формальне – винесення попередження з боку ЦВК, яке не призводить до скасування реєстрації порушника. Цю ліберальну норму закону лобіювали в тому числі і ми, пригадуючи, як зловживали правом на скасування реєстрації під час останніх місцевих виборів. На жаль, ми тоді не здогадувались, що наша правоохоронна система буде настільки бездіяльною, що не помічатиме сотень фактів підкупу, чи прокуратура ігноруватиме зловживання службовим становищем з боку учасників виборів.

leee: Ольга, ваша организация отслеживает нарушения в избирательной кампании. Скажите, каковы на этот раз были расценки – сколько стоит голос избирателя?

Ольга Айвазовська: Суми, які найчастіше називаються, не перевищують 300 гривень. Втім, виборцям обіцяють доплату після 28 жовтня, хоча я б не рекомендувала цьому вірити.

rhsv12: Пані Ольго, скажіть, будь ласка, чи будуть присутніми на дільничих виборчих комісіях члени громадського руху ОПОРА в якості спостерігачів?

Ольга Айвазовська: Спостерігачі ОПОРИ будуть працювати у всіх 225 ОВК, коли почнуть привозити бюлетені та протоколи представники дільничних виборчих комісій. Безпосередньо на дільницях 28 жовтня працюватиме 3500 наших спостерігачів.

монгол_шуудан: Кандидат від ОО в.о 194 в Черкасах Булатецький звинуватив Черкаську ОПОРу в роботі на УДАР. Прокоментуйте.

Ольга Айвазовська: Не можу коментувати істерику. На жаль, мені не зрозуміло, що мав на увазі кандидат. Сказане ним не відповідає правді.

vasyld: Мене вразила Ваша відповідь на моє запитання. Вам тепер не страшно?

Ольга Айвазовська: А чому мені повинно бути страшно? Я звикла говорити з опонентами відкрито, це ж стосується і службовців, посадовців, політиків, в тому числі, на відкритих заходах доводилось зустрічатись і з Президентом, зокрема, перед місцевими виборами, коли в Адміністрацію запросили дипломатів, міжнародних спостерігачів та мене з Олександром Черненком, як представниками українських моніторингових структур.

укр: Добрий день. На вашу думку, чому в передвиборних програмах партій і кандидатів-мажоритарників зовсім відсутнє єврейське питання? Люди залякані? Чи буде майоріти над Кремлем і Білим Домом жовто-блакитний стяг?

Ольга Айвазовська: Цікаве питання. Не знаю:)

klark32: Як можуть «замовники» відстежити чи відпрацював виборець отриману винагороду, чи проголосував так як треба? Яка система? І що буде, якщо не проголосує як треба?

Ольга Айвазовська: Якщо не проголосує, як треба, то, скоріше, нічого не буде. Не підуть же в суд порушники Кримінального кодексу, які скуповують голоси, за те, що виборець схаменувся та не пішов на злочин. Не варто також боятись і силового тиску – нікому не потрібен зайвий розголос підкупу. А от система контролю проста: карусель, коли виборець виносить свій пустий бюлетень, а заносить натомість і вкидає той, що заповнив хтось на вулиці, в машині; нетипові позначки в бюлетенях замість галочок чи хрестиків навпроти кандидата, або партію також свідчить про підкуп: адже такі бюлетені легко вирізнити, порівняно з іншими і підрахувати чи N-на кількість виборців, які продали голос на дільниці таки проголосували за потрібного кандидата; фотографування бюлетеню, хоча цей метод контролю легко обійти.

journ_: Дякую за відповідь на запитання про заяву Кінаха. Скажіть, чи чинить опір діяльності вашої організації якась інша політична сила? Чи в них менше порушень та відповідно приводів чинити перешкоди?

Ольга Айвазовська: Скажу відверто, нема політичної сили, якій ми симпатичні, бо або ми фіксуємо їх порушення, або не виявляємо особливого ставлення до інших, не допомагаємо, як дехто, можливо б хотів. Наше завдання бути об’єктивними та не мати уподобань, які б зашкодили якісному спостереженню.

diana126: Ольго, добридень! Як ви можете прокоментувати чималу кількість усіляких письменників, артистів, що рвуться до Ради цього разу? Кому й чим вигідна їх участь? І чи потірбні вони у ВР? Дякую!

Ольга Айвазовська: Думаю, що це данина старому методу привернення уваги до списку партії за рахунок пізнаваних облич з інших галузей: артистів, письменників, спортсменів. Але якщо ця участь є штучною, то жодного голосу «зірка» не додає. Такий підхід ще раз свідчить про відсутність креативу у політиці. Якщо ж говорити про тих, хто балотується в округах чи є достатньо громадсько активним, то їх кандидування, скоріше, говорить нам про те, що люди культури втратили надію на делегування влади і вирішили спробувати взяти її. На жаль, часто їхній досвід у виборах є досить скромним, тому і кампанії подекуди не є дуже вдалими. Хоч політик – професія, в ситуації, коли професіонали не впоралися, звичайні громадяни, в тому числі, письменники, артисти, починають замислюватись над участю у виборах в якості кандидата, а не лише виборця.

Smile: Якими курйозними випадками відзначилася ця передвиборча кампанія, на ваш погляд? От з’ясувалось, що в одній квартирі примудрилися прописати 37 осіб – гуртожиток...

Ольга Айвазовська: Таких «курйозів» багато: коли подання на членів комісій приносить одна людина без довіреності від 30 суб’єктів виборчого процесу, то вже не до сміху. А цинізму у технічних партій вистачає для того, щоб включати до подань спостерігачами громадян, які втратили зір. У 165 окрузі (Тернопільська область) учасники кампанії практикують включення інваліда дитинства з ДЦП, який не відвідував школи через хворобу, в якості офіційного спостерігача від суб’єкта виборчого процесу, громадян після інстульту, виборців, які страждають на розсіяний склероз, чи людей пенсійного віку, наприклад, 1923 року народження.