Обманутые украинцы блокировали главный штаб Черноморского флота

Таким образом люди выразили недовольство прекращением строительства домов, в которые они вложили свои деньги. Участники пикета требовали выхода к ним командующего ЧФ РФ вице-адмирала Александра Клецкова. На место проведения акции в экстренном порядке прибыли врио заместителя командующего флотом по строительству, инженерному обеспечению и расквартированию войск полковник Сергей Мигай и начальник морской инженерной службы ЧФ полковник Сергей Тавадян. Представители ЧФ заверили митингующих, что командование флотом озабочено ситуацией и принимает все необходимые меры для решения проблемы. В частности, Сергей Мигай сказал, что командование флотом направило соответствующие обращения к командованию ВМФ, руководству министерства обороны РФ. Полковник сообщил, что 15 мая состоится совещание у министра обороны РФ по данному вопросу. Участники акции предупредили, что, в случае отказа командующего ЧФ лично с ними встретиться, следующим действием станет попытка войти на территорию штаба флота. Стороны достигли соглашения провести встречу у здания штаба ЧФ в субботу 16 мая, где представители командования российского флота сообщат протестующим итоги совещания 15 мая. В четверг вечером пикетчики сняли блокаду. Напомним, с 2005 года в Севастополе строительным управлением ЧФ осуществляется реализация коммерческого проекта по строительству четырех многоэтажных жилых домов по улице Астана Кесаева со сроком ввода объекта в эксплуатацию в 2007 году. Начиная с марта этого года инвестировавшие в строительство объекта финансовые средства пайщики проводят регулярные пикеты у штаба ЧФ с требованием выполнения взятых российской государственной структурой обязательств и немедленного завершения строительства жилых домов. Фото автора