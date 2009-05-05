Черный апрель «Газпрома»

Хотя для большинства россиян апрельское фиаско осталось за кадром – благо дело, по телевизору сообщают только о достижениях в виде выкупа «Газпромом» акций «Газпром нефти» у итальянской компании ENI и проблемах в Туркмении в связи с аварией на газопроводе «Средняя Азия-Центр».



Российские государственные СМИ вообще окрестили соглашение ENI и российского газового монополиста по выкупу у итальянцев акций «Газпром нефти» «стратегическим». По мнению Москвы, «подобная сделка говорит о тесном взаимодействии с итальянским концерном, который является ключевым союзником «Газпрома» для успешного запуска трубопровода «Южный поток». Представители «Газпрома» даже не стесняясь, указывали европейским странам, что проект «Южный поток» должен стать для них приоритетным.



Ведь в условиях невозможности получения контроля над украинской трубой запуск «Южного потока» стал одной из главных стратегических задач российского руководства.



Успешная реализация этого проекта связывалась с уже ставшей традиционной дискредитацией Украины как надежного транзитера газа в Европу. Москва постоянно подчеркивает, что «Южный поток» создаётся для диверсификации поставок российского газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитёров - Украины и Турции». Российские издания даже не стесняются в высказываниях по поводу основной идеи «Газпрома» в реализации Северного и Южного потоков – «обхватить Европу с двух сторон газопроводами и стать самым надежным поставщиком топлива». Параллельно с этим на высшем политическом уровне Москва прилагает все возможные усилия для нейтрализации проекта Nabucco – главного конкурента «Южного потока». Существование альтернативных газопроводов в Европу для России является недопустимым.



Однако в ЕС не перевелись еще люди, которые способны трезво мыслить, чтобы понять, чем обернется этот «надежный охват» с севера и с юга «самым надежным поставщиком». Ведь, снижая зависимость от стран-транзитёров, Европа попадет в еще большую зависимость от России, которая затем начнет «последовательно и прозрачно» подымать цены на экспортируемый газ.

В конце марта – начале апреля председатель правления «Газпром» Алексей Миллер и генеральный управляющий итальянского концерна ENI Паоло Скарони провели несколько встреч, на которых обсуждались план дальнейших действий по реализации проекта «Южный поток» и ход работ в рамках прединвестиционной стадии проекта. Информация, подаваемая россиянами об итогах встреч, была очень скупой и лишь содержала общие фразы о важности и надежности проекта для диверсификации поставок газа в Европу. 7 апреля в Москву должен был прибыть премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во главе многочисленной итальянской делегации для участия в экономическом форуме «Россия – Италия». Главным итогом встреч должно было стать подписание соглашения между ENI и «Газпромом» о реализации строительства газопровода «Южный поток».



Однако Берлускони не приехал, и ничего подобного не было подписано. Поэтому российские издания не стали расстраивать своих зрителей-читателей и выделили другое главное достижение российско-итальянской встречи – выкуп «Газпромом» у ENI 20% акций «Газпром нефти» за 4,2 млрд. долларов. Как говорится, «на безрыбье и рак рыба». Фиаско (именно так это можно назвать) по поводу продвижения «Южного потока» в России старались не замечать, так же, как и разбираться в том, почему же после такой конструктивной позиции ENI итальянцы вдруг включили заднюю. По жидким новостям можно предположить, что российский «Газпром» в лучшем случае захотел очень много – больше, чем позволяли рамки приличия. Согласно сообщениям, суть разногласий сводилась к дележу прибыли от продажи газа, объему работ ЕNI в ходе осуществления сухопутной части проекта и размеру участия итальянского концерна в управлении проектом.



Может возникнуть вопрос: «А почему в лучшем случае?» Да потому, в этом случае можно еще договориться, но далее следовали события, которые свидетельствовали лишь о том, что планам Москвы стать монополистом-поставщиком в Европу не суждено осуществиться. Как раз в это время, 9 апреля происходит авария на туркменском участке газопровода «Средняя Азия-Центр», который в последующем вылился в очередной скандал при участии России. В Москве в лучших традициях газовых войн начали вести информационную кампанию против Туркменистана. Главными целями этой кампании стало возложение полной ответственности за аварию на Туркменистан путем обвинения руководства страны в халатности в вопросах содержания и обслуживания трубопроводов; навязывание идей о том, что без сотрудничества с «Газпромом» Туркменистан ждет глубокий экономический кризис; снижения цены на газ, продаваемый Ашхабадом.



Но в Москве не учли восточный менталитет страны - туркмены решили доказать, что прекрасно могут жить и без «Газпрома». 16 апреля германская энергетическая компания RWE подписала с правительством Туркменистана предварительный договор о поставках природного газа в Европу. В рамках документа, RWE планирует принять участие в реконструкции и обновлении газораспределительной инфраструктуры, ведении работ по геологоразведке в туркменской части Каспия и, главное, проведении мониторинга экспортных проектов по транспортировке природного газа из Туркменистана в Европу. По совершенно случайному, но роковому для России совпадению - RWE является членом консорциума, занимающегося строительством европейского газопровода Nabucco.



Российская власть, конечно же, попыталась успокоить себя и своих граждан тем, что: в Туркменистане отсутствует инфраструктура для доставки газа от месторождений на востоке страны до берега Каспия; статус Каспийского моря до сих пор не урегулирован, а российская Каспийская военная флотилия по своей мощи превосходит все силы остальных стран бассейна, вместе взятые; трубопровод из Туркменистана может выйти лишь на территорию Азербайджана, а «отношения Баку и Москвы в последнее время значительно потеплели...».



Однако в Кремле решили перестраховаться - Владимир Путин потребовал от курирующего топливно-энергетический комплекс РФ вице-премьера Игоря Сечина и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера «поддерживать тесные контакты, согласовывать все свои действия со стратегическими партнерами, прежде всего в Средней Азии». Переговоры с туркменскими коллегами россияне проводили 23–24 апреля в рамках конференции по вопросам энергобезопасности в Ашхабаде.



Но и в Ашхабаде Сечина также ждало фиаско. Президент Туркменистана прохладно отнесся к новой концепции мировой энергобезопасности Президента РФ Дмитрия Медведева, которую туркменскому лидеру передал Игорь Сечин. В то же время, на международной конференции глава Туркменистана открыто поддержал проекты ЕС, которые позволят создать новые маршруты поставок газа.



Европа также не осталась в долгу. Премьер-министр председательтсвующей в ЕС Чехии Мирек Тополанек пригласил Бердымухамедова 7 мая в Прагу на саммит Евросоюза «Восточное партнерство», на котором будет обсуждаться вопрос по строительству в обход России газопровода Nabucco. А накануне конференции в Ашхабаде Европарламент подавляющим большинством одобрил торговое соглашение с Туркменистаном, которое не могли принять 11 лет из-за острых дебатов о необходимости проведения реформы в области прав человека в этой стране.



Вдобавок к этому по амбициям «Газпрома» и Кремля был нанесен еще один жестокий удар. 24-25 апреля в Софии проходила международная конференция «Природный газ для Европы: безопасность и партнерство», организованная по инициативе Президента Болгарии Георгия Пырванова. Незадолго до проведения мероприятия заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев обещал подписать с Болгарией и Сербией корпоративные соглашения по проекту «Южный поток». Но после того, как Премьер-министр России В.Путин отказался принимать участие в конференции, отправив вместо себя министра энергетики РФ Сергея Шматко, стало ясно – подписанных соглашений по «Южному потоку» не будет. Не годится Владимиру Владимировичу уезжать с пустыми руками – поэтому и отправил министра энергетики. Так оно и получилось.



Возглавлявший делегацию России на форуме в Софии Шматко заявил, что участники саммита выразили свою поддержку проекту «Южный поток». Традиционными партнерами России в газовой сфере он назвал Италию, Австрию, Сербию. Но «традиционные партнеры» по необъяснимым причинам отказывались подписывать какие-либо соглашения по «Южному потоку». Некоторые СМИ даже увидели в этом «злую руку» Брюсселя, который «надавил» на Болгарию в этом вопросе.



В довершение 28 апреля Премьер-министр Болгарии Сергей Станишев во время визита в Москву заявил, что официальная София рассматривает «Южный поток» в качестве важного и возможного проекта доставки газа наряду с Nabucco.



Такое количество, казалось бы, незаметных на первый взгляд неприятных для России и «Газпрома» совпадений может говорить лишь о том, что Европа едва ли настроена позволить России стать монопольным поставщиком газа. Москва, правда, пытается рассказывать ЕС об экономической несостоятельности Nabucco, но если столько раз за один месяц «Южному потоку» сказали «нет» - значит здесь что-то не так…