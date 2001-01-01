Тимошенко об ЕЭСУ: Долгов не было, нечего было списывать

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опровергает обвинения премьера Николая Азарова в том, что она подписала газовый контракт с Россией в обмен на списание долгов ЕЭСУ.

Об этом она заявила сегодня на пресс-, передает Украинская правда.

«Никаких долгов не существует, нечего было списывать», - сказала Тимошенко.

Она также опровергла информацию, что во время ее переговоров с Владимиром Путиным она соглашалась продлить аренду Черноморского флота РФ на 50 лет.

«Я категорически это опровергаю», - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, члены ее команды договорились между собой посчитать, «сколько раз Азаров назовет фамилию Тимошенко, сбрасывая на нее все свои провалы и проблемы».

«Я знаю, что на первых 20 минутах сбились со счета. Я думаю, что уже никто не воспринимает этих объяснений, что во всем виновата невестка. Я думаю, что им уже нужно учиться, как взрослым мальчикам отвечать за себя», - отметила политик.

Напомним, ранее Азаров завил, что Тимошенко была лично заинтересована в подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.