Виктор Мусияка: «Президента нужно избирать в Верховной Раде»

Один из создателей Конституции-1996 прокомментировал последнее решение КС о праве коалиции подавать кандидатуру премьера на утверждение Президенту, спрогнозировал, когда состоятся очередные выборы главы государства, и рассказал, что он лично поддержал бы перенесение президентских выборов в Верховную Раду...



-- «У меня нет сомнений в том, что очередные президентские выборы должны состояться 17 января 2010 года»



Виктор Лаврентиевич, сейчас можно услышать много кардинально различных комментариев по поводу последнего решения Конституционного суда: должна ли новая коалиция подавать Президенту кандидатуру нового премьера. Представители Банковой заявляют, что Президент может хоть завтра начинать консультации о роспуске парламента, коалицианты говорят, что это решение – в их пользу. Вам прямой вопрос: дает ли последнее решение КС основания для досрочных парламентских выборов?



На прямой вопрос – прямой ответ. Абсолютно не дает. Я сказал бы так: ответ Конституционного суда оказался таким же, как был задан вопрос. Если бы вопрос был задан в таком же ключе, как сейчас Банковая комментирует ответ, то есть если бы Суд спросили о том, что интересует Президента и его окружение: должна ли эта новая коалиция подавать кандидатуру нового премьер-министра – это одно дело. А они задали вопрос в общем контексте: что новая коалиция обязана делать в связи с тем, что она появилась, в системном толковании, в связи с другими статьями Конституции?.. И получили такой же ответ.



Я считаю, что КС имеет право по ходу толкования давать более широкий контекст ответа, если он сочтет нужным. И я думаю, что Суд должен был это сделать, – ведь в обращении Президента, поданном в КС, не упоминалась очень важная в этом контексте 115-я статья Конституции. И не вспомнили ее, по-видимому, как раз потому, что в связи с ней, в системном толковании, Суд должен был дать четкий ответ, который бы не устроил Президента.



Что вы имеете в виду?



Мы понимаем, что на любую должность подаются кандидатуры только в том случае, если эта должность вакантна. А она у нас сегодня свободна? Конечно, нет. У нас есть премьер-министр, есть действующий Кабинет Министров.



КС говорит, что подавать кандидатуру премьера – это право, я бы даже сказал, полномочия, а не обязанность коалиции. Я бы уточнил, что в какой-то ситуации это право, а в какой-то – обязанность. Обязанность – это когда новоизбранные депутаты, которые должны печься об интересах государства, берут на себя политическую ответственность, создают коалицию и подают кандидатуру премьера Президенту. А если создается такая ситуация, как сегодня, и коалиция формируется уже в период деятельности ВР, то они могут реализовать это право только в том случае, если есть вакантная должность.



Если же коалиция считает, что ее устраивает действующее правительство и премьер-министр, то, конечно, правительство продолжает функционировать в том же составе. Подавать кандидатуру можно в том случае, если коалиция посчитает, что необходимо изменить состав правительства и создаст эту вакансию премьер-министра. Поэтому я и говорю о 115-й статье Конституции – именно она оговаривает все возможные основания для появления в правительстве вакансии премьер-министра.



Прежде всего, это когда появляется новая Верховная Рада – Кабмин в полном составе подает в отставку, но продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Второй вариант – если в отставку подает все правительство, то, понятно, что подает и премьер-министр. Третий – это когда сам премьер-министр подает в отставку. И четвертый – все правительство идет в отставку, если парламент объявляет Кабмину вотум недоверия. Вот и все варианты, при которых коалиция может реализовывать это право, о котором говорит Конституционный суд. Ни одного из этих вариантов в настоящий момент нет, к ним никак не стремилась и, как мне кажется, не стремится коалиция. Поэтому ясное дело, что говорить о наличии у Президента каких-то оснований для начала консультаций по поводу роспуска Верховной Рады нельзя.



А может ли Банковая реализовать сценарий досрочных парламентских выборов путем возобновления действия указа о роспуске Верховной Рады от 7 октября прошлого года?



Да, порой от представителей Банковой можно услышать, что у них в загашнике имеется этот не отмененный указ. По этому поводу я должен сказать, что природа этого указа такова, что он должен быть реализован немедленно. Соответствующая статья Основного Закона гласит, что досрочные выборы в парламент должны состояться в течение 60 дней с момента обнародования и введения в действие такого указа. И то, что Президент делал в 2007 году, несколько раз приостанавливая на два-три дня действие своего указа, – это неприемлемо. Потому что весь избирательный процесс – проведение съездов, выдвижение кандидатов, создание комиссий, агитация и так далее – расписан по дням, даже по часам.



Как вы помните, 7 октября прошлого года выборы были объявлены, указ был введен в действие, прошли определенные избирательные процедуры, потом они были прекращены. И теперь, через полгода, вы можете представить, как все это начинать заново? Это нужно издавать новый указ, а значит, должно быть новое основание. Ведь основания, на котором был издан прошлогодний указ, уже нет, потому что действует новая коалиция, действует новое правительство. А попытки реанимировать сам указ будут абсолютно антиконституционными действиями.



Сейчас Конституционный суд рассматривает еще одно потенциально резонансное представление, о дате президентских выборов. Ситуация тут тоже запутанная. Те, кто говорят, что выборы должны состояться в октябре нынешнего года, напоминают, что Президента избирали по старой Конституции. Те, кто выступает за выборы в январе 2010 года, уверены, что руководствоваться в данном случае следует нормами действующей Конституции. Какую позицию по этому вопросу занимаете вы? Когда должны состояться президентские выборы на самом деле?



У меня нет сомнений в том, что очередные президентские выборы должны состояться в соответствии с действующим текстом Основного Закона, 17 января 2010 года.



Ведь если идет речь о применении закона, действовавшего на момент избрания Президентом Виктора Ющенко, то, извините, тогда и вплоть до 1 января 2006 года действовал Основной Закон в полном его объеме. Так почему же тогда из контекста вырывается только дата выборов, а о полномочиях Президента речь не идет? Ведь при такой логике у него должны быть совсем, скажем так, другие полномочия, чем в теперь...



В праве есть такой термин, как «переживание» законом того времени, когда он действовал. То есть бывает так, что старый закон продолжает действовать даже в то время, когда уже есть новый закон, который регулирует эти отношения. Но дело в том, что если новый закон принят, то все те общественные отношения, возникшие после его принятия, регулируются уже именно им. Соответственно, общественные отношения относительно очередных выборов Президента должны регулироваться уже новым законом, иначе говоря, новой редакцией этой статьи Конституции.



Насколько вероятно, что такой же логикой, принимая решение, будет руководствоваться нынешний состав Конституционного суда?



Я думаю, что у них другого пути нет, кроме такого.



Может ли Конституционный суд дать ответ в контексте, более широком, чем ему задан вопрос? То есть, если, например, он скажет, что проводить выборы 25 октября – это неконституционно, то должен ли он этим ограничиться или может еще сказать, что конституционно – это 17 января?



Я думаю, если он назовет еще и дату, то это, мягко говоря, не совсем правильно. Суд должен назвать механизм, с помощью которого определяется дата выборов в соответствии с действующей Конституцией.



Но ведь в вопросе об определении даты выборов есть и политический аспект. За 25 октября проголосовал аж 401 депутат.



Ну и что?



А если в парламенте не наберется 226 голосов за январскую дату выборов? Что делать в таком случае?



А это уже совсем другой вопрос. Когда мы формулировали положение действующего Основного Закона, мы не предусмотрели определенные ситуации, потому что у нас порой творилась просто дикость.



Например, парламент преодолевал вето Президента, а он все равно не подписывал соответствующий закон. Вот как можно было предположить, что Президент не будет выполнять свой конституционный долг в то время, как в Конституции прямо записано: «Президент подписывает и обнародует»? Это как раз подвигло депутатов к тому, что в изменениях к Конституции от 2004 года речь уже шла о том, что в подобном случае закон может подписать и обнародовать председатель Верховной Рады. Но это тоже ненормально!



Поэтому я предлагал и буду предлагать, если будет такая возможность, чтобы в статье 111, в которой идет речь об импичменте, одним из оснований для начала такой процедуры было нарушение Президентом присяги. А в присяге говорится, что Президент обязуется соблюдать Конституцию и законы Украины. Тогда будет, скажем так, легче решать такие вопросы.



С другой стороны, мы с 1994 года так и не смогли принять закон о нормативных актах, в котором было бы расписано, как понимать действия, бездеятельность государственных органов и все такое. И я думаю, не принимают его в том числе и для того, чтобы иметь подобные люфты в разных ситуациях.



В данном случае, если парламент не примет этого решения, хотя по Конституции должен был бы это сделать, то, я думаю, перед КС может быть поставлен вопрос о толковании положения Конституции о том, что Верховная Рада принимает решение о назначении выборов Президента. КС должен сказать, должно ли это пониматься как обязанность Верховной Рады, и если так и случится, то, поскольку его решение обязательно к выполнению на территории Украины и не может быть обжалованным, он так своеобразно обяжет Верховную Раду принять решение об определении этой даты.



А что будет, если Конституционный суд не примет решения по поводу даты выборов до 27 июня, то есть до начала избирательной кампании, если отталкиваться от даты 25 октября?



Мы уже попадали в подобную ситуацию. Когда я 2 апреля позапрошлого года комментировал первый указ Президента о роспуске парламента, я, конечно, называл его неконституционным. Но, в соответствии со статьей 152 Конституции, этот указ должен был действовать до тех пор, пока он не будет признан неконституционным. Точно так же и решение Верховной Рады об определении даты выборов начинает действовать и вызывает все те последствия, которые должен вызывать, даже если оно где-то в своей основе неконституционное.



То есть если 27 июня у нас начнется избирательный процесс, а 29 июня Конституционный суд признает постановление о выборах в октябре неконституционным, то выборы все равно состоятся 25 октября?



Нет, неправильно. Я имею в виду, что согласно решению, принятому Верховной Радой, процесс избирательной кампании должен начаться в конце июня. Но если даже на следующий день после начала избирательного процесса Конституционный суд вынесет решение о неконституционности этого решения парламента, то все останавливается.



Сейчас на Конституционный суд возлагаются большие надежды – ожидают, что именно он сможет сыграть роль арбитра в противостоянии между премьером и Президентом, Президентом и Верховной Радой, между коалицией и оппозицией. Как вы думаете, справляется ли КСУ сейчас с этой ролью, ввиду тех решений, которые он выносит?



У меня, скажем, впечатление неоднозначное. Есть решения, которые меня просто приятно поражают, а есть решения, которые поражают неприятно. Поэтому, если по-народному, то можно сказать, что с функцией арбитра Суд справляется с грехом пополам.



Я думаю, что нынешний порядок назначения судей Конституционного суда необходимо менять таким образом, чтобы у этих людей не было политической заангажированности и зависимости от политических сил и они могли спокойно исполнять свои обязанности.



Можно часто услышать, что сейчас, в преддверие избирательной кампании, а, возможно, даже и не одной, судьи КС будут самоустраняться от решения вопросов, которые им будут задавать. То есть Суд будет давать такие ответы, как, например, по этому последнему делу о праве коалиции подавать Президенту кандидатуру премьера...



Я думаю, что мы действительно можем стать свидетелями того, что судьи Конституционного суда будут воздерживаться от прямых ответов. Но, с другой стороны, если им будут заданы прямые вопросы, то они просто вынуждены будут давать на них прямые ответы.



-- Я с самого начала был против того, чтобы человек, являющийся главным нарушителем Конституции, предлагал менять Конституцию



Недавно Президент презентовал свой проект изменений к Конституции, созданный в том числе на базе наработок Национального конституционного совета, в состав которого вы входили...



Я с самого начала был против того, чтобы человек, являющийся главным нарушителем Конституции, брал на себя полномочия создавать Национальный конституционный совет и предлагать менять Конституцию. Поэтому я не принимал никакого участия в работе этой комиссии, и, как вы знаете, разные политические силы так или иначе отстранились от участия в этом процессе. И правильно сделали.



То, что предложил Ющенко, – это конгломерат идей, которые разработал этот совет, плюс идеи, которые в своей позапрошлогодней статье для «Зеркала недели» с присущей ему мечтательностью, очень мне импонирующей, изложил Игорь Рафаилович Юхновский. Так что эти идеи возникли не на пустом месте...



Едва ли не больше всего дискуссий вызвало предложение Виктора Ющенко перейти в двухпалатный парламент...



Я, между прочим, не против того, что сейчас многие критикуют, – будто Ющенко себе греет место в Сенате. Более того, я считаю, что было бы неплохо, если бы огромный опыт людей, занимавших высокие государственные посты и не выброшенных оттуда или отстраненных в порядке импичмента, все-таки был использован в процессе дальнейшего развития государства.



Если бы был двухпалатный парламент, пусть бы депутаты себе там работали, ничего страшного в этом не было бы. Но тут нужно обратить внимание на другие аспекты этой проблемы.



Во-первых, если вернуть мажоритарную систему для выборов членов Сената, то сложно себе представить, как в нынешней ситуации эти выборы будут проходить. Я помню, как, когда в Украине еще была «мажоритарка», народными депутатами становились люди, ни разу не выступившие на встрече перед своими избирателями, ни разу не пришедшие на встречи с ними. Об этом довольно цинично говорить, но мы ведь знаем, кто сейчас пойдет в сенаторы и кто сенатором станет. Вы можете себе представить, как эта верхняя палата будет формироваться, – это, по сути, будет олигархическая мафия.



Во-вторых, нижняя палата, согласно статусу, который ей предписывается, фактически превратится в то, чем был парламент, когда он лет шестьсот назад только появлялся как таковой, – в говорильню. Им говорят: пожалуйста, принимайте законы, обсуждайте, кричите, ненормативную лексику используйте, а уж мудрая верхняя палата посмотрит, санкционировать ли то, что вы приняли, или вернуть вам назад. Верхняя палата станет такими своеобразными сенями перед кабинетом Президента: вместо того чтобы о вето думал Президент, его фактически будет налагать верхняя палата.



В-третьих, в эту верхнюю палату забираются фактически все полномочия, которые касаются назначений. И с тем, как в этом проекте изложены полномочия Президента, мы получаем вообще суперпрезидентскую власть – Президент там как бы «согласовывает» или «вносит в верхнюю палату», но какая уже разница? Вы же знаете, что самое главное – это должности, ответственность, суды и так далее. Вот Президент с верхней палатой и устроят такой себе «междусобойчик», на котором, как говорится, будут решать все вопросы. А вы, нижняя палата, там сидите, говорите. Конечно, это совершенно неприемлемо.



Шансы этого проекта на принятие нынешним составом парламента считаются призрачными...



Я вам напомню один интересный момент из интервью Президента «Коммерсанту». Он там сказал что-то наподобие: «Мне важно, чтобы Верховная Рада изложила свою точку зрения. Как именно они это сделают – проголосуют или нет, меня это не интересует». То есть для него главное, чтобы эти пять политических сил выразили свою позицию, а потом народ примет эту Конституцию. Его спрашивают: «Извините, а если Верховная Рада в соответствии с Конституцией не примет двумя третями этот текст, то как быть?» А он говорит: «Весной 2008 года Конституционный суд дал объяснение, что Конституцию можно выносить на референдум».



Вы же помните, что в 2008 году весь конституционный процесс и работа его так называемого Национального конституционного совета как раз были прекращены после этого решения Конституционного суда. То есть Конституционный суд дал совершенно противоположное заключение к тому, что сейчас утверждает Президент. Вы можете себе представить?



Я напомню: Конституционный суд сказал, что в принципе-то вынести проект Основного Закона на референдум можно, но как? В порядке, определенном Конституцией и законами! Иначе говоря, для того чтобы принять Конституцию на референдуме, нужно на самом деле провести три референдума.



Первый – внести изменения в Основной Закон о возможности принятия Конституции на референдуме. Конституционный суд в 2008 году сказал, что нужно, чтобы этот момент был прописан в Конституции, ведь там, очевидно, будут затрагиваться положения из тех разделов Конституции, изменения к которым должны обязательно утверждаться на референдуме.



Второй референдум – в соответствии с решением КС от 27 марта 2000 года. Тогда Конституционный суд сказал, что задавать вопрос «согласны ли вы с тем, что Конституция должна приниматься на всеукраинском референдуме?» нельзя, потому что сначала нужно провести референдум и спросить у народа, нужна ли вообще новая Конституция.



И третий референдум – это, собственно, принятие новой Конституции.



Президент же хочет просто вынести новую Конституцию на референдум и принять ее таким образом. Вы понимаете? Президент откровенно заявил о своем намерении узурпировать власть. И на это не последовало никакой реакции политических сил. Возможно, его игнорируют, но он все еще имеет полномочия! Вот что больше всего тревожит, вот что ненормально!



Еще одно возможное направление внесения изменений к Конституции – это гипотетическое создание коалиции Партии регионов и БЮТ. Гарантией прочности их союза называют перенесение выборов Президента в парламент. С одной стороны, им якобы ничего не мешает это сделать – они контролируют 330 депутатских голосов. С другой стороны, приходилось слышать, что перенесение президентских выборов в парламент – это изменение государственного строя, а значит это должно утверждаться на референдуме. Что вы думаете по этому поводу?



В свое время Конституционный суд принял решение относительно толкования понятия «конституционный строй»...



Насколько я помню, оно было достаточно двусмысленным...



Оно было не двусмысленным, оно было однозначным: он там вообще не определил, что такое конституционный строй. А вот что касается основ конституционного строя, то они прописаны в первом, третьем и тринадцатом разделах, так как мы определяли, когда формулировали положения Конституции 1996 года.



И когда заходит речь об изменении порядка избрания Президента, то тут никакого посягательства на конституционный строй нет. Это процедура определения того, как организовать власть, то есть сами субъекты власти определяются, какие у них полномочия, как они взаимодействуют и так далее. Поэтому, если, например, будет определено, что Президент избирается Верховной Радой, то тут нет абсолютно никакого посягательства на конституционный строй.



С другой стороны, логику противников такого шага тоже можно понять. Сейчас у народа есть право избирать Президента, и если у него отнимают это право, то это сужение конституционных прав граждан. А сужать конституционные права граждан недопустимо.



Нет тут никакого сужения конституционных права граждан. Самая главная задача власти – это гарантировать реализацию прав и свобод, предусмотренных вторым разделом Конституции. А для этого власть должна быть эффективной. Эффективной!



Между прочим, абсолютно неприемлемая, неправильная формулировка, что Президент является гарантом Конституции. Гарантом конституционных прав и свобод должна быть вся система центральной власти и местного самоуправления. Один человек, даже при наличии таких полномочий, не может этого обеспечить.



И вот в данном случае, чтобы гарантировать реальное обеспечение властью прав и свобод граждан, необходимо определенным образом трансформировать полномочия между субъектами власти.



Более того, есть еще одна чрезвычайно важная деталь, на которую не обращают внимания. Дело в том, что легитимность Верховной Рады подтверждается тем, что народные депутаты избираются непосредственно народом. И Президент тоже избирается народом. Но это дикость, когда оба наивысших субъекта власти опираются на легитимность, предоставленную им непосредственно народом, и в отношениях между ними все время чувствуются все эти проблемы.



Иначе говоря, должна быть представительская власть. Верховная Рада должна избирать Президента, формировать правительство, и они уже не должны иметь легитимность через непосредственную волю народа. В этом случае мы сделаем власть эффективной с точки зрения обеспечения прав и свобод граждан.



Я, например, считаю, что Президента нужно избирать в Верховной Раде и забирать у него полномочия, дающие ему возможность вмешиваться в деятельность исполнительной власти. В то же время, – и у меня есть такой проект изменений к Конституции, – у него остаются очень серьезные, очень важные полномочия, и он остается субъектом, который будет прежде всего обеспечивать нормальный режим отношений между субъектами власти. Он, между прочим, будет иметь возможность и досрочно прекращать полномочия Верховной Рады.



А если в один прекрасный день наш политикум додумается до того, что лучшим гарантом соблюдения конституционных прав граждан будет абсолютная монархия, и в Конституцию проведут такие изменения, то это тоже не будет сужением прав граждан?



Об этом все равно даст заключение Конституционный суд. Есть 157 и 158 статьи Конституции, на соответствие которым он должен проверить любой проект изменений к Основному Закону, – сужаются предложенными изменениями права граждан или нет?



Если Конституционный суд скажет, что какое-то положение является сужением конституционных прав, то оно просто не будет действовать, да и все. Единственное, чего бы я хотел, – это, чтобы уважали Конституцию и законы. Если Конституционный суд примет решение, с которым я буду не согласен, то я буду безоговорочно на нем стоять и выполнять его. А значит, искать другие методы, которыми можно улучшить весь механизм реализации Основного Закона.



Вы упомянули о том, что у вас есть свой проект Конституции... Как вы в настоящий момент задействованы во всех происходящих сейчас конституционных процессах?



Никак. Я задействован только в общественном конституционном процессе. Есть такая Общественная конституционная ассамблея, в состав которой входят, как я считаю, порядочные и ответственные люди, которым все, что сейчас творится, по словам Литвина, «болит». С нашим предложением присоединиться согласились несколько народных депутатов, в частности, Тарас Стецькив и Владимир Стретович.



Мы считаем, что если Верховная Рада окажется неспособной решить все эти коллизии, связанные с применением Конституции, если конституционная реформа будет незавершенной, то в таком случае необходимо будет, чтобы, в соответствии с 5 статьей Конституции, возможность завершить этот процесс получил непосредственно народ. Должна быть предложена не новая Конституция, а новая редакция Конституции, тогда нужно создавать Конституционную ассамблею, в состав которой войдут специально избранные представители народа. Я стою на том, что в этом процессе нужно обязательно задействовать и парламент.



То есть пусть уже все идут на эти выборы, а эта Ассамблея в спокойной обстановке год, полтора или два поработает, подготовит этот окончательный вариант. После этого нужно будет провести реальное всенародное обсуждение, Верховная Рада должна в соответствии с положениями действующей Конституции, проголосовать за него, а потом уж – выносить на референдум, конечно, потому что там обязательно будут изменения к первому, третьему или тринадцатому разделам. И вот таким вот образом в конце концов народ должен решить этот вопрос. Раз уж вы на народ и на его волю все время ссылаетесь, то пусть тогда уже народ и возьмется за это дело.



Мне все-таки непонятно, каким образом будет сформирована эта Конституционная ассамблея.



В концептуальном плане должен быть принят закон о порядке формирования такой Ассамблеи. Она должна быть избранной – как избирают народных депутатов, так и состав ассамблеи нужно избирать. Мы уже разработали такой законопроект. Если хотите, можем поговорить на эту тему где-то в середине мая...