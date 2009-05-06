Военный мятеж в Грузии оказался блефом?

Сегодня в Грузии начинаются учения НАТО. Вначале они оказались на грани срыва из-за позиции России, позже – из-за попытки военного мятежа в Грузии.

Ситуация осложняется массовыми антипрезидентскими выступлениями оппозиции, которые уже почти месяц будоражат грузинскую столицу.

По версии МВД, военные намеревались присоединиться к антиправительственным акциям в Тбилиси. В Грузии уже более трех недель продолжаются акции протеста, организованные оппозицией. Как раз накануне учений, когда к Тбилиси приковано внимание всего мира, оппоненты Саакашвили хотели придать второе дыхание своим демонстрациям. Некоторые эксперты говорят о том, что солдат, которых позже обвинили в мятеже, должны были использовать для разгона протестующих. Как раз накануне учений оппозиционеры хотели перекрыть магистрали, ведущие к Тбилиси. Однако военные, по мнению экспертов, отказались принимать участие в силовом сценарии.

МВД Грузии уже объявило в розыск трех бывших офицеров грузинских вооруженных сил, которых подозревают в организации заговора. Кроме того, в связи с мятежом задержаны семь сотрудников военной полиции Грузии и 13 гражданских лиц.

Ранее в телевизионном обращении президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в подготовке военного переворота. Постоянный представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин назвал эти обвинения «безумными». Однако официальный Тбилиси стоит на своем. «План переворота как минимум подразумевал срыв военных учений НАТО в Грузии, как максимум - полномасштабный военный мятеж в стране», - заявил официальный представитель МВД Грузии Шота Утиашвили.

По подозрению в подготовке военного мятежа задержан бывший командующий отрядом спецназначения «Дельта» Гия Гваладзе (Георгий Гваладзе). МВД показало оперативные кадры переговоров, где он рассказывал своим соратникам о подготовке переворота. В оперативной съемке Гваладзе называет время проведения госпереворота - четверг - и подчеркивает, что на их стороне уже есть действующие части вооруженных сил. «В случае удачи госпереворота Грузия вновь соединяется с Россией», - приводятся в оперативной съемке слова Гваладзе. После этого, обещал он, в Грузии будут проведены выборы.

В Тбилиси далеко не все верят тому, что рассказывают грузинские власти. Иное мнение и у президента Клуба независимых экспертов Грузии Иосифа Цискаришвили. В интервью «Главреду» он высказал мнение, что никакого мятежа в Грузии не было



Какими могут быть последствия истории с мятежом? Действительно ли в ней замешана Россия?

Я бы не называл произошедшее мятежом. Ни одного разбитого окна, ни одного выстрела – нельзя это назвать мятежом. Мало убедительными выглядят и доказательства в пользу версии о мятеже, когда представляются документальные кадры беседы между военными, лица которых закрыты. На видеозаписи зафиксирован не разговор, а монолог, в котором рассказывается кто, где и когда встречался, о чем договаривались, кто какие места будет занимать в правительстве. Это настолько примитивно…

Конечно, недовольство действующими властями в грузинской армии существует. Руководство Грузии начало к этому готовиться сразу после позорного поражения в войне в августе прошлого года. Об этом можно было судить уже после того, когда человека, которого считали первым в тюремной системе, назначили на должность заместителя министра обороны. Он обращался с военными так же, как и со своими подчиненными в пенитенциарной системе. Одновременно было расширено влияние МВД Грузии над армией. Поэтому профессиональное недовольство – на лицо.

Но зачем властям этот скандал? Почему такая спешка? Дело в том, что оппозиция заявила, что протестующие будут перекрывать автотрассы, ведущие в Тбилиси. Ожидалось, что вскоре оппозиция выступит с новым ультиматумом. Конечно, это не могло не беспокоить руководство страны, которое решило за счет авторитета одного батальона провести молниеносную операцию по восстановлению порядка. Все, правда, свелось к тому, что был задержан лишь один человек, который сбежал. На видеокадрах, якобы доказывающих попытку мятежа, мы слышим, как перечисляются фамилии участников заговора. Все это шито белыми нитками. Бывший начальник генерального штаба сам позвонил журналистам в прямой эфир из одной из киевских больниц. Он рассказал, что его уже три года не было в Грузии. Другой «мятежник» передвигается только в инвалидной коляске. Эти люди не могли принимать участия в каких-то встречах.

Оппозиция уже потребовала провести международное расследование инцидента. Думаю, власти на это не пойдут. Президент назвал конкретные фамилии, кого надо арестовать. Он уже обвинил Россию.

У России, конечно, существуют интересы в Грузии, но в грузинском обществе крепнет осознание того, что «лучшего партнера» для достижения собственных целей в Грузии, чем Саакашвили, Кремль не сможет найти. Разговоры о руке Москвы были очень популярны для консолидации грузинского народа вокруг президента, но после войны прошлого года этот комплекс был преодолен оппозиционерами, грузинским народом. Появилось понимание, что вначале надо разобраться в том, кто есть кто в самой Грузии, а потом уже искать виновных вне страны.

Саакашвили, по-видимому, находится в отчаянии и поэтому идет на столь радикальные шаги. Но не получится ли так, что последняя информационная операция ударит по нему же? Сможет ли он найти поддержку у населения?

В Грузии уже три недели продолжаются протесты, перекрыты центральные проспекты. В этом грузинской оппозиции помогает пример киевского майдана. Оппозиция об этом в открытую говорит. Оппозиционеры хотят повторить оранжевую, а не розовую революцию. Кстати, в стане оппозиции сейчас находится и двукратный спикер грузинского парламента, которая участвовала в розовой революции, Нино Бурджанадзе. Она – самый активный противник Саакашвили. Ему, конечно, тяжело, у него нет широкой поддержки в народе. Естественно, есть группы людей, довольные властями. К примеру, сотрудники МВД, спецназа... Надо заметить, что при Саакашвили повысился авторитет госслужащего – но не в профессиональном плане, а в плане вознаграждения. Госслужащий больше не является символом нищего. Это, конечно, достижение. Но сегодня настоящий рай – для полиции. Они переобулись, переобмундировались – стали, можно сказать, кумирами общества. При этом само общество выглядит намного беднее, чем это было в прошлые годы. Очень много есть причин, почему народ требует досрочных выборов президента. Наш Клуб независимых экспертов провел соцопрос, чтобы узнать, что людей больше всего возмущает. 65% грузин сказали о неприемлемости стиля единоличного руководства и однопартийного диктата в стране.

Противостояние между оппозицией и властями в Грузии называют войной нервов. Кто сейчас в этой войне выигрывает?

До истории с мятежом по этому поводу можно было бы еще спорить. Но сейчас видно, что нервы сдали у руководства страны. Не имея на то никаких оснований, Саакашвили заговорил о необходимости введения режима чрезвычайного положения. И это заявление было сделано, несмотря на то, что военные вроде бы взбунтовавшегося батальона сложили оружие. Введение чрезвычайного положения означало бы автоматическое прекращение митингов оппозиции. Но пока никаких правовых оснований для этого нет. Опасность состоит в том, что власти могут не остановиться и продолжат поиск таких оснований. Оппозиция это осознает, поэтому она и отменила акцию по перекрытию магистралей вокруг Тбилиси. Она решила два-три дня понаблюдать за событиями.

Насколько акции оппозиции многочисленны. В Киеве складывается впечатление, что оппозиционные настроения в Грузии пошли на спад…

География протеста в самом Тбилиси расширилась. Уже есть пять точек, где расположены камеры, в которых символично в виде узников находятся участники митингов. Многие из них прибыли из разных регионов. 9 мая оппозиция собирается повторить митинг, который состоялся ровно месяц назад 9 апреля. Тогда в акциях приняло участие более ста тысяч человек. Сейчас актуальным остается блокирование… извините, пикетирование… В Грузии уже даже маленький ребенок знает разницу между пикетированием и блокированием. Одно нарушает закон, второе нет. Оппозиционеры очень внимательны, они учитывают все нюансы законов и потом действуют, что не дает формального повода властям для разгона. Но нервы, конечно, шалят. Властям приходится выдумывать сюжеты, белое называть черным… Поэтому риск короткого замыкания, конечно, возрастает.

В Грузии начинаются учения НАТО. Решение об их проведении для Альянса, видимо, было не простым. Как на этих учениях, на отношении самого НАТО могут отразиться события, происходящие сейчас в Грузии?

НАТО уже заявило, что учения не будут отменены. Все пойдет своим чередом. Но есть риск, что власти могут пойти опять же на силовой сценарий по разгону митингующих для того, чтобы обеспечить безопасность учений. Тогда произойдет разгон, очистка улиц…

Саакашвили пойдет на это на виду у сотен иностранных телекамер?

Если лучшего повода он не найдет, чем обеспечение безопасности учений. Хотя наши правители должны хорошо помнить совсем недавнее заявление Госдепа США о том, что Вашингтон не будет вмешиваться во внутренние дела, но не допустит применения силы. Слова американских властей в Тбилиси интерпретируют по-разному. Но, видимо, у Саакашвили есть какие-то дополнительные сведения, которые и заставляют его терпеть то, чего он раньше не выносил бы ни одного дня.

Вы думаете, что Саакашвили оставит свой пост досрочно?

Я совершенно не уверен, что Саакашвили оставит свой пост добровольно. Для этого необходимо оказать на него сильное давление. И не только изнутри. Он ждет с интересом, какие могут быть предложения по поводу его перспектив. Но он не единственный игрок, он является заложником собственного окружения – десятка людей, которые понимают, что у них перспективы еще плачевнее, чем у Саакашвили. Поэтому возможности Саакашвили для принятия индивидуальных решений минимальны.