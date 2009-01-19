Неспіваюча революція

19 января 2009, 17:24

«Це вже неспіваюча революція» – тільки й вимовив латвійський прем’єр Іварс Годманіс, спостерігаючи за погромами у Ризі. Годманіс знає, про що говорить. Адже він очолював латвійський уряд саме під час тієї – «співаючої» – революції.

Тоді напруження між Москвою і Ригою було жахливим, союзний центр не мав наміру погоджуватися з ідеєю відновлення незалежності окупованої сталінським режимом Латвії, сумнозвісний ризький ЗМОП не підкорявся Міністерству внутрішніх справ бунтівної республіки і влаштовував провокації за наказами з Москви. Серпень 1991 року, коли під час путчу в Ризі відбулася спроба захоплення об’єктів влади прихильниками повернення Латвії до імперії – ЗМОП та військові частини захопили телебачення, радіо й Міністерство внутрішніх справ. Однак нічого такого, із чим зіштовхнулася цього тижня незалежна Латвія, і уявити собі не можна було. Суспільство було бідним, проте толерантним. Якби комусь тоді, під час боротьби за латвійську незалежність, сказали, що через 18 років після її відновлення натовп грабуватиме магазини старої Риги, перевертатиме машини, намагатиметься штурмувати парламент, – мало хто б повірив... Зараз політики й суспільство намагаються зрозуміти, хто винен у погромах. Опозиція – а саме вона ініціювала мітинг у старому місті й аж ніяк не уявляла собі його наслідків – вважає, що зі своїми функціями не впоралися правоохоронні органи. Влада, звичайно, звинувачує у наслідках мітингу за розпуск парламенту опозицію, у лавах якої, до речі, виявилося чимало відомих політичних діячів. І, звичайно, всі нагадують про економічну кризу – по Латвії вона вже боляче вдарила – проблеми безробітної молоді, тривалий період нестабільності... Однак справа не тільки в цьому. Це з Києва Латвія видається такою собі бездоганною балтійською демократією. І дійсно, досягнень у неї набагато більше, ніж в України – свідченням цього є приєднання Латвії до НАТО та Євросоюзу. Однак це не відміняє того, що Латвія – також корпоративна держава. Пострадянська еліта тут сформувалася за рахунок дивного симбіозу колишніх комуністів і засновників Народного фронту. Олігархи одночасно є сьогодні або покровителями, або цілком реальними лідерами існуючих політичних партій. Ця система могла спокійно функціонувати у благополучний період – як і в Росії чи в Україні, тим паче, що в Латвії обгортка була набагато привабливішою. Однак під час економічних випробувань виявилося, що між елітою і народом зникає порозуміння. Водночас еліта продовжує триматися за владу – головний політичний конфлікт у країні розгорнувся якраз навколо можливості провести позачергові парламентські вибори. Можливо, їх проведення і зміна варти при владі й допомогли б уникнути зайвої гостроти у суспільстві, проте депутати поки що із такою ідеєю не погоджуються. І ось – конфлікт доведено до погромів... Тепер головне – якими будуть висновки латвійської еліти щодо «неспіваючої» революції. Поки що перші коментарі й голів уряду, й голів парламенту свідчать, що вони продовжують перебувати у світі власних політичних ілюзій і абсолютно не збираються усвідомлювати всієї глибини провалля між владою та незадоволеною частиною суспільства. Лише президент балтійської країни Валдіс Затлерс намагається скорегувати свої дії і звинувачує не народ, а сейм. Затлерс вимагає від парламентарів змінити Конституцію, аби дати можливість народу ініціювати дострокові вибори, реформувати уряд і призначити нового керівника Бюро з боротьби із корупцією. І що ж? Спікер сейму Гундар Даудзе нагадав президенту, що він живе в парламентській республіці, і не варто тут вимагати... Хоча парламентарі все ж таки мають працювати над конституційними змінами – просто нікуди діватися. Те, як розвиватимуться події в Латвії, має стати для України непоганим уроком. Балтійська країна підійшла до тієї точки кипіння, до якої нам ще доведеться дійти. Важливо зрозуміти, якими можуть бути правильні дії непопулярної влади і якими – помилки, котрі вже неможливо буде виправити. Як треба розмовляти із народом і як не слід із ним спілкуватися. Що можна зробити, аби соціальні заворушення не переросли в суцільні погроми, і як жити після того, якщо погроми все ж таки відбудуться. І це при тому, що латвійська еліта, порівняно з українською, виглядає набагато більш сучасною і здатною реагувати на виклик...

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