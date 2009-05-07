Петр Симоненко: Возвращение смертной казни отвечает интересам граждан Украины

Один из них, разработанный Петром Симоненко, Игорем Алексеевым и Игорем Калетником, предусматривает введение в Украине смертной казни за ряд тяжких преступлений (в частности, за убийство, торговлю людьми, разбой, бандитизм и контрабанду наркотиков). Другой – продукт индивидуального творчества Петра Симоненко – реанимирует подзабытую тему референдума по вопросам вступления в НАТО и ЕЭП: лидер КПУ предлагает Президенту назначить соответствующий плебисцит одновременно с выборами главы государства.



В интервью «Главреду» автор обоих этих проектов Петр Симоненко рассказал о том, как он относится к возможной критике противников смертной казни в Совете Европы, имеют ли его проекты шансы на поддержку со стороны сессионного зала и не являются ли эти инициативы банальным пиаром со стороны КПУ…



Петр Николаевич, чем вызвана подача законопроекта о возвращении смертной казни именно сейчас?



Это определено очень серьезным осложнением ситуации у нас в Украине. Любые аналитические материалы, характеризующие криминальную ситуацию в Украине, показывают, что ситуация является угрожающей. Сегодня жизнь человеческая ценится очень дешево. По оценкам сотрудников МВД, за заказное убийство в среднем платили по 500 долларов. А за годы независимости у нас от этого порядка 70 тысяч человек пострадали…



Вы имеете в виду 70 тысяч заказных убийств?



У нас каждый год фиксируется в среднем по 4 тысячи заказных убийств.



Если мы сегодня говорим о том, что наркобизнес развивается и, как вы понимаете, убивает молодые жизни, что продолжают продавать живой товар – женщин и детей – за рубеж, усиливается коррупция во власти, возрастает организованная преступность, усиливается ее связь с крупным капиталом, то это все естественно приводит к тому, что права и свободы и, прежде всего, право на жизнь наших граждан не защищены.



Поэтому я считаю, что сегодня правомерно поставить вопрос об усилении ответственности за эти преступления. Если кто-то посмел лишить жизни другого человека, то общество должно иметь возможность на основе закона защищать себя, таким же образом лишив его жизни. Нынешняя ситуация, рост преступности и очень серьезная коррупция во власти дают мне основания утверждать, что это отвечает интересам граждан Украины.



В минувшем году вы также вносили в парламент подобный законопроект. В нынешнем проекте список преступлений, заслуживающих смертной казни, существенно расширен. В него вошли и торговля людьми, и преступления, связанные с наркотиками… С чем это связано?



Это связано с тем, что декларации представителей власти о том, что они якобы ведут с этим борьбу, ни в коей мере не соответствуют действительности. Они сами возглавляют тот или иной клан и таким образом способствуют усилению и обострению тех или иных противоречий.



Если сегодня наркобизнес патронируется определенными силовыми структурами, на этом зарабатывают огромные деньги, то почему за этот вид бизнеса, который убивает людей, не должны лишаться жизни те, кто этим занимается? Почему, если Украину превращают в рабовладельческое государство, торгуя женщинами и детьми, общество не должно наказать таких мерзавцев самым суровым образом?



С другой стороны, очевидно, что состояние нашей правоохранительной системы не идеально. Вспомним прецеденты Чикатило и Оноприенко: пока милиция ловила маньяков, за совершенные ими убийства наказывались совершенно невинные люди… Готова ли наша правоохранительная система к предлагаемым вами нововведениям?



Это нынешняя политическая система, позволяющая в одной части, так скажем, заводик украсть, в другой части – находясь ближе к тому или иному чиновнику, в государственный карман залезть, в третьей части – обворовать ближнего и так далее, – позволяет таким образом реализовывать устремления тех или иных людей. Правоохранительные органы – это всего лишь продукт нынешней системы. А то, что олигархи растащили под свой контроль правоохранительную систему, так что здесь удивительного?



В прошлом году, когда коммунисты подавали подобный законопроект, он получил в свою поддержку 49 голосов народных депутатов. На сколько вы рассчитываете сейчас?



Мы с вами должны отвечать на другой вопрос: почему депутаты не голосуют в поддержку закона, который поддерживают многие граждане Украины? Ведь мы проводили соответствующие исследования, опросы на местах проводения наших встреч с избирателями. Люди поддерживают подобные шаги.



Почему за них не голосуют в парламенте? Потому что в парламенте сегодня миллионеры и миллиардеры – это те, кто во многом сформировали свои капиталы за счет причастности к различным криминальным схемам и махинациям. Разве они будут сегодня голосовать за то, чтобы народ Украины был защищен, в том числе и от них? Разве мы с вами не можем говорить о том, что там сидят те, кто делает бизнес на торговле детьми и женщинами? Как же они будут сами против себя голосовать?



Вы являетесь членом постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Как вы думаете, как там воспримут вашу инициативу о возвращении смертной казни, тем более в случае ее утверждения на уровне парламента?



А пускай они ответят, почему в Турции до сих пор смертная казнь.



Так, наверно, надо ориентироваться на лучшее, а не на худшее…



А почему тогда в США отдельные штаты устанавливают своим законодательством смертную казнь?



Давайте исходить из следующего: закон – это политическая воля большинства. Это – аксиома, которую знает каждый. И если сегодня в Украине совершаются колоссальные преступления, убивают на заказ людей по 4 тысячи человек в год минимум, то причем здесь Европа?



Почему Европа применяет двойные стандарты: в свое время защищала Кучму, теперь защищает тех, кто ворует капитал, а потом вывозит все туда и прячет в швейцарских банках? Почему она женщин, которых вывозят отсюда, принимает у себя и пользуется ими? Пускай Европа мне на это даст ответ!



Другой ваш резонансный проект – это референдум по НАТО. Каковы шансы набрать 226 голосов в свою поддержку имеет это постановление?



Речь снова идет о том, какие интересы преследуют те или иные политические силы в парламенте. Мы с вами убедимся: беда Украины состоит в том, что представители крупного капитала свои деньги держат за рубежом. И, естественно, финансово-банковская система США и других членов военно-политического блока НАТО будет на них оказывать влияние. И украденный, вывезенный из Украины капитал будет играть преступную роль, потому что именно он будет сдерживать выполнение ранее декларируемых обязательств Партии регионов, БЮТ о проведении того же референдума о вступлении Украины в НАТО.



С другой стороны, даже приняв это постановление, парламент фактически лишь попросит Президента назначить этот референдум. А если он не послушается, что делать тогда?



Президент уже не выполнил свои конституционные обязательства. 4,5 миллиона граждан Украины поставили свои подписи в поддержку референдума, Центральная избирательная комиссия подтвердила, что это законно, Конституционный суд обязал его издать указ о проведении референдума, а он этого не сделал.



Он игнорирует Основной Закон, и он – уже преступник. Поэтому я в данном случае, опираясь на Конституцию, требую, чтобы он принял это решение. Но я убежден, что если он этого не сделает, парламент получит возможность принять решение о проведении референдума в день президентских выборов.



Насколько он будет легитимным?



Я убежден, если Президент не выполняет своих обязанностей, значит парламент вправе принять иное решение.



Приходилось слышать, что две упомянутые резонансные инициативы коммунистов – это информационная волна со стороны КПУ, поднятая, чтобы заглушить доминирующую в информпространстве тему – возможное создание «широкой коалиции»...



Вы ведь живете в Украине? Вас интересуют поднятые нами проблемы или то, что там олигархи играются в коалицию? Кто разогревает тему коалиции? Те, кто владеет средствами массовой информации!



В обществе сегодня требуется власть, требуется ответственность политиков за выполнение своих обещаний? Я еще раз хочу вам напомнить: где 1000 гривень, которые обещали вернуть каждому вкладчику? Почему наши хлопцы до сих пор идут служить в армию? Где те чистые руки, которые не воровали? Где те бандиты, которых посадили в тюрьму? Где они? Почему у нас в стране, когда собрали наиболее высокий урожай, цены на хлеб повышаются? Объясните мне пожалуйста, почему вопреки обещаниям об использовании для нужд ЖКХ исключительно украинского газа цены на коммунальные услуги повышаются?



Эти вещи действительно волнуют среднестатистического украинца. Но неужели вы думаете, что смертная казнь и НАТО интересуют его больше, чем цены на хлеб и услуги ЖКХ?



Украинцев безусловно интересует то, что с их волей должны считаться. Вы просто не встречались с людьми, а люди понимают, что НАТО – это завтра смерть их детей в других регионах, в горячих точках планеты. И люди понимают, что на это тратятся огромные деньги. Нас в НАТО никто не собирается принимать, уже давно об этом сказали, так почему в бюджете на это тратятся миллионы? Люди это знают!



Люди также понимают, что НАТО – это вражда с Россией, НАТО – это колючая проволока на границе с Российской Федерацией. Сегодня – колючая проволока, а завтра – дорогой газ. И люди это понимают, это вы не хотите понимать!