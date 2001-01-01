Последняя сессия Рады откроется 4 сентября

{1-}Председатель регламентного комитета Владимир Макеенко заявил, что одиннадцатая сессия Верховной Рады откроется 4 сентября и завершится 14 декабря 2012 года.

Верховная Рада приняла календарный план на следующую сессию. За него проголосовало 266 депутатов из 270 зарегистрировавшихся в зале, сообщает Интерфакс-Украина.

За время 11-й сессии парламент проведет семь недель пленарных заседаний.

Кроме того, депутаты пять недель будут работать в комитетах и фракциях и три недели проведут в округах.

За время этой сессии состоится семь часов вопросов к правительству.

Напомним, сегодня, 5 июля, депутаты прияняли решение о напрвлении в КС доработанный законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности.

Также 3 июля, Верховная Рада 248 голосами приняла скандальный закон о языках.

Закон был принят без единой поправки, хотя оппозиция требовала внести в него 2040 своих замечаний.

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