Последняя сессия Рады откроется 4 сентября

{1-}Председатель регламентного комитета Владимир Макеенко заявил, что одиннадцатая сессия Верховной Рады откроется 4 сентября и завершится 14 декабря 2012 года.
Верховная Рада приняла календарный план на следующую сессию. За него проголосовало 266 депутатов из 270 зарегистрировавшихся в зале, сообщает Интерфакс-Украина.
За время 11-й сессии парламент проведет семь недель пленарных заседаний.
Кроме того, депутаты пять недель будут работать в комитетах и фракциях и три недели проведут в округах.
За время этой сессии состоится семь часов вопросов к правительству.
Напомним, сегодня, 5 июля, депутаты прияняли решение о напрвлении в КС доработанный законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности.
Также 3 июля, Верховная Рада 248 голосами приняла скандальный закон о языках.
Закон был принят без единой поправки, хотя оппозиция требовала внести в него 2040 своих замечаний.
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