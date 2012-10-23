Вежливость президентов: как Путин использует выборы в Украине

Встреча украинского и российского президентов проходила на фоне беспрецедентного события: в Киеве был похищен и вывезен в Россию без соблюдения каких-либо юридических процедур активист «Левого фронта» Леонид Развозжаев. Следственный комитет РФ, поспешно расследующий уголовное дело по мотивам нашумевшего фильма «Анатомия протеста-2» поспешил сообщить, что Развозжаев написал явку с повинной. Его украинские и российские соратники утверждают, что помощник известного политика Сергея Удальцова оговорил себя под пытками.

Публичной реакции украинского МИДа и специальных служб на недружественную акцию спецслужб стратегического партнера на нашей территории не последовало. Интересно другое: Янукович и Путин так и не подписали подготовленное соглашение о порядке передвижения воинских формирований Черноморского флота РФ. Иностранное военное присутствие остается острой проблемой, российские черноморцы имеют карт-бланш на украинской территории до 2042 года. В свете последних событий на Ближнем Востоке и острой геополитической риторики Москвы России определенно понадобится модернизировать и перевооружить ЧФ, но без согласия Украины сделать это невозможно.

Проблема демаркации российско-украинской границы в Азовском и Черном морях по-прежнему остается неразрешенной. Для нашей страны вопрос остается принципиальным, равно как и возможности сотрудничества с Россией в освоении черноморского шельфа. Украина особо не скрывает стремления разыграть «черноморскую карту» в борьбе за снижение цены российского газа. Однако вести переговоры на тему поставок энергоносителей после начала отопительного сезона – занятие неблагодарное и малоперспективное. Украине сегодня куда полезнее форсировать проведение мероприятий, позволяющих повысить степень энергетической независимости и дающих возможность найти альтернативные варианты использования ГТС на фоне построенного «Северного потока» и усиленной подготовки к сооружению «Южного потока».

Кажется весьма показательным, что Хозяйственный апелляционный суд Киева отложил рассмотрение дела о выплате России гарантированных правительством Павла Лазаренко долгов корпорации «ЕЭСУ». Дело не только в том, что в государственном бюджете Украины нет лишних трех с хвостиком миллиардов гривен, но и в том, что энергетические вопросы, как и проблема заключения Юлии Тимошенко, имеют весомую политическую составляющую. Трудно представить, что во время переговоров в Ново-Огарево российский и украинский президенты не обсуждали эти темы.

Виктор Янукович на правах вежливого гостя высказался за углубление сотрудничества Украины с Таможенным Союзом, хотя в Москве и ухом не ведут на предложения Киева сотрудничать по формуле «3+1». Возможно, в России надеются, что нарастающий экономический кризис в Европе заставит Украину быть сговорчивее в отношениях с постсоветскими странами.

Вежливым был и Владимир Путин, выразивший надежду, что парламентские выборы в Украине дадут позитивный импульс двусторонним отношениям между нашими странами. Не оставляет ощущение, что Виктор Федорович поспешно посетил Владимира Владимировича как раз в поисках этого импульса. Для Партии регионов дружба с Россией – один из краеугольных камней политической платформы, а Виктор Янукович не скрывает отеческого отношения к правящей партии. К сожалению для него в России перестали делать ставку на главу Украинского государства. Иначе как пояснить активное присутствие в информационном пространстве нашей страны кума Путина Виктора Медведчука, не принимающего непосредственного участия в парламентской кампании, но активно стремящегося на нее влиять. Россия готова использовать выборы в Верховную Раду как фактор дестабилизации ситуации в Украине, и заверения Януковича в вечной дружбе не остановят ее в попытках попытаться восстановить свое влияние на постсоветском пространстве.