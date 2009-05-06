«Элита-Центр» в исполнении ЧФ

Начало реформирования размещенного в Крыму и Севастополе российского Черноморского флота привело к первым неожиданным результатам. Грандиозные планы руководства оборонного ведомства во главе с Анатолием Сердюковым по изменению флотской структуры в одночасье обнажили проблемы, которые командованию ЧФ РФ до недавнего времени мастерски удавалось скрывать, пользуясь удаленностью от Москвы и политической конъюнктурой. Среди таких проблем оказалась и история с дочерним предприятием государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства министерства обороны Российской Федерации» – строительное управление Черноморского флота (СУ ЧФ. – Авт.). История эта смахивает на жилищную аферу и вызывает ассоциации с аферой компании «Элита-центр». Занимаясь возведением в Севастополе жилья для своих военных на деньги московского мэра Лужкова, в 2004 году СУ ЧФ решило подзаработать само, реализовав сугубо коммерческий проект в сфере жилищного строительства. После согласования необходимых формальностей с местными органами власти, в частности с управлением капитального строительства (УКС) Севастопольской городской государственной администрации, в городе появилась реклама строительства «192-квартирного жилого дома со встроенными помещениями по ул. Астана Кесаева». Согласно рекламе, заказчиком стройки выступило упомянутое управление администрации, генеральным подрядчиком – строительное управление Черноморского флота, подрядчиками – 97-е управление начальника работ и в/ч 64263 ЧФ РФ, генеральным проектировщиком – 23-й государственный морской проектный институт МО РФ. Строительство «объекта 53/40» началось в 2005 году, и, согласно взятым российскими военными строителями обязательствам, должно было закончиться до конца 2007 года. Однако поверившие российской государственной структуре украинские пайщики свои квартиры в оговоренные договорами сроки не получили. «Наша беда в том, что, заключая договора, никто здесь поверить не мог в то, что будет вот такая ситуация … Когда стали из города выбирать, какое жилье, даже не возникло вопроса – Черноморский флот, какие могут быть проблемы? Эти уж гарантированно достроят!» – именно так сегодня комментируют ситуацию обманутые пайщики. На протяжении целого года на объекте 53/40 вообще ничего не строилось, несмотря на то, что, по словам обманутых пайщиков, еще до конца 2007-го люди в полном объеме выполнили свои обязательства в части оплаты заветных квадратных метров новой жилплощади. Из четырех девятиэтажных корпусов упомянутого 192-квартирного дома на улице Астана Кесаева два замерли в состоянии почти полной готовности, один – готовности на 70%, и еще один – на 40%. До недавнего времени все попытки людей достучаться до руководства ЧФ и его строительного управления оставались безрезультатными – на протяжении 1,5 лет чиновники в форме обещали что вот-вот все достроят, на деле отодвигая сроки ввода домов в эксплуатацию на неопределенный срок. При этом особо активным искателям правды бизнесмены в погонах угрожали расторжением договора и возвращением вложенных средств в гривневом эквиваленте, разумеется, без учета потери их стоимости по причине инфляции. В итоге, отчаявшиеся ждать положительных сдвигов в решении квартирного вопроса люди вынуждены были пойти на радикальные меры. В начале марта обманутые пайщики пришли к штабу ЧФ РФ, чтобы передать командованию флотом письмо с требованием повлиять на ситуацию в подчиненной строительной структуре. «Мы не стали нагнетать ситуацию. Мы сказали: мы не будем ничего делать, только хоть как-то покажите динамику, позитив», – именно так были настроены потерпевшие, по их словам. Однако флотское руководство проигнорировало обращения потерпевших, и тогда обманутые люди перешли к более решительным действиям. Пайщики направили коллективные обращения президенту России Дмитрию Медведеву, российскому премьеру Владимиру Путину, председателю Госдумы Борису Грызлову и министру обороны Анатолию Сердюкову. Начиная с 16 апреля этого года, отчаявшиеся люди начали еженедельные пикетирования штаба Черноморского флота. Все это вызвало лишь раздражение у тех, кто стал инициатором и покровителем строительной аферы. Так, одни представители штаба ЧФ в ходе встречи с участниками пикета пытались давить на собравшихся. «Вы здесь не должны стоять, вас надо разогнать», – говорили они. Другие пытались «отмазать» командование флота. «Командование ЧФ РФ за это ответственности не несет», – заявил потерпевшим заместитель командующего Черноморским флотом по строительству генерал-майор Вячеслав Ким – человек, без ведома которого ни один камень не может быть заложен в фундамент объекта, что возводится СУ ЧФ. Этот «Заслуженный строитель Российской Федерации», обладатель памятного знака «За заслуги перед городом», на одном из пикетов поведал обманутым пайщикам, что «мы не знаем где ваши деньги», и что «какая разница, когда будут достроены дома: в 2009 году или позже». Разумеется, что такие ответы и отсутствие реакции на обращения в адрес высших должностных лиц Минобороны РФ и российской политической элиты не добавили оптимизма обманутым людям. В настоящее время они вынуждены в ожидании своих квадратных метров жить на съемных квартирах, ветхих дачах, вместе со взрослыми детьми и престарелыми родителями. Среди этих людей есть ветераны войны, труда и инвалиды. «Теперь мы оставляем за собой право на любые действия. И в рамках правового поля, и в рамках не правового», – заявили они на очередном, третьем по счету и, по всей видимости, не последнем пикете, который состоялся 30 апреля у штаба российского Черноморского флота. По словам потерпевших, они и в дальнейшем намерены проводить еженедельные акции под зданием штаба ЧФ РФ. Более того, люди намерены установить здесь круглосуточное дежурство, чтобы каждый день напоминать бизнесменам с ЧФ об их обязательствах. Кроме того, обманутые пайщики готовы отозвать данные ранее обещания об отказе от политических методов разрешения конфликта и взысканиях морального и материального ущерба. Согласно заключенному между пайщиками и строительным управлением ЧФ договору, «в случае нарушения сроков предоставления «пая в натуре» предприятием, последнее оплачивает пайщику пеню в размере двойной учетной ставки НБУ за каждый день просрочки от стоимости «пая», начиная с того дня и месяца 2007 года, который оговорен в документе. Среди последних политических акций потерпевших - акция у стен главного органа управления флотом. Люди вышли с плакатами «Забыв о чести, совести, морали, нас офицеры флота обокрали», «Не помогает нам Россия-мать, ей с Кремля на нас начхать», «Черноморцы! Не позорьте Россию!», «Строительное управление ЧФ – позор российского флота», «Черноморский флот! Не оставь детей без жилья!». Кроме того, жертвы строительных махинаций флота соседнего государства создали в конце апреля общественную организацию «Обманутые пайщики», с помощью которой намерены бороться с финансовыми аферами в строительном секторе. Усилия пострадавших уже сегодня начали давать первые результаты. Проблему, наконец, услышали в Москве. С середины апреля органами российской военной прокуратуры начата проверка деятельности СУ ЧФ. По информации представителя строительного управления ЧФ, на 15 мая назначено заслушивание должностных лиц по данной проблеме министром обороны России Анатолием Сердюковым. С одной стороны, это вселяет в людей надежду, что недостающие для завершения строительства жилищного комплекса 9,5 млн. гривен российская сторона все же найдет. С другой, пострадавшие опасаются, что размещенное в Севастополе дочернее предприятие «Главного управления специального строительства министерства обороны Российской Федерации» откажется выполнять взятые на себя обязательства, для чего имеются определенные предпосылки. Среди них – ликвидация в рамках перехода флота на «новый учет» производственных мощностей СУ ЧФ. На одном из пикетов этот факт подтвердил представитель штаба флота, сообщив, что сегодня строительная техника военных строителей распродается. К сожалению, в этой истории отыщется место и украинской власти. Именно от ее лица управление капитального строительства Севастопольской городской государственной администрации заключило со строительным управлением Черноморского флота договор об инвестиционной деятельности № 168 от 20 июля 2004 года в качестве заказчика работ по возведению домов. Однако чиновники города предпочитают не замечать возникшую проблему. До сих пор власть не встала на сторону обманутых горожан. Более того, являясь заказчиком строительства, она сама дает себя обмануть. С 2007 года город не может получить от строительного управления ЧФ причитающиеся ему согласно договору об инвестиционной деятельности 2% общей площади жилья в каждом из четырех возводимых Черноморским флотом домов, что само по себе является непозволительной роскошью на фоне почти трехтысячной очереди горожан на получение так называемого социального жилья. К тому же СУ ЧФ взяло на себя обязательства перечислить в бюджет Севастополя «10,89% от фактической стоимости строительства «объекта», связанные с долевым участием в развитии инфраструктуры города». Сегодня многие пайщики, с которыми беседовал автор, в отчаянии. Тем не менее, разочаровавшись в соседнем государстве, у людей еще теплится надежда, что украинские власти в состоянии прийти им на помощь и защитить своих граждан на своей территории, в том числе путем обсуждения этого вопроса на межгосударственном уровне. Например так, как это не стесняется делать российский премьер Владимир Путин, который на последней встрече с украинским премьером Юлией Тимошенко не преминул коснуться вопроса соблюдения прав российских собственников в Украине.