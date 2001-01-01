Украина зря в свое время вступила в СНГ - Огрызко

Участие Украины в Содружестве независимых государств было ошибочным. Об этом заявил экс-министр МИД, заместитель главы политсовета «Нашей Украины» Владимир Огрызко, сообщили «Главреду» в его пресс-службе.

По словам Огрызко, проблема заключается в том, что мы «вовремя не отрубили себя от коммунистического прошлого». Он привел пример Прибалтики и стран Балканского региона, которые в настоящий момент или уже находятся в Евросоюзе и НАТО, или на пути к этим организациям.

«Мы слишком далеки от этого потому, что избрали формулу «постепенного развода». В итоге имеем те проблемы, которые сегодня не дают нам возможность двигаться дальше», - заявил Огризко.

Он отметил, что перспективы СНГ достаточно грустные, потому что «за этой организацией не стоит реального интереса ни одной из стран, кроме одной, которая пытается опять возродить то, что было раньше, и то, что возродить невозможно».

Как отметил Огризко, Украина в рамках СНГ пыталась реализовать идею, которая заключалась в том, чтобы, по меньшей мере, на пространстве бывшего СССР создать нормальные экономические отношения между прежними союзными республиками. Такую идею, по словам эксперта, Украина хотела реализовать в форме зоны свободной торговли между странами этого содружества. К сожалению, эту идею из-за позиции России не удалось реализовать.

«России было не выгодно иметь равноправные отношения с другими постсоветскими странами. Поэтому сегодня данная идея не работает, потому что все, кроме России, соглашение о зоне свободной торговли ратифицировали, но она без России функционировать нормально не может», - констатировал Огризко.

Напомним, 8 декабря 1991 года было создано Содружество независимых государств, в которое вошли большинство постсоветских стран.