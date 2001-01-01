Украина присоединится еще к двум документам СНГ

Президент Украины Виктор Янукович, выступая на заседании саммита СНГ в Москве, заявил, что Украина и далее готова принимать активное участие в СНГ, передает УНИАН.

Янукович подчеркнул, что готов подтвердить слова, сказанные им на прошлом заседании саммита СНГ о том, что Украина будет занимать активную позицию и принимать активное участие в работе организации.

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Глава государства также напомнил, что Украина уже присоединилась к ряду соглашений СНГ и сейчас продолжается работа к присоединению Украины к еще двум документам Содружества.

Президент также выразил надежду и пожелание, что СНГ сохранит как минимум существующий формат, а участники Содружества будут работать над усовершенствованием организации.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Москве Янукович примет участие в неформальном заседании Совета глав государств – участников СНГ.

Также, сегодня в Москве состоится встреча Виктора Януковича с Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Встреча состоится в рамках участия Виктора Януковича в юбилейном, 20-м заседании Совета глав стран-участниц СНГ по официальному приглашению Дмитрия Медведева.

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