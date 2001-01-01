Янукович назвал украинские дороги угрозой национальной безопасности

Президент Украины Виктор Янукович считает ситуацию на автодорогах страны одной из главных угроз национальной безопасности. Об этом сказано в обращении главы государства по случаю открытия ООН Десятилетия действий по безопасности дорожного движения, пишет ТСН.

«Досадно, но по уровню смертности от дорожно-транспортных происшествий Украина занимает пятое место в Европе. По официальной статистике, в прошлом году в авариях погибли 4709, травмированы - 38 917 человек. Каждый третий погибший - молодой человек в возрасте до 29 лет», - заявил Янукович.

Президент напомнил, что по оценкам Всемирного банка, потери украинской экономики от дорожно-транспортных происшествий ежегодно достигают 5 млрд долларов.

«Ситуация на автодорогах Украины стала сегодня одной из главных угроз национальной безопасности», - подчеркнул он.

В связи с этим Янукович потребовал принятия решительных мер относительно предотвращения катастрофических последствий ДТП и призвал все органы государственной власти, политические партии, движения, неправительственные организации и граждан Украины поддержать отмеченную инициативу Организации Объединенных Наций.

«Верю в то, что совместными усилиями, опираясь на передовой мировой опыт, мы сможем у себя дома противостоять этой «необъявленной войне», - отметил он.

Глава государства сообщил, что уже поручил Кабмину принять необходимые меры для организации соответствующей работы в текущем году и формулирования перспектив такой деятельности на период десятилетия.