Игорь Криль: «На месте Ющенко мог бы быть любой другой, и было бы то же самое»

Мол, вот оно, использование админресурса в чистом виде! Поскольку как за партию, о которой никто ничего не знает, может проголосовать 14% избирателей? А посему только возможностями всемогущего (пока) Виктора Ивановича и беспрецедентной наглостью его соратников можно объяснить произошедшее в Тернополе!..



Но в «ЕЦ» на все это не обращали внимания, и 3 мая «Единый центр» снова победил в трех из четырех выборов городских голов, в частности в Лисичанске (Луганская область), Перечине (Закарпатская область), Герце (Черновицкая), и на семи выборах сельских голов – начиная, ясное дело, с Закарпатья и заканчивая Днепропетровщиной. Сами «единоцентристы» объясняют свои результаты с плохо скрываемым пафосом: мол, работаем с людьми, вот и получаем!.. В «ЕЦ» не скрывают, что имеют большие планы в отношении парламентских и местных выборов, поэтому и «пашут» электоральную целину именно в этом направлении.



Однако и президентские выборы «Единый центр» не собирается игнорировать - правда, говорят там об этом пока довольно туманно: мол, еще не решили, идти ли самим, или кого-то ли поддерживать, и кого пока не решили тоже... Такая позиция, с одной стороны, понятна, а с другой – очень и очень удивительна, учитывая то, что повелитель «ЕЦ» - Виктор Балога - сидит в самом сердце Банковой, рядом с действующим Президентом, который уже заявил о намерениях баллотироваться во второй раз...



Об этом «Главред» говорил с партийным лидером «Единого центра» Игорем Крилем, долгое время работавшим на руководящих должностях в ООО «Барва» в Закарпатье, основателем которой является Виктор Иванович Балога.



Игорь Иванович, готов ли «Единый центр» к тому, что в определенной ситуации он может очень быстро потерять возможности, которые имеет сейчас? Назовем их условно админресурсом - влиянием на представителей местного самоуправления и местные администрации... Ведь, что бы вы там не говорили, «Единый центр» частично можно считать партией власти – или даже не частично...



Знаете, если представить себе власть как 100%, так то, что вы сказали о нас как о партии власти, – это вот столько (показывает ладонями маленький отрезок. – Ред.), всего-навсего! Потому что на выборах сельских, поселковых и городских голов 3 мая мы почувствовали, что такое админресурс, который действует против нас, – на всех уровнях!



А чем вы сами объясняете такое чудо – что кандидаты, которых поддерживал «Единый центр», победили в городах Луганской, Закарпатской, Черновицкой и других областей? Потому что разговоры об объединении Украины – это, конечно, хорошо, но на самом деле все не так хорошо и романтично, правда же?



Просто нужно быть честными, быть людьми и делать что-то хорошее на этой земле!



Хочется верить... А кто от «Единого центра» побеждает, например, в Лисичанске? Что это за человек, который каким-то образом убедил этих несчастных людей депрессивного региона голосовать за него?



Я с нашим кандидатом в городские головы пока общался только по телефону – это бывший мэр Лисичанска Валерий Бондаренко. Это спокойный, взвешенный и порядочный человек, который всегда делал работу и меньше всего занимался политикой.



Приблизительно год назад в «Единый центр» массово стали записываться представители местного самоуправления, губернаторы. Именно это и называют, кстати, админресурсом, которым владеет «Единый центр»...



Нам его приписывают намного в большей степени, чем есть на самом деле. Зачем это делается? Затем, что так модно и выгодно говорить нашим оппонентам, которые в действительности владеют несравнимо большим админресурсом, чем «Единый центр»...



Что касается процесса, о котором вы сказали, и я это подтверждаю: когда «Единый центр» только создавался, некоторые восприняли это как какую-то новую властную вертикаль. Я имею в виду многих конъюнктурных политиков, которые подумали что тут они пригреются, или нагреются.



А разве неправда, что было негласное распоряжение: губернаторам – обычно, членам «Нашей Украины» - по возможности воздержаться от перехода в «Единый центр», но, чтобы по крайней мере первые заместители были в этой партии и занимались развитием партии?



Скажу так: это даже не неправда, это абсурд! Такого не было! У нас на президиуме было решение и оно остается в силе: руководители местной власти не должны возглавлять областные партийные организации... Они должны работать во власти и не отвлекаться от этой работы, которой очень много.



А за что выгнали из «Единого центра» днепропетровского губернатора Виктора Бондаря? За его заявление о бесперспективности партии, в которую он вступил год назад?



Это «конъюнктура», которая когда-то куда-то шла, в теперь остановилась и хочет в другое место... Такова ситуация с людьми, думающими сегодня, как бы попасть под крыло другой политической силы или другого политического вождя. Такие люди «Единому центру» не нужны!



Откуда у вас деньги на партию, кстати?



Это тоже феномен, чтоб вы понимали! Финансирование партии сегодня проводят члены партии! Сейчас принято решение о том, что это должно приобрести массовый характер, – очень мощный! Каждый, состоящий в партии, должен платить взносы. Сегодня платят не все, потому что решение еще не было принято, но с июля-месяца поквартально каждый член партии будет платить сумму, которую считает необходимым. Минимально – одна гривня в месяц, но кто может больше, тот будет платить больше. Это нужно для того, чтобы политический процесс не зависел от какого-то человека или группы людей, чтобы этот процесс был чистым... Когда будет достаточное количество самодостаточных людей, которые могут выделить из своего бюджета небольшую сумму в бюджет партии, в которую поверили, то, поверьте, эти деньги будут собираться очень легко. Сегодня таких людей много, но еще не настолько, чтобы это носило массовый характер, это правда...

Действующий Президент Виктор Ющенко сейчас, можно сказать, оказался в одиночестве - около него, во всяком случае декларируемо, остался только Балога. Означают ли эти ваши слова о вождях и лидерах, что это касается и Ющенко?



Мои слова означают только одно – украинской политике нужно изменить философию - перейти от вождизма к сильным политическим командам.



Сегодня «Единый центр» - это единственная политическая команда, имеющая по всей Украине свою структуру. Почему мы выиграли на выборах в Тернопольской области? Потому что мы поставили четкую задачу и пустили туда три группы, которые ездили и проверяли работу. Мы каждый день утром знали, кому «по голове надавать» за то, что не выполнено! Заставили наших кандидатов идти в село к людям - и они пошли и набрали свои проценты! Вот этим мы и отличаемся: у нас нет вождей, но у нас есть команда.



Все-таки вы обошли вопрос о Ющенко... Это похоже на обиду, поскольку он сказал, что у него единственная партия – «Наша Украина»... И, похоже, его надежда на объединительные процессы «Нашей Украины» с «Единым центром» не оправдается из-за отношения к этой идее большинства «нашеукраинцев»... В этой ситуации вы пропрезидентская партия или нет?



Во-первых, я не сомневаюсь в том, что ни один член «Единого центра» не воспринимает эти слова как обиду.



Прежде всего, мы политическая партия, выступающая за единый центр принятия решений в государстве, который будет нести ответственность за порядок, если он его сможет навести. Таким центром может быть только Президент, поскольку его избирает вся Украина. В парламенте любую должность можно купить – очень дешево, я вам скажу как народный депутат. А тут намного сложнее: люди голосуют и избирают, и легитимность Президента – самая высокая. Поэтому мы будем всегда поддерживать Президента, которого изберет народ, если он не будет проводить политику, вредную для государства.



Вы готовы поддержать, в случае чего, например, Юлию Владимировну или Виктора Федоровича?



Еще раз говорю - мы будем поддерживать Президента, который будет работать в интересах государства. Мы обязаны это делать как государственническая политическая сила. Сегодня Президентом является Виктор Андреевич. В той ситуации, в том бардаке, когда по Конституции нет единого центра принятия решений и ответственности, на месте Ющенко мог бы быть любой другой, и было бы то же самое.



Поскольку Виктор Андреевич говорит, что пойдет 25 октября на выборы только в том случае, если будут одновременно еще и парламентские выборы, то всякие языки судачат, что он одновременно будет баллотироваться и в президенты, и в парламент... Все-таки какова вероятность того, что может образоваться блок «Нашей Украины» с «Единым центром», и список возглавит Виктор Ющенко?



Пока я могу сказать свою точку зрения только как человек. Как политик, как председатель «Единого центра», я не должен был бы говорить об этом до решения партии. Сегодня нельзя говорить ни о каком блоке - нет выборов.



Но я сегодня могу сказать одно: я знаю настроения в региональных организациях, я общаюсь с нашим активом... Люди хотят идти на выборы самостоятельно, хотят доказать, что мы самодостаточная политическая сила. И 90% или даже 99,9%, что именно это решение скорее всего примет съезд.



Как вы думаете, какова вероятность проведения досрочных парламентских выборов? Поскольку, например, тому же Виктору Ивановичу все-таки желательно было бы иметь депутатский мандат...



Не в мандатах дело. Мы хотим, чтобы была изменена модель власти, чтобы было понятно, кто отвечает за ситуацию в стране. Мы хотим, чтобы была изменена модель выборов. Люди должны знать, за кого они голосуют. И мы хотим, чтобы на основе измененной модели выборов прошла перезагрузка всей политической элиты - и на центральном, и на местном уровнях. Этого мы хотим! Нам не нужны выборы ради выборов!..



Как вы собираетесь добиваться изменения правил игры? Насколько я понимаю, вы выступаете за президентскую республику, как и Президент Виктор Ющенко. Как вы себе представляете конституционную реформу - путем референдума, поскольку 300 голосов никак не будет?



Придет время...



До выборов?



Желательно было бы провести одновременно с выборами... Где-то за месяц до голосования по выборам Президента и парламента...



Могут ли во фракции НУНС найтись 37 человек, которые выйдут из коалиции и приведут ее к развалу?



Все может быть. Большинства реально нет, а это будет юридическим концом.



Последние слухи о встречах БЮТ с Партией регионов при участии Медведчука по поводу создания новой коалиции снова всколыхнули политическую общественность и снова ожидается, что вот-вот что-то произойдет...



Они встречаются постоянно - как правило, по ночам...



Возможен союз БЮТ и ПР? Вы как-то просчитывали все эти вещи и свои планы? Будете присоединяться к ним или уйдете в оппозицию?



Мы можем по любым проблемам иметь разные точки зрения, но лично мое твердое убеждение: с Медведчуком и Тимошенко невозможно найти ничего, что принесет пользу Украине.



А с Януковичем и, возможно, с какими-то группами в ПР - с Ахметовым, Левочкиным, например?



Со всеми остальными можно садиться и договариваться. И БЮТ – не исключение! Там достаточно нормальных, трезвомыслящих и прагматичных людей. Их постоянно мучает происходящее, и они видят, что идут в никуда. Я знаю таких людей и в БЮТ, и в других парламентских фракциях.