Чрезвычайный Кабмин

К назначенному времени в Киев не успевали долететь те члены правительства, которые утром отбыли на меcто происшествия, – сама Юлия Тимошенко, глава МЧС Владимир Шандра, Министр семьи, молодежи и спорту Юрий Павленко и и.о. министра финансов Игорь Уманский. Не знавшие о задержке самолета из Днепропетровска министры пришли в зал заседаний Кабмина вовремя. К разочарованию журналистов, среди присутствующих не оказалось «героя» недавнего инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне, министра внутренних дел Юрия Луценко. Пока глава МВД встречался с полицией Сеула в рамках официального визита делегации МВД в Южную Корею, на Кабмин пришел его зам, начальник ГУБОП Владимир Бедрыкивский. В отсутствие начальства участники совещания делились своим опытом по части проблем, которые приносят людям игральные автоматы. Едва ли не самым осведомленным на эту тему оказался министр обороны Юрий Ехануров. Он поведал соседям, во-первых, об одном офицере, страдавшем от зависимости от «одноруких бандитов» («Лудомания», – подсказали ему название этой напасти журналисты), а во-вторых, о том, что, например, в Испании вообще есть всего две точки, где можно поиграть – «Где-то между Барселоной и Мадридом». Юлия Тимошенко начала заседание, по сути, с того же, на чем закончил Ехануров: она зачитала довольно длинный список стран, в которых деятельность игровых заведений или запрещены, или сильно ограничена. Открывала этот перечень Россия. Премьер пообещала, что уже на следующей неделе правительство подаст в Верховную Раду законопроект, предусматривающий вывод таких заведений за пределы городов. А уже с завтрашнего дня Минфин и местные госадминистрации на месяц приостановят действие лицензий игровых учреждений для их комплексной проверки МЧС, Госгорпромнадзором и другими контролирующими органами. За это предложение участники заседания проголосовали единогласно.