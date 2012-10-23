Встреча Януковича и Путина: подробности и главные заявления

В понедельник, 22 октября, Президент Украины Виктор Янукович посетил РФ и провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. На встрече был поднят целый ряд тем и подписаны несколько документов. "Главред" предлагает читателям ознакомиться с основными высказываниями и договоренностями глав двух государств.

О газе. Во время встречи Украина не смогла договориться о снижении цены на российский газ, но собирается продолжить переговоры на эту тему. "Переговоры по актуальному для Украины так называемому газовому вопросу продолжаются, и мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную справедливую форму установления цены на газ для нашей страны", - заявил Виктор Янукович. Газовые переговоры продолжаются.

О Таможенном союзе. Виктор Янукович заявил о необходимости углубления отношений Украины и ТС. "Мы считаем, что сотрудничество с Таможенным союзом будет приносить пользу нашим товаропроизводителям. Мы должны глубину этих отношений увеличивать, это будет приносить экономике только пользу", - отметил он.

В свою очередь, Владимир Путин отметил необходимость большей кооперации украинской и российской экономик. "Вопрос присоединения к Таможенному союзу - это суверенный выбор государства", - сказал при этом российский президент и призвал украинского коллегу к углублению сотрудничества.

О пользе встреч двух президентов. "Я приехал для того, чтобы перерыв не был слишком большим, поскольку это никогда не идет на пользу, и обсудить актуальные вопросы, которые у нас есть", - подчеркнул перед началом встречи Виктор Янукович.

Владимир Путин, в свою очередь, выразил удовлетворение от приезда украинского коллеги: "Думаю, что ваш приезд является своевременным, мне очень приятно, что вы поддерживаете регулярные контакты не только на самом высоком уровне, президентском уровне, но и на правительственном, министерском, на уровне наших компаний, которые друг с другом работают". Российский президент также считает, что нет "разумной альтернативы" дружеским отношениям двух государств.

О том, чего Россия ждет от выборов Рады. Путин рассказал коллеге о том, чего ждет от выборов в Украине. "В Украине завершается парламентская избирательная кампания, и мы искренне желаем, чтобы выборы в Верховную Раду обеспечили дальнейшее поступательное демократическое развитие братской Украины. Мы заинтересованы в том, чтобы по итогам голосования курс на тесное взаимодействие наших стран получил дополнительный импульс", - отметил президент РФ.

Об обмене мигрантами и реадмиссии. На встрече стороны подписали межправительственное соглашение о реадмиссии и исполнительный протокол о порядке его реализации. Кроме того, был подписан межправительственный протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2012 году.

Документ о реадмиссии предполагает внесение изменений в действующее соглашение и решает сложности в решении проблемы незаконных мигрантов между двумя государствами.

О возрасте. Виктор Янукович поздравил Владимира Путина с недавним 60-летним юбилеем. "Хочу сказать, что после 60 ничего не меняется, все остается даже еще красивее", - отметил украинский Президент.

О космосе. "Наши ведомства, наконец, договорились о сотрудничестве по вопросам космоса, исследованиях, о совместной работе, как мы с вами говорили, на троих – Казахстан, Украина, Россия", - сказал на встрече Янукович. При этом он сообщил, что планируется "совместных три пуска".

Также стороны обсудили ряд других вопросов, в частности, договорились, что Россия и Украина вместе отметят 200-летие Тараса Шевченко, и обсудили другие важные темы.

фото: президент.рф